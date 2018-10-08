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الجامعة المفتوحة للداخلة تواصل حصد الإشعاع دوليا

الجامعة المفتوحة للداخلة تواصل حصد الإشعاع دوليا
هسبريس من الرباط
الاثنين 08 أكتوبر 2018 - 13:16

وقّع عبد الوهاب مكني، رئيس جامعة صفاقس، وادريس الكراوي، رئيس الجامعة المفتوحة للداخلة، اتفاقية للتعاون في تونس.

وجرت مراسيم التوقيع على هذه الاتفاقية تحت الرئاسة الفعلية لوالي جهة صفاقس، عادل خبطني، بحضور الرؤساء السابقين لجامعة صفاقس، ونواب الرئيس، وعمداء الكليات، ومدراء المدارس العليا، وثلة من النخب العلمية والثقافية.

وتهدف اتفاقية التعاون هاته إلى تطوير التبادل بين الجامعتين، والتنظيم المشترك للقاءات وندوات أكاديمية وعلمية، وإقامة دورات تكوينية في ميادين ذات اهتمام مشترك لفائدة الطلبة والباحثين والجماعات المحلية، خاصة في مجال الذكاء الاقتصادي الترابي.

وتعتبر هذه الاتفاقية فرصة سانحة لاستثمار المبادرة التي قام بها الخبراء والباحثون والفاعلون المؤسساتيون الممثلون لـ 23 دولة إفريقية، والتي على إثرها تم إحداث "منتدى الجمعيات الإفريقية للذكاء الاقتصادي" بمدينة الداخلة يوم 5 ماي 2018 بشراكة مع الوكالة المغربية للتعاون الدولي.

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