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الرئيسية | مدارات | برنامج ساخر يثير حفيظة أسرة سعد المجرد

برنامج ساخر يثير حفيظة أسرة سعد المجرد

برنامج ساخر يثير حفيظة أسرة سعد المجرد
هسبريس من الرباط
الأحد 07 أكتوبر 2018 - 18:25

أفادت مصادر إعلامية متطابقة بأن نزهة الركراكي، والدة المغني المغربي سعد المجرد، قررت مقاضاة مدير قناة تونسية معروفة بسبب بث برنامج "أمور جدية" لفقرة ساخرة حول ابنها.

ويظهر في الفيديو الساخر تمثيل لمحاكمة يحضرها المجرد، في خضم اتهامه باغتصاب فتاة قبل أسابيع قليلة، وهو مكبل بالسلاسل، ورغم ذلك حاول التحرش بإحدى الفتيات الموجودات في جلسة المحكمة، وطلب منها رقم هاتفها.

هذا الخبر لم تؤكده ولم تنفه أسرة المجرد، غير أن الممثلة المغربية سناء عكرود نفت الخبر، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقالت "هناك من يروج لخبر عن دعوى غريبة رفعتها والدة سعد المجرد الحاجة نزهة الركراكي ضد برنامج تونسي، خبر عار من الصحة، لأن هذه العائلة الفنية بعيدة كل البعد عن ثقافة الحقد والكيل بمكيالين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - richi الأحد 07 أكتوبر 2018 - 18:57
للا نزهة تبتي راسك هاذي حرية التعبير طلبي الله اتفك المشكل بخير او وصي المدلل ديالك اتبت راسو.
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84
2 - مولاة لحريرة الأحد 07 أكتوبر 2018 - 19:03
ألا نزهة ديري عقلك. ولدك سعد راه راجل مبقاش بيبي صغير. خليه يعتمد علا راسو ويتحمل مسؤولية تصرفاتو باش يتعلم . الفنان لكبير كتكون عندو مبادئ. الحق والقانون قبل الولد. متنسايش يوم لك ويوم عليك.
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43
3 - Ancien habitant de Tamezgha الأحد 07 أكتوبر 2018 - 19:07
Personnellement je fais confiance à la justice française pour y avoir vécu toute ma jeunesse et sans problème. Il faut lui laisser le temps de réunir tous les éléments du ( ou des) dossiers. Et ce n'est pas le témoignage de Omar said et de Dana Acroud qui vont changer quoi que ce soit dans ce dossier. Le temps les rattrapera ent!
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7
4 - Mohamed الأحد 07 أكتوبر 2018 - 19:12
حتى حرية التعبير بغيتو تغتصبها، ابنكم ارتكب جرما يستحق العقاب،انتهى الكلام
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31
5 - كثرة الهم الأحد 07 أكتوبر 2018 - 19:16
الله يهدي سعد ويفك أسره عائلته مسكينة ماتستاهلش هاد تبهديلة. لي يطلب يطلب الله يصلح له أولاده.
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-1
6 - رسالة الأحد 07 أكتوبر 2018 - 19:22
سيدتي كل انسان في الحياة معرض لكل شيء وحرية التعبير فيها هجو ونقد وتجميد.... والخطأ من شيم الإنسان وخير الخطائين التوابين
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16
7 - محمد الزموري الأحد 07 أكتوبر 2018 - 19:23
أيوا يالحاجة الدري راه رجع راجل خاصو يتربى ويعرف بللي داكشي اللي دار حشومة راه حتى واحد ما يبغيه لا لأخته ولا لبنته راه اللي ما رباوه والديه كايربيه المخزن وحرية التعبير راه كاينة غير ماتديرش ما تخافش والله يهديه يدير عقلو قبل فوات الأوان.
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21
8 - احمد الأحد 07 أكتوبر 2018 - 19:42
التمثيل غالبا ما يكون نسخة طبق الاصل لما يقع على ارض الواقع.
ادن لا داعي للتوتر والحقد!
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6
9 - فرحات الأحد 07 أكتوبر 2018 - 19:43
حين يتعلق الأمر بحرية التعبير فلا يحق لأحد مهما كانت الظروف أن يؤودها (يمنعها ) الشعار الفرنسي هو égalité fraternité liberté ) عليك أن تتحلى بالصبر لأن العدالة الفرنسية تطبق القانون بحذافره ولا وجود لابوك صاحبي
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8
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