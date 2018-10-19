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حديقة الحيوانات بالرباط تستقطب 4 ملايين شخص

حديقة الحيوانات بالرباط تستقطب 4 ملايين شخص
هسبريس -و.م.ع
الجمعة 19 أكتوبر 2018 - 02:27

أعلنت حديقة الحيوانات بالرباط، الخميس، أنها احتفلت خلال شهر أكتوبر الجاري ببلوغ عدد زوارها أربعة ملايين منذ افتتاحها سنة 2012.

وذكر بلاغ للحديقة أن "معدل 600 ألف شخص يزورون سنويا هذه المنشأة الهادفة إلى تقديم الحياة البرية بالمغرب وإفريقيا والصحراء".

وجرى تشييد الحديقة وفق مفهوم جديد يتأسس على مقاطع للملاحظة، ومناظر شبيهة بالمساكن الطبيعية للحيوانات، وعروض لأحياء متعددة بمنظومة غذائية تتكيف مع الأوساط الطبيعية من قبيل جبال الأطلس، والصحاري، والسافانا، والغابات الاستوائية، والمستنقعات والضيعات البيداغوجية.

ويروم المفهوم الجديد، حسب البلاغ، ضمان أفضل تكيف للنوع الحيواني مع بيئته الحالية وتحفيز تناسله والحفاظ عليه.

وعلاوة على دورها في الحفاظ على النوع بضمها لحوالي ألفي حيوان (الثدييات والعصافير والزواحف) تمثل 190 صنفا حيوانيا، تقوم حديقة الحيوانات بالرباط بمهمة البحث العلمي، والتربية البيئية والترفيه، وتتيح تجربة زيارة فريدة.

وكانت الحديقة قد حصلت على شهادة التميز "تريب أدفايزر" التي تمنح نظير جودة الخدمات المقدمة للزائرين وانتظامها، سنوات 2014 و2015 و2018، مع العلم أن عدد الأطفال الذين استفادوا من الورشات البيداغوجية التي تنظمها الحديقة بلغ 25 ألفا.

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