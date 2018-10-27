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كُتّاب وآراء
الملك يمدد المهلة الممنوحة لاشتغال "لجنة التكوين"
قال بلاغ للديوان الملكي إنه تبعا لجلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس بداية أكتوبر الجاري، والتي خصصت لتأهيل عرض التكوين المهني وتنويع وتثمين المهن، وتحديث المناهج البيداغوجية، قد انتهت مهلة 3 أسابيع التي حددت للجنة التي يرأسها رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، من أجل بلورة وعرض برنامج مشاريع وإجراءات دقيقة في هذا الشأن.
ووفقا للمصدر نفسه فإن اللجنة التمست من القصر منحها مهلة قصيرة من أجل استكمال المهمة المنوطة بها، ما حضي بموافقة الملك محمد السادس "اعتبارا للأهمية التي ما فتئ يوليها للنهوض بقطاع التكوين المهني، وحرصا منه على جودة البرنامج والمقترحات التي ستتقدم بها اللجنة"، وفق بلاغ الديوان الملكي.
وكان الملك محمد السادس قد أعطى تعليماته، في فاتح أكتوبر الجاري، كي تعمل اللجنة على بلورة وعرض مشاريع وإجراءات دقيقة حول التكوين المهني، في 3 أسابيع، حتى يتم تمويلها والشروع في تطبيقها بشكل فوري.