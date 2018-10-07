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كُتّاب وآراء
برنامج ساخر يثير حفيظة أسرة سعد المجرد
أفادت مصادر إعلامية متطابقة بأن نزهة الركراكي، والدة المغني المغربي سعد المجرد، قررت مقاضاة مدير قناة تونسية معروفة بسبب بث برنامج "أمور جدية" لفقرة ساخرة حول ابنها.
ويظهر في الفيديو الساخر تمثيل لمحاكمة يحضرها المجرد، في خضم اتهامه باغتصاب فتاة قبل أسابيع قليلة، وهو مكبل بالسلاسل، ورغم ذلك حاول التحرش بإحدى الفتيات الموجودات في جلسة المحكمة، وطلب منها رقم هاتفها.
هذا الخبر لم تؤكده ولم تنفه أسرة المجرد، غير أن الممثلة المغربية سناء عكرود نفت الخبر، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقالت "هناك من يروج لخبر عن دعوى غريبة رفعتها والدة سعد المجرد الحاجة نزهة الركراكي ضد برنامج تونسي، خبر عار من الصحة، لأن هذه العائلة الفنية بعيدة كل البعد عن ثقافة الحقد والكيل بمكيالين".
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تعليقات الزوّار (9)
ادن لا داعي للتوتر والحقد!