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الرئيسية | مدارات | الملك يعزي عاهل الأردن في ضحايا فاجعة السيول

الملك يعزي عاهل الأردن في ضحايا فاجعة السيول

الملك يعزي عاهل الأردن في ضحايا فاجعة السيول
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 18:10

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى العاهل الأردني عبد الله الثاني ابن الحسين، وذلك على إثر السيول التي اجتاحت بعض المناطق ببلده الشقيق، مخلفة العديد من الضحايا.

وأعرب الملك، بهذه المناسبة المحزنة، للعاهل الأردني، ومن خلاله للأسر المكلومة وللشعب الأردني الشقيق، عن أحر التعازي وصادق التضامن والمواساة في هذا المصاب الأليم، سائلا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وغفرانه، ويلهمه وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

ومما جاء في برقية الملك "وإذ أدعوه عز وجل أن يحفظكم وبلدكم الشقيق من كل مكروه، أرجو أن تتفضلوا، صاحب الجلالة وأخي العزيز، بقبول أخلص مشاعر تعاطفي، مشفوعة بأسمى عبارات مودتي وتقديري".

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