"القدس الشريف" يفتتح مؤتمر "منظمة الإسيسكو"

هسبريس من الرباط (صور: منير امحميدات)

تم يوم الخميس بالرباط افتتاح أشغال المؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإسيسكو)، في دورته الثالثة عشرة، المنظمة تحت شعار "دورة القدس الشريف".

ويتضمن جدول أعمال الدورة، التي تمتد ليومين، بالأساس تشكيل مكتب المؤتمر العام، وتقرير المجلس التنفيذي عن أعمال المجلس بين الدورتين الثانية عشرة والثالثة عشرة، وتقرير المدير العام عن أنشطة المنظمة للسنوات 2015-2017، بالإضافة إلى التنصيص على مكان انعقاد الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العام وزمانها.

وسيناقش المؤتمر، من خلال لجنة البرامج المتفرعة عنه، تقرير المدير العام حول تقييم عمل الإيسيسكو، وتقرير مديرها العام للأعوام 2013-2015، وتقرير مديرها العام المرحلي للأعوام 2016-2018، ومشروع الخطة الاستراتيجية متوسطة المدى للأعوام 2019-2027، ومشروع خطة العمل الثلاثية والموازنة للأعوام 2019-2021 .

وكان المجلس التنفيذي للإيسيسكو قد صادق الثلاثاء الماضي بالرباط في ختام أعمال دورته التاسعة والثلاثين، على عدد من التقارير الأكاديمية والمالية ومشروع خطة العمل الثلاثية (2019-2021).

كما صادق على تقرير المدير العام عن أنشطة الإيسيسكو لسنة 2017، مشيدا بما تضمنه من أنشطة شملت مختلف مجالات عمل المنظمة ومحاور خطة عملها.

يذكر أن المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- تتوخى أهدافا تتمثل، أساسا، في تقوية التعاون وتشجيعه وتعميقه بين الدول الأعضاء في مجالات التربية والعلوم والثقافة والاتصال، والنهوض بهذه المجالات وتطويرها، في إطار المرجعية الحضارية للعالم الإسلامي وفي ضوء القيم والمثل الإنسانية الإسلامية.

كما ترمي إلى تدعيم التفاهم بين الشعوب في الدول الأعضاء وخارجها والمساهمة في إقرار السلم والأمن في العالم بشتى الوسائل ولاسيما عن طريق التربية والعلوم والثقافة والاتصال، مع التعريف بالصورة الصحيحة للإسلام والثقافة الإسلامية وتشجيع الحوار بين الحضارات والثقافات والأديان والعمل على نشر قيم ثقافة العدل والسلام، ومبادئ الحرية وحقوق الإنسان، وفقا للمنظور الحضاري الإسلامي.