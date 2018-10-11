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مرصد: ضابط إسرائيلي "يخترق" مدن الجنوب المغربي

مرصد: ضابط إسرائيلي "يخترق" مدن الجنوب المغربي
هسبريس من الرباط
الخميس 11 أكتوبر 2018 - 19:05

أفاد المرصد المغربي لمناهضة التطبيع بأن ضابطا سابقا في الجيش الإسرائيلي يعمل حاليا مرشدا سياحيا بالمغرب، وينظم حفلات رقص بالعلم الصهيوني والمغربي، ويقوم بزيارات وصفها بالمشبوهة لمؤسسات تربوية في مناطق قروية أمازيغية.

وكشف المرصد اسم الضابط في البحرية الإسرائيلية، وهو أبراهام آفيزمير، قبل أن يبث مقطع فيديو يظهره وهو يرقص بمعية سياح إسرائيليين على أنغام أغان مغربية في تنغير ومرزوكة، رافعين الأعلام المغربية والإسرائيلية.

ورصد المرصد ما سماه علاقات هذا الضابط السابق بقيادة أركان جيش الاحتلال الصهيوني في شخص رئيس أركان جيش الحرب غادي آزنكوط، وضباط المخابرات خاصة منهم ذوي الأصول المغربية، مثل سام بنشطريط، الذي عرف بلقاء وتوشيح بعض القيادات الحزبية المغربية قبل 7 سنوات".

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