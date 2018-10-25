24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/10/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1107:3713:1716:1718:4620:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الرجاء يهزم إنييمبا ويضرب موعدا مع فيتا كلوب في نهائي "الكاف" ‎ (5.00)

  2. جماعة شفشاون تشرع في استغلال الطاقة المتجددة (5.00)

  3. "خط الشهيد" يطالب برحيل قيادة البوليساريو وحضور "لقاء جنيف" (5.00)

  4. المحكمة تؤجل الاستماع لخديجة .. والدرك يفشل في توقيف الهاربين (5.00)

  5. انتفاخ رجلي الزفزافي ينقله إلى مستعجلات البيضاء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | الزفزافي يخسر جائزة "ساخاروف" .. أوروبا تتوج الأوكراني سنتسوف

الزفزافي يخسر جائزة "ساخاروف" .. أوروبا تتوج الأوكراني سنتسوف

الزفزافي يخسر جائزة "ساخاروف" .. أوروبا تتوج الأوكراني سنتسوف
هسبريس من الرباط
الخميس 25 أكتوبر 2018 - 11:40

لم يتمكن ناصر الزفزافي، أيقونة "حراك الريف"، من الظفر بجائزة ساخاروف لسنة 2018 لحرية الفكر التي يمنحها البرلمان الأوروبي، حيث أعلن اليوم الخميس عن منحها للمخرج الأوكراني أوليغ سنتسوف، المسجون في روسيا.

وكان ناصر الزفزافي مرّ إلى المرحلة النهائية لهذه الجائزة العريقة، بعد جلسة تصويت سرية تخللت اجتماع لجنة العلاقات الخارجية واللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان ولجنة التنمية، إلى جانب كل من "قارب الإنقاذ" و"أطباء بلا حدود" و"قارب اللاجئين"، إضافة إلى المخرج الأوكراني أوليغ سينتروف.

وتمنح هذه الجائزة، التي أحدثت في 1988، كل سنة لشخصيات أو منظمات قدمت "مساهمة استثنائية في الكفاح من أجل حقوق الإنسان في العالم".

وكان المخرج الأوكراني، المتحدر من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014، في كواليس البرلمان الأوروبي الأوفر حظا للفوز بالجائزة؛ وهو مسجون في معسكر لابيتنانغي بروسيا بالقرب من القطب الشمالي، وحوكم الفائز بجائزة ساخاروف بعقوبة بالسجن عشرين عاما بعد إدانته "بالإرهاب".

وتبلغ قيمة جائزة ساخاروف، التي تحمل اسم العالم السوفياتي أندريه ساخاروف (1921-1989)، أحد أهم المنشقين في الاتحاد السوفياتي، خمسين ألف يورو.

جدير بالذكر أن جائزة "ساخاروف" تعد من أعرق الجوائز التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للمدافعين عن حقوق الإنسان، وتمكنت أسماء مرموقة من الفوز بها، يتقدمها الجنوب إفريقي نيلسون مانديلا، والباكستانية مالالا زاي، والتونسي محمد البوعزيزي.

وكان أحمد الزفزافي، والد ناصر، قال، في تصريح سابق لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "وصول ناصر إلى الدور النهائي هو تتويج لجميع أحرار وحرائر المغرب، باستثناء الذين استثنوا أنفسهم"، واصفا اللحظة بـ"الحرجة، والتي يصعب التعبير عنها بالعبارات كيف ما كانت"، وفق تعبيره.

وأضاف أحمد الزفزافي: "هنيئا للريف وللمغرب، وأشكر كل الذين ساندوني رغم أنني لا أتشارك معهم في اللغة والعرق والقارة، من نواب أوروبيين، ومن جالية مقيمة في بلاد المهجر، وأترك من لم يساندوا ناصر خلال هذه الفترة إلى ضمائرهم لعلها تتدارك هفوة غياب الدعم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.