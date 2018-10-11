وزير الأوقاف يمثل الملك في مؤتمر حوار الأديان

هسبريس من الرباط

وصل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق إلى العاصمة أستانا بكازخستان للمشاركة في المؤتمر السادس لزعماء الأديان العالمية والتقليدية، ممثلا للملك محمد السادس.

وتأتي مشاركة التوفيق عقب دعوة وجهها رئيس جمهورية كازاخستان إلى الملك محمد السادس، بصفته أحد كبار زعماء أديان العالم، من أجل المشاركة في المؤتمر الذي ينعقد على مدى يومي العاشر والحادي عشر من الشهر الحالي.

وقدم وزير الأوقاف مداخلة في الجلسة العامة للمؤتمر تناول فيها دور حوار الأديان في تعزيز مجتمع السلم من منظور التجربة المغربية ونموذجها الإسلامي الوسطي المعتدل القائم على إمارة المؤمنين والمذهب المالكي وتصوف الجنيد السالك.

مؤتمر هذه السنة ينعقد تحت شعار "قادة عالميون من أجل عالم آمن"، ومن أبرز العناوين التي سيناقشها المؤتمر: "السلام العالمي في القرن الحادي والعشرين كمفهوم للأمن العالمي"، و"فرص جديدة لتعزيز البشرية"، و"الأديان والعولمة: التحديات والمواجهات"، و"دور الزعماء الدينيين والسياسيين في التغلب على التطرف والإرهاب".

كما سيناقش المشاركون في المؤتمر خلال الجلسات المنعقدة أكثر المشاكل الإنسانية إلحاحاً في سياق العولمة، بما في ذلك حرية الأديان واحترام ممثلي الديانات الأخرى ودور الزعماء الدينيين في تعزيز الأمن الدولي، مع الأخذ بعين الاعتبار التهديدات والتحديات الجديدة التي يشهدها العالم حاليا.

يشار إلى أن اللقاء الأول لزعماء الأديان عقد بالعاصمة أستانا، وقد دعا إليه الرئيس الكازاخستاني نزارباييف عام 2003، وحضرته 17 مؤسسة تمثل الديانات الإسلامية والمسيحية والبوذية والهندوسية واليهودية والشنتوية والطاوية، وممثلون دينيون من 13 دولة من أوروبا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.