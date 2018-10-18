الودادية الحسنية تشيد بدفاع القضاة عن الاستقلالية

هسبريس - عبد الإله شبل

اعتبر محمد الخضراوي، نائب رئيس الودادية الحسنية للقضاة، أن المغرب يعرف حركية كبيرة في مجال استقلال السلطة القضائية.

وأوضح الخضراوي، في ندوة ضمن المؤتمر الدولي للقضاة، أن المغرب خصص بابا كاملا في الدستور لاستقلال السلطة القضائية، كما تم التنصيص على ذلك في الفصل الأول من الوثيقة الدستورية.

وشدد القاضي بمحكمة النقض على أن المغرب ساير الوثيقة العالمية للقضاة؛ ذلك أن "العديد من النقط الموجودة فيها منصوص عليها في التجربة المغربية"، وتابع في هذا الصدد: "السقف الذي حددتم لاستقلال السلطة القضائية ذهب المغرب فيه بعيدا، فالتجربة المغربية عرفت مواكبة وتتبعا من طرف الرأي العام والفاعلين الحقوقيين"، مضيفا أن "ما وصل إليه المغرب كان نتيجة نضالات كبرى للقضاة، وعلى رأسهم الودادية الحسنية للقضاة، التي كانت تطالب بإعمال المعايير الدولية".

وبخصوص مظاهر الاستقلال الداخلي للقضاء الذي نص عليه القانون الأساسي للقضاة عالميا، قال الخضراوي إن "جميع الضمانات للاستقلال الداخلي للقضاء موجودة، سواء دستوريا أو قانونيا".

ولفت المتحدث نفسه إلى أن القضاة المغاربة دافعوا عن استقلالية السلطة القضائية، معرجا على الخلاف الذي نشب بين القضاة ونبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، قائلا: "وقفنا مؤخرا في الودادية الحسنية للقضاة على محاولة تأثير السياسي على القضاء، لكننا نتصدى لذلك ونصدر مواقف جادة للدفاع عن استقلال القضاء".

وشدد المتحدث على أن من مظاهر هذا الاستقلال الداخلي أن "القاضي ملزم فقط بالتطبيق العادل للقانون، وهو ما يمنحه الحق في التصرف في القضايا، حيث لا يتلقى تعليمات".

وعرج المتحدث نفسه على مشروع المحكمة الرقمية الذي تعده وزارة العدل، إذ أوضح أنه "سيختصر الكلفة القضائية وسيمكن من الجودة في الخدمة".

وختم نائب رئيس الودادية الحسنية للقضاة مداخلته قائلا: "الوضع الاجتماعي والمادي للقاضي يمكن القول إنه مقبول، ولكن يبقى رهاننا الوصول إلى ما هو أفضل"، لافتا إلى أن "مجهودات القضاة المغاربة لتحريك جبل السلطة القضائية تبقى كبيرة جدا".