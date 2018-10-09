مصر: المغرب لا يبخل على الأشقاء بدماء أبطاله

هسبريس من الرباط

قال العقيد أركان حرب عبد المحسن حسن، ملحق الدفاع بسفارة مصر في المغرب، إن "انتصارات أكتوبر المجيدة ستظل يوما تاريخيا للعزة والكرامة وباعثا على فخر كل مصري وعربي، وشاهدا على عراقة القوات المسلحة وتضحيات شهدائها وأبطالها الذين خاضوا الحرب لاسترداد الأرض والكرامة وصولا للسلام العادل والشامل في المنطقة".

الملحق العسكري في الاحتفال الذي أقامته ملحقية الدفاع بسفارة مصر في المغرب في أحد فنادق مدينة الرباط، بمناسبة العيد الخامس والأربعين لانتصارات أكتوبر، بحضور سفير مصر بالمغرب أشرف إبراهيم، والسفير فؤاد أخريف، مدير دائرة الشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية بوزارة الخارجية المغربية، وعدد من السفراء العرب، وممثلي القوات المسلحة الملكية المغربية، وملحقى الدفاع العرب والأجانب المعتمدين بالمملكة، وقادة الفكر والثقافة والفن والاعلام، أضاف أن "القوات المصرية الباسلة وشعبها العريق نجحا في عبور أزمتها، وتحقيق الانتصار في معركتها الصعبة ضد قوى التطرف والإرهاب، واستعادة وجهها الحضاري والانطلاق نحو التنمية".

وتابع: "التاريخ سيسجل علاقة الشعب المصري العظيم بقواته المسلحة، هذه العلاقة الفريدة من نوعها عبر التاريخ؛ فعندما انطلقت ثورة 25 يناير 2011 صانت القوات المسلحة تطلعات الشعب المصري المطالبة بالتغيير وكرر الشعب نداءه لقواته المسلحة في ثورة الثلاثين من يونيه 2013؛ فلبت النداء واستجابت لإرادة شعبية جارفة لتصحيح مسار الدولة المصرية والحفاظ على الوطن".

وأوضح المسؤول العسكري أن القوات المسلحة، و"استمرارا لدورها الوطني في مشاركة شعبها آماله وتحدياته، اشتركت مع جموع الشعب في بناء مصر الجديدة التي شهدت خلال السنوات الخمس الماضية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى إطلاق وتنفيذ العديد من المشروعات العملاقة، بالتزامن مع ما تشهده أفرع القوات المسلحة من تطوير وإعادة تسليح بأحدث نظم التسليح في العالم؛ مما وضعها في مصاف أقوى جيوش العالم".

وأشار العقيد أركان حرب عبد المحسن حسن إلى أن مصر و"هي تحتفل بالعيد الخامس والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، تتذكر وتحيي بالفخر والاعتزاز جميع الأشقاء العرب والدول الصديقة التي ساندت مصر، وفي مقدمتها المملكة المغربية الشقيقة التي لم تبخل يوماً على أشقائها بدماء أبطالها، مقدما الشكر والتقدير للقوات المسلحة الملكية المغربية على تعاونها الصادق، وللمملكة المغربية الشقيقة كل تقدم وازدهار تحت قيادة الملك محمد السادس".

وأهدى ملحق الدفاع المصري، في ختام الاحتفال، درعا تذكاريا باسم مكتب الدفاع المصري في المغرب إلى العقيد المغربي حسن العلوي، من المحاربين القدماء وخريجي الكلية الحربية المصرية عام 1962 وعضو الجمعية المغربية لخريجي الجامعات والمعاهد المصرية؛ وذلك تكريما له ولعطائه الكبير في خدمه وطنه ودوره في تدعيم العلاقات بين مصر والمغرب.