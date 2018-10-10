أكثر من 60 دولة ترحب بدخول المغاربة دون "فيزا"

هسبريس - عبد السلام الشامخ

أظهر تصنيف جديد صادر عن مؤسسة "هينلي آند بارتنرز"، الاستشارية المتخصصة في السفر والهجرة وتصنيف جوازات السفر حول العالم، أنَّ "جواز السفر المغربي يسمحُ لحامله بدخول 61 دولة حول العالم دون الحاجة إلى التقدم بطلب للحصول على التأشيرة مسبقاً"، محتلاًّ بذلك الرتبة الثمانين عالميا، بعدما حلّ السنة الماضية في المرتبة 78.

التقرير الدولي الذي صدَر أمس، يهُّم 199 وجهة عالمية، كشف عن كون المواطن المغربي بات قادرا على زيارة 61 دولة حول العالم دون الحاجة إلى تأشيرة سفر (فيزا)؛ ما بوأ جواز السفر المغربي المرتبة 80. ووفقا للمؤشر ذاته، الذي تعدُّهُ شركة "هينلي آند بارتنرز سيتيزنز" العالمية، فقد احتلت اليابان المرتبة الأولى عالميا، متفوقة على الجواز الألماني والسنغافوري.

ونقلَ موقع "CNN" أنَّ تصدّر الجواز الياباني لسبورة التصنيف جاء بعد حصول السلطات اليابانية مؤخراً على تصريح دخول تراب ميانمار دون التقيد بالتأشيرة، حيث بات بإمكان المواطنين اليابانيين زيارة 190 وجهة عبر جميع أنحاء العالم بالجواز فقط، فيما جاءت سنغافورة في المرتبة الثانية بـ 189 دولة يستطيع السنغافوريون زيارتها دون الحاجة إلى تأشيرة.

ووفقاً للتصنيف ذاته، جاءت كل من فرنسا وكوريا الجنوبية وألمانيا في المرتبة الثالثة؛ إذ يستطيع مواطنو هذه البلدان زيارة أزيد من 188 دولة عبر العالم دون الحاجة إلى تأشيرة، فيما يمكن الجواز الأمريكي والجواز البريطاني من دخول 186 دولة.

عربيا، جاءت الإمارات العربية في المرتبة 21؛ بحيث يتاح لحامل جواز السفر الإماراتي دخول 161 دولة دون تأشيرة، تلتها الكويت في المرتبة 55 بإمكانية دخول حامل جواز سفرها 93 دولة، ثم قطر في المرتبة 60 بـ 85 دولة، فالبحرين في المرتبة 64 بـ 81 دولة، بعدها عمان في المرتبة 67 بـ 78 دولة، والمرتبة 70 للعربية السعودية بـ 75 دولة.

وفي مراتب متأخرة، حلّت تونس في المركز 75 بـ 66 دولة يسمح جواز سفرها بزيارتها دون تأشيرة، بعدها المغرب في المرتبة 80، ثم موريتانيا في المرتبة 83، والجزائر في المرتبة 91، ثم الأردن ومصر بالتساوي في المرتبة 92، ولبنان في المرتبة 100 بالتساوي مع الجواز الليبي، ثم جواز السفر الفلسطيني في المرتبة 102، يليه جواز السفر السوداني في المرتبة 103.

وجاءت في ذيل الترتيب كل من سوريا والعراق، باحتلال الأولى المرتبة 105 حيث يسمح "الباسبور" السوري بدخول 32 دولة دون الحاجة إلى تأشيرة، فيما جاء الجواز العراقي في المرتبة الأخيرة، بـ 30 دولة يسمح بدخولها دوم "فيزا".

ويرصدُ مؤشر "بارتنرز" جميع جوازات السفر في العالم وفقًا لعدد البلدان التي يمكن لحامليها السفر إليها دون تأشيرة. ويستند هذا الترتيب إلى بيانات حصرية من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، الذي يحتفظ بأكبر قاعدة بيانات في العالم وأكثرها شمولاً عن معلومات السفر، ويتم تعزيزه عن طريق إجراء بحوث داخلية مكثفة.

ويتم تصنيف الدول وفقاً لعدد الدول الأخرى التي يتمكن صاحب جواز السفر الحامل لجنسيتها من دخولها دون تأشيرة، وتصدر المؤسسة المؤشر منذ أكثر من 12 سنة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، ويحظى التقرير بتقدير عالمي بالغ حيث يعتمد الأفراد الأثرياء والعائلات ومستشاروهم على البيانات الواردة به لاتخاذ قراراتهم فيما يتعلق بالهجرة والإقامة وغيرها من شؤون السفر.