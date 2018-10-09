24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5907:2513:2016:3219:0520:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تتوقع سقوط الحكومة قبل انتخابات 2021؟

  1. أوضاع "العمالة المغربية" في الجزائر .. حضور لافت واهتمام خافت (5.00)

  2. تطبيق ذكي يمكن "الصم" من التواصل مع العالم‎ (5.00)

  3. أفاية يدق "ناقوس الخطر" حول إخفاق "النموذج التنموي" المغربي (5.00)

  4. طائرات تنقل مساعدات مغربية موجهة إلى قطاع غزة (5.00)

  5. أوريد يظفر بجائزة القراء الشباب للرواية المغربية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | الملك: الراحل بندحمان أثرى الرصيد الفني للمغرب

الملك: الراحل بندحمان أثرى الرصيد الفني للمغرب

الملك: الراحل بندحمان أثرى الرصيد الفني للمغرب
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 19:10

بعث الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان التشكيلي عبد الباسط بن دحمان، الذي وافته المنية، أمس الاثنين، عن عمر يناهز 69 عاما.

وأعرب الملك، بهذه المناسبة الأليمة، لأفراد أسرة المرحوم، ومن خلالهم لكافة أهل الفقيد وذويه، ولجميع أصدقائه ومحبيه، عن أحر التعازي وصادق المواساة في رحيل أحد الفنانين التشكيليين المبدعين، الذي ساهم، على مدى عقود من الزمن، في إثراء الرصيد الفني الوطني، وفي تكريس حضوره وإشعاعه داخل المغرب وخارجه.

ومما جاء في هذه البرقية "فالله تعالى نسأل أن يلهمكم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يجزي فقيدكم خير الجزاء، عما قدم بين يدي ربه من جليل الأعمال، ويتقبله في عداد الصالحين من عباده، المنعم عليهم بالجنة والرضوان".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - مغربي الثلاثاء 09 أكتوبر 2018 - 19:42
اللهم دم العز و النصر و التمكين والصحة و السلامة و الافراح و المسرات و التوفيق و التفوق على ملكنا المفدى يارب العالمين وكن له ولي و الحافظ و المعين أينما حل و ارتحل الراءد بالجميع المقاييس في الخدمة المغاربة بالسراء و الضراء دون ملل او كلل و النكران الذات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.