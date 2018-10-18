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كُتّاب وآراء
"أمنستي" تطلب إلغاء إدانة ناشطة بـ"حراك الريف"
قالت منظمة العفو الدولية: "يجب على السلطات المغربية إلغاء قرار الإدانة الصادر في حق الناشطة بحراك الريف نوال بن عيسى"، مضيفة أن الأخيرة "تعرضت للترهيب والمضايقات بشكل متكرر بسبب دفاعها عن حقوق الناس في منطقة الريف شمال البلاد".
وأوضحت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة ذاتها، أن الانضمام إلى الاحتجاجات السلمية والمطالبة باحترام حقوق الإنسان لا يمكن اعتباره جريمة، مبرزة في السياق ذاته أن الهدف من إدانة نوال بن عيسى هو "الترهيب والإرغام على التزام الصمت".
وزادت مرايف أن السلطات المغربية تجرم أنشطة القائدة النسائية ودورها في الحراك، وطالبت بـ"ضرورة إلغاء حكم الإدانة الصادر في حقها وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها فورا خلال جلسة المحاكمة التي ستعقد غدا"، منددة بـ"المضايقات المتكررة التي تتعرض لها على يد قوات الأمن المغربية".
وأوردت "أمنستي" أن المدافعة عن حقوق الإنسان تحاكم في حالة سراح بتهمة "التحريض على ارتكاب جنايات وجنح" بسبب تعليقات نشرتها على موقع "فيسبوك" دعت فيها سكان إقليم الحسيمة إلى الانضمام إلى الاحتجاجات وانتقدت الاستخدام المفرط للقوة من قبل عناصر الأمن ضد المحتجين.