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كُتّاب وآراء
الملك يشيد بحسن الجوار بين المغرب وإسبانيا
بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى الملك فيليبي السادس، عاهل المملكة الاسبانية، والملكة ليتيزيا، وذلك بمناسبة احتفال بلادهما بعيدها الوطني.
وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات للملك فيليبي السادس والملكة ليتيزيا بموفور الصحة والسعادة والهناء، وللشعب الإسباني الصديق بموصول التقدم والرخاء.
ومما جاء في برقية الملك "كما أغتنم هذه المناسبة، لأشيد بما يربط بين المملكتين المغربية والإسبانية من علاقات متميزة قائمة على التفاهم الودي، والتقدير المتبادل، وحسن الجوار، مؤكدا لكم حرصي الدائم على مواصلة العمل سويا معكم لتوطيد جسور التواصل، وتعزيز الشراكة القائمة بين بلدينا، والرقي بها إلى مستوى الأواصر الأخوية التي تربطنا شخصيا وأسرتينا الملكيتين، لما فيه صالح شعبينا الصديقين".