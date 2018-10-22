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الرئيسية | مدارات | جامعيون يناقشون قضايا الشباب والمشاركة المواطنة

جامعيون يناقشون قضايا الشباب والمشاركة المواطنة

جامعيون يناقشون قضايا الشباب والمشاركة المواطنة
هسبريس - متابعة
الاثنين 22 أكتوبر 2018 - 06:09

تنظم مؤسسة علال الفاسي يوم 26 أكتوبر الجاري بمقرها بالرباط، ندوة حول موضوع "الشباب ومسؤولية المشاركة المواطنة"، بمشاركة ثلة من الأساتذة الجامعيين.

وذكر بلاغ للجمعية أن هذه الندوة، التي تندرج في إطار برنامجها الثفافي لموسم 2018- 2019، ستناقش مواضيع تتعلق بالتعليم والمشاركة السياسية للشباب في عصر شبكات التواصل الاجتماعي، والشباب وسيكولوجية المبادرة ومواجهة البطالة (حالة خريجي الجامعة المغربية)، وأي موقع للشباب المغربي في الريادة المجتمعية "المبادرات الشبابية المدنية نموذجا"، ثم الشباب ومراكز الاهتمام اليومية والعالمية.

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