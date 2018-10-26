بنسالم حميش يكتب عن زواجه بيونانية وحبه للفلسفة الإغريقية

بنسالم حميش

ما كنت لأشير إلى زواجي لو لم يكتس شيئا من الفرادة وحتى الغرابة. ووجه ذلك أني عوض القران بمغربية أو فرنسية شاء القدر أن تكون شريكة عمري يونانية المولد والمنشأ، وأن يؤكد لي مقولة "الزواج قسمة ونصيب"، بحيث تلعب المصادفة فيه أحيانا دورا ماهدا وميسرا. فكيف ذلك؟

جاري في قاعة المكتبة الوطنية بباريس، الذي ربطتني به صداقة مميزة، كان يونانيا. عشية رجوعي إلى موطني سلمني ملحّا عنوان واحدة من قومه اسمها ڤولا تعمل في سفارة بلدها بالرباط، وأوصاني بها خيرا.

وبعد تردد طال شهرين، أقدمت على طلبها بالهاتف، فأخبرتني موظفة بأن الآنسة ڤولا غادرت منصبها وعادت إلى أثينا. كان للمكالمة أن تقف عند هذا الحد لولا أني أخذت أستخبر مخاطبتي عن بلدها ووضعها الدبلوماسي، فأجابتني بفرنسية سيئة عما أطلب، مما شجعني على استئذانها في الحصول على اسمها وهاتفها الخاص.

ومن بعد توالت بيننا المكالمات ثم اللقاءات التي كنا فيها نتوسل أحيانا بلغة الإشارات، فعلمت منها أن من كان موكولا لها الردّ على مكالمتي الأولى ليس هي، بل امرأة مسنة مكلفة بالستندار خرجت حينها لاقتناء علبة سجائر.

ومعناه أن هذه السيدة لو لم تترك مكتبها لقضاء غرضها لما كنت تعرفت على خليفة ڤولا، أي بنايوطا التي ستصبح بفعل هذي المصادفات العجيبة زوجتي وأم ابننا وابنتنا.

وبعد سنتين من العيش معا في إطار علاقة حرة، ارتأينا أن نرسِّم قانونيا زواجنا، فتعلمت هي بفضلي الفرنسية والعامية المغربية، وقويت أنا بفضلها يونانيتي. ولقد حبّبتُ لها بلادي بقدر ما حبّبت لي بلادها. وفي عشرتها، وقفت على الحكمة في حديث نبوي شريف: «اغتربوا ولا تضووا»، وفيه قال الشاعر: «تجاوزتُ بنتَ العمِّ وهي عزيزةٌ/ مخافةَ أن يضوى عليَّ سليلي».

كما أن إقاماتي الصيفية بين الإغريق وجزرهم قد ألهبت توقي إلى الزيادة في معرفة تاريخهم وفلسفتهم العريقة، وألهمتني في بعض أعمالي الفكرية والأدبية. وكم كان بودي لو يسر لي القدر لقاء صديق المكتبة اليوناني، الذي فقدت أثره، لأقول له مشيرا إلى أسرتي الصغيرة: انظر يا نيكولاووس إلى ما تسببت فيه عن غير قصد ولا سبق إصرار!

بعد وطني، يحتل اليونان، تاريخا وحضارة، مكانة معتبرة في إدراكي ووجداني. ويعود ذلك إلى سببين رئيسين، علاوة على قراني سابق الذكر، أولهما: تكويني الفلسفي حيث قست مدى احتكاك المشائين العرب بالفلسفة الإغريقية مشخصة في المعلم الأول أرسطوطاليس (المترجم إلى العربية) الذي قال عنه ابن رشد «كمل عنده الحق»، وقرأ ابن سينا كتابه "ما بعد الطبيعة" أربعين مرة فلم يفهمه إلا حين اطلع على تفسير الفارابي.

وثانيهما: أني درّست مدة سنوات قرن الإغريق الخامس، قرن إنشاء الديمقراطية مع زعيمهم بيريكليس وتفتق عبقريتهم وتمخضها عن عطاءات عظيمة في شتى العلوم العقلية والتجريبية وفي الآداب والفنون، وكلها جعلت منهم رائدي الحضارة الغربية وماهديها. وقد كان للعرب فضل نقل تلك العلوم وعلومهم الخاصة إلى أوروبا الوسطوية التي بنت عليها نهضتها وتقدمها.

إن المنطقة التي أعرفها أكثر من سواها هي البيلوبونيز، جنوب غرب اليونان. حبتها الطبيعة بأرض فلاحية خصبة، تكثر فيها حقول الكروم وأشجار الزيتون. لي فيها مسكن بقرية جبلية تطل على بحر خليج كورانث، أرتاده مع أسرتي كل صيف للاستجمام ولممارسة الكتابة الروائية تخصيصا وتمتين معرفتي باللغة اليونانية الحديثة (ديموتيكي)، بفضل محادثة بسطاء الناس وأنسبائي وأيضا من خلال قراءة وحفظ نصوص شعرائي المفضلين (كاڤافيس، إليتس، سفيريس). وأذكر أني شاركت في ندوة بجزيرة رودوس حول كاڤافيس، إذ عقدت مقارنة بينه في ديوانه المفرد أشعار Piimata وبين أبي الطيب المتنبي حول ثيمة المالنخوليا وذكرى المتعة.

أما الصورة البانورامية التي ترسخت في ذهني عن اليونان فهي أن الانفجار الأعظم (بيگ بانگ) قد فعل بأرضها الأعاجيب قلما فعلها بأراضٍ أخرى؛ فجعلها بعد أن سكن وهمد تستفيق على جغرافية بالغة الصدوع والتضاريس، إذ أحدث فيها 3000 جزيرة (500 منها فقط مسكونة) وخلجانا عميقة، فصار الرائي حيثما ولّى وجهه فثمة بحر في مدى البصر، ذو زرقة ناصعة وشواطئ ذات مياه صافية سلسةٍ مسالمة، أو ثمة جبال متسلسلة توازي أخرى إن لم تستفرد ببروزها وشموخها، وتكسوها غابات أشجار متنوعة شتى؛ جبال تنحدر هضابا وسفوحا تعمرها قرى وبلدات وسواحل ومرافئ، وأغلبها يعج بالحركة والحياة.

بلاد صغيرة الحجم الجغرافي والسكاني، عظيمة الشأن حضاريا، صمدت أمام الأتراك وقوى المحور في الحرب العالمية الثانية، وأمام دكتاتوريات حرب أهلية شرسة إلى أن نالت استقلالها في 1821 و1832، ثم تمكنت من الانضواء في الاتحاد الأوروبي ومنطقة الأورو، ولو أن هذا الانضواء أدخلها منذ 2009 في أزمة مالية واجتماعية حادة جراء عجزها عن أداء قروضها لدى صندوق النقد الدولي الذي فرض عليها سياسة اقتصادية قوامها التقشف.

وكم حزنتُ لكون هذه السياسة ضربت في الصميم قدرة اليونانيين المعيشية، وضايقت حريتهم في استطابة الحياة والفرح بها! هذا وإن بعض بوادر الانفراج ومؤشراته أخذت، مؤخرا، في الأفق تلوح.