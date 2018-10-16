سفارة اليمن تنفي تعذيب شخصين في المغرب

هسبريس من الرباط

نفت السفارة اليمنية في المغرب ما تم تداوله إعلاميا بخصوص تعذيب اثنين من المواطنين اليمنيين في المغرب.

وأوضحت السفارة في بلاغ لها، توصلت هسبريس بنسخة منه، أنها قامت بالتحرك السريع والتواصل مع الجهات المختصة في المغرب "التي قامت بالتحري حول ما نشر وتفاعلت بجدية عبر التواصل والنزول إلى الجهات التي أشارت إليها مواقع النشر الصحفي".

وأكدت تلك الجهات، وفق البلاغ ذاته، "أنه لا يوجد أي مواطن يمني محتجز لدى السلطات الأمنية في الأماكن المشار إليها، وأن ما يقال عن أي تعذيب طال شخصين من الجالية اليمنية في المغرب عار من الصحة".

وأورد البلاغ ذاته أن الجهات الرسمية في المغرب أكدت للسفارة أن النيابة العامة في المغرب "تابعت فورا ما قيل عن وجود مواطنين يمنيين محتجزين وأكدت أنه لا وجود لذلك، كما أن المغرب لا يمكن أن يسمح بأي انتهاك للحقوق كما أشير".

واعتبر البلاغ ذاته أن المغرب كان دوما وسيبقى "مقدرا لليمنيين الذين يحظون بمحبة خاصة ورعاية كريمة دوما لما للعلاقة الحميمة بين الشعبين الشقيقين من عمق مشترك وتعاون صادق"، مؤكدا أن السفارة تتابع كل بلاغ أو شكوى ترد إليها عن حالة اليمنيين، ولم تتلق أي بلاغ رسمي من أي شخص أو جهة عن وجود حالات احتجاز ليمنيين وأنهم تعرضوا للتعذيب".

كما جددت السفارة اليمنية في الرباط تأكديها "عمق المحبة والعلاقات الأخوية الصادقة بين البلدين الشقيقين"، وشكرت "المغرب، ملكا وحكومة وشعبا، على إيلاء اليمنيين الرعاية الكريمة في المغرب وتقديرهم الكبير لكل يمني بكل حب واحترام".