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أمير قطر يستقبل عبد اللطيف حموشي في الدوحة

أمير قطر يستقبل عبد اللطيف حموشي في الدوحة
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 29 أكتوبر 2018 - 22:00

استقبل أمير قطر، سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ظهر اليوم الاثنين بالديوان الأميري، عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني، المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني، الذي يوجد في زيارة للدوحة لحضور المعرض الدولي الثاني عشر للأمن الداخلي والدفاع المدني "ميليبول قطر 2018".

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن هذا اللقاء حضره رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني الذي كان أجرى قبل ذلك مباحثات مع حموشي، تناولت علاقات التعاون بين البلدين، وامتدت الى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتم اعطاء الانطلاقة الرسمية للنسخة الثانية عشرة من المعرض الدولي للأمن الداخلي والدفاع المدني (ميليبول قطر 2018) صباح اليوم بحضور وزراء وقادة أمنيين وعسكريين من مستوى رفيع من عدد من الدول المشاركة من بينها المغرب.

ويعرف المعرض، الذي سيشهد هذه السنة إضافة "مؤتمر الدفاع المدني"، مشاركة 219 شركة من 24 دولة، من بينها 90 شركة محلية، ضمن مساحة عرض تزيد بنحو 30 في المائة عن نسخة 2016.

ويتيح المعرض لهذه الشركات، على مدى ثلاثة أيام، عرض أحدث ابتكاراتها في مجالات الأمن العام، وما يتصل بالحلول والمعدات الدفاعية، وأمن وتقنيات الاتصالات، ومعدات مكافحة الحرائق، وما يتعلق بالكشف عن الإشعاعات، ومعدات الطوارئ، والمنتجات الخاصة بإنفاذ القانون، وبرمجيات الاتصالات، وأنظمة أمن المطارات وغيرها.

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