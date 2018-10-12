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كُتّاب وآراء
صحة الملك أفضل .. والسياسيون يتنفسون الصعداء
ظهرت صحة الملك محمد السادس عصر اليوم في افتتاحه للدورة الخريفية للبرلمان بشكل أفضل من أي وقت قبل، حيث بدا تحسن واضح على صحته، وارتياح كبير على ملامح محياه عند قراءة خطابه الذي وجهه إلى "نواب الأمة".
وكان العاهل المغربي يرتدي كعادته في مثل هذه المناسبات جلبابا وطنيا مائلا إلى الصفرة، متبوعا بشقيقه الأمير مولاي رشيد وولي العهد الأمير مولاي الحسن، كما أنه أثنى في بداية الخطاب على تضامن الجسد البرلماني بدليل "وحدة اللباس الوطني" الذي يرتدونه اليوم.
وفي سياق ذي صلة تنفس سياسيون وبرلمانيون ومنتخبون الصعداء بعد أن كانوا يضعون أياديهم على قلوبهم خشية أن ينالهم سياط الانتقادات الملكية كما حصل في أكثر من خطاب في البرلمان خلال السنوات القليلة الأخيرة، غير أن الملك لم يكثف انتقاداته هذه المرة، بل طالبهم بالعمل الجاد وتحمل المسؤوليات.