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الرئيسية | مدارات | فاجعة "قطار الموت" تدفع بوتفليقة لتعزية الملك

فاجعة "قطار الموت" تدفع بوتفليقة لتعزية الملك

فاجعة "قطار الموت" تدفع بوتفليقة لتعزية الملك
هسبريس من الرباط
الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 17:06

سيرا على قاعدة المثل الشعبي "العداوة ثابتة والصواب كاين"، توصل الملك محمد السادس ببرقية تعزية ومواساة من الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، وذلك على إثر حادث انقلاب القطار الرابط بين مدينتي الدار البيضاء والقنيطرة، والذي خلف عددا من القتلى والجرحى.

وتقدم الرئيس الجزائري، في هذه البرقية، إلى الملك وإلى الشعب المغربي الشقيق، بأصدق عبارات التعازي وخالص التعاطف، على إثر هذا المصاب الجلل.

كما دعا بوتفليقة المولى عز وجل أن يسبغ على ضحايا هذا الحادث الأليم واسع رحمته ويسكنهم جناته، وينعم على المصابين منهم بالشفاء العاجل.

ويرى مراقبون أن مثل هذه البرقيات التي ألف الرئيس الجزائري إرسالها إلى العاهل المغربي تدخل في سياق "دبلوماسية المناسبات"، حيث يتبادل زعيما البلدين الرسائل عند كل مناسبة دينية أو وطنية، لكن ذلك لا يترجم أي تحسن على مستوى علاقات البلدين الجارين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - حاميدو الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 17:23
يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ومع ذلك نقول الله يصلح أحوالنا وأحوالهم ويهدي الجميع لما فيه خير البلدين الشقيقين.
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29
2 - مغربية وافتخر الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 17:23
العداوة تابتة. ... والصواب يكون ...
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3 - اسمهان الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 17:25
اعجبتني العبارة اللي بدا بيها المقال الصحفي.... والله ماكذبتي... غير هي كما يقال شر البلية ما يضحك.... واش هو اللي عزا شخصيا!!!!!!! هذا من جهة من جهة أخرى كيف لااموات ان يعزوا في اموات!!!!!!!! .
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3
4 - عين العقل الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 17:27
طال الزمن او قصر سيتحد الشعبان و سيذكر التاريخ المتاجرون بمعاناتهم تحت شعارات فضفاضة
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5 - غريب في بلادي الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 17:30
العزاء الحقيقي هو التباعد الحقيقي بين البلدين والنفاق السياسي الذي جعلنا في دركات التخلف وخلق الفتنة والمشاكل الوهمية التي جعلت المواطن الجزائري والمغربي يدفع التمن أما المسؤولين فهم يتنعمون وينهبون ويلغطون وينافقون ولا يعلمون انهم سيموتون والموطنون الجزائريون والمغاربة سيبقون أخوة
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10
6 - سانسيرو بانقيروا الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 17:32
هل بوتفليقة سبق له أن رسم صورة صغيرة عن أعماله يوم يموت ويوم الحساب وماذا له وماذا عليه هو وأمثاله من حاملي الامانة
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7 - مواطن الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 17:36
واش هاد برقية التعزية صيفطها بوتفليقة نيت ؟!
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8 - amin sidi الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 17:41
سلام .
شكرا سيدي الراءبيس على تعزياتكم لنا .
ولكن اولحيض ان كل برقية ياتي من بعدها مناورة جديدة او دسيسة
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9 - الساكي اسبانيا الأربعاء 24 أكتوبر 2018 - 17:47
العداوة تابته و الصواب ايكون..... سوف نصبح بخير و على خير حينما تبدلو بوصلتكم اتجاه بلد اخر...و الصحراء مغربية
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