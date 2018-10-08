24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:58
|07:24
|13:20
|16:33
|19:07
|20:21
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- التكوين المهني وشروط الإقلاع
- كمال البصاطي .. عالم مغربي يكشف أسرار داء المقوسات الخلقي
- ترامب يلعب ورقة الاقتصاد في حملة الانتخابات التشريعية الأمريكية
- الحكومة تربط تفويت صلاحيات المركز إلى الجهات بنهاية أكتوبر
- جائزة نوبل للسلام تستهدف محاربة العنف ضد النساء في زمن النزاعات المسلحة
شاب مغربي يظفر بالمركز الثالث كأحسن "دليل سياحي" في العالم (5.00)
الملاكم المغربي محمد ربيعي يقترب من "الطوب 100" العالمي (5.00)
كمال البصاطي .. عالم مغربي يكشف أسرار داء المقوسات الخلقي (4.50)
- قصر المرادية والملك محمد السادس .. الكراهية تنغص حياة بوتفليقة - (86)
- المغرب يضاعف واردات المشروبات الكحولية بمستويات غير مسبوقة - (64)
- شباب يطالبون بإسقاط التجنيد الإجباري وإقرار "الخدمة المدنية" - (60)
- محتجون يُحملون حكومة العثماني مسؤولية وفاة مكفوف عاطل - (49)
- سقوط عرضي من مبنى "وزارة التضامن" يصرع "مكفوفا معطلا" - (47)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الجامعة المفتوحة للداخلة تواصل حصد الإشعاع دوليا
وقّع عبد الوهاب مكني، رئيس جامعة صفاقس، وادريس الكراوي، رئيس الجامعة المفتوحة للداخلة، اتفاقية للتعاون في تونس.
وجرت مراسيم التوقيع على هذه الاتفاقية تحت الرئاسة الفعلية لوالي جهة صفاقس، عادل خبطني، بحضور الرؤساء السابقين لجامعة صفاقس، ونواب الرئيس، وعمداء الكليات، ومدراء المدارس العليا، وثلة من النخب العلمية والثقافية.
وتهدف اتفاقية التعاون هاته إلى تطوير التبادل بين الجامعتين، والتنظيم المشترك للقاءات وندوات أكاديمية وعلمية، وإقامة دورات تكوينية في ميادين ذات اهتمام مشترك لفائدة الطلبة والباحثين والجماعات المحلية، خاصة في مجال الذكاء الاقتصادي الترابي.
وتعتبر هذه الاتفاقية فرصة سانحة لاستثمار المبادرة التي قام بها الخبراء والباحثون والفاعلون المؤسساتيون الممثلون لـ 23 دولة إفريقية، والتي على إثرها تم إحداث "منتدى الجمعيات الإفريقية للذكاء الاقتصادي" بمدينة الداخلة يوم 5 ماي 2018 بشراكة مع الوكالة المغربية للتعاون الدولي.