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كُتّاب وآراء
قضاة العالم يدعمون من مراكش زملاءهم المضطهدين بغواتيمالا
بقبولهم عضوية جمعية قضاة غواتيمالا، يكون قضاة العالم المجتمعون بمدينة مراكش قد وجهوا رسالة إلى هذا البلد الواقع بأمريكا اللاتينية.
فقد صوت القضاة الملتئمون في المؤتمر الدولي الذي تنظمه الجمعية الحسنية للقضاة بمراكش، الثلاثاء، بالإجماع، على انضمام زملائهم من غواتيمالا إلى الاتحاد الدولي للقضاة، بعد استماعهم لمعاناة هؤلاء التي يتعرضون لها من طرف المسؤولين الفاسدين وسلطات بلدهم.
وقالت مسؤولة بالاتحاد الدولي للقضاة خلال تقديمها تقريرا عن تجربة القضاة في غواتيمالا: "هناك تسلط لمؤسسات الدولة على أصحاب هذه المهنة"، وأضافت أن "الحكومة في غواتيمالا لا تحترم القرارات الدستورية"، معتبرة أنه "لا أحد عانى ما عاناه القضاة في غواتيمالا"، واصفة إياهم بأنهم "أبطال يناضلون من أجل قضاء نزيه ومستقل".
وخاطبت المتحدثة الحاضرين قائلة إن "عدم التصويت لانضمام جمعية قضاة غواتيمالا سيحرم الاتحاد الدولي من صوت هذه الفئة التي تعاني من اضطهاد في سبيل تحقيق استقلالية السلطة القضائية"، مشيرة إلى أن "غواتيمالا عاشت صراعات كبيرة ومسلحة أدت إلى سقوط العديد من الضحايا إلى حدود سنة 1996، والقضاء بهذا البلد غير قادر على الرد على التوتر الاجتماعي".
من جهته، ممثل جمعية قضاة غواتيمالا قال: "إننا نتعرض لكثير من العداوة في نظام يتميز بالفساد، ورئيسه يعتبر الفساد جزء من الثقافة".
وأضاف أن "الرئيس قال إن الفساد جزء من الثقافة وهذا أمر طبيعي، لكن هذا غير صحيح لأن التخلف وعدم النمو هو جزء من هذا المشكل الذي يعانيه القضاة".
وقد جرى التصويت أيضا خلال هذا المؤتمر لانضمام جمعية القضاة بدولة الإكوادور، وتم بذلك قبولها عضوا بالاتحاد الدولي لقضاة العالم.
كما عرف المؤتمر انتخاب رئيس للاتحاد الدولي للقضاة خلفا للرئيس المنتهية ولايته كريستوف ريميال، وقد تم التصويت بالإجماع لصالح طوني باكون.