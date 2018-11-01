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الرئيسية | مدارات | الملك يطلق اسم "محمد السادس" على أطول برج في قارة إفريقيا

الملك يطلق اسم "محمد السادس" على أطول برج في قارة إفريقيا

الملك يطلق اسم "محمد السادس" على أطول برج في قارة إفريقيا
هسبريس - و.م .ع
الخميس 01 نونبر 2018 - 21:30

ترأس الملك محمد السادس، اليوم الخميس، بالضفة اليمنى لنهر أبي رقراق بعمالة سلا، حفل الإطلاق الرسمي لأشغال بناء "برج محمد السادس"، الذي يرمز لانبثاق وإشعاع المدينتين التوأم الرباط وسلا، وذلك من خلال مكونيه الاقتصادي والمعماري، وكذا حجمه ذي البعد القاري.

وبهذه المناسبة، ألقى الرئيس المدير العام للبنك المغربي للتجارة الخارجية عثمان بنجلون، كلمة بين يدي الملك، أعرب من فيها عن أمله في أن "يخص الملك هذا البرج بعنايته المولوية من خلال التفضل بإطلاق إسمه الكريم على هذه المعلمة المعمارية".

كما أكد بنجلون أنه تم الشروع في إجراء دراسات أولية متعددة الأبعاد (جيولوجية، وتقنية، ومعمارية وبيئية) منذ 9 مارس 2016، تاريخ وضع الملك للحجر الأساس الخاص بهذا المشروع.

كما شكلت هذا المدة "فرصة لتعزيز تحالف المقاولات المكلفة بإنجاز هذا الورش، وذلك من خلال دعوة أحد الرواد العالميين في مجال البناء، ويتعلق الأمر بالمقاولة البلجيكية "بيزيكس"، للالتحاق بالرائد الصيني" سي ار سي سي اي" والمقاولة المغربية "تي جي سي سي".

وبارتفاع يناهز 250 مترا (55 طابقا)، سيتم تشييد البرج، من طرف مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، بميزانية متوقعة تناهز أربعة ملايير درهم.

من جهته، أعرب يوهان بيرلاندت، رئيس مجلس إدارة مجموعة "بيزيكس"، إحدى مقاولات المجموعة المكلفة ببناء البرج، عن فخر مجموعته بالمشاركة في إنجاز هذا المشروع، وعن التزامها الجدي من أجل إنجاز هذا الورش في أفضل الظروف.

وبعد أن سلط الضوء على الخبرة الدولية التي تتمتع بها "بيزيكس" في هذا المجال، لاسيما بناءها برج خليفة بدبي، الذي يعد أكبر برج بالعالم، أكد بييرلاندت أن مجموعته تحرص تمام الحرص، وخلال أي مشروع من مشاريعها على الإنصات لزبنائها وإيجاد حلول، فضلا على احترام المعايير الأكثر صرامة في مجال السلامة، والجودة والبيئة، والوفاء بالتزاماتها.

وسيدمج "برج محمد السادس" في تصميمه، أفضل ممارسات البناء المحترم للبيئة، وكذا تكنولوجيات من الجيل الجديد (ألواح لترشيح الأشعة الشمسية، وألواح كهروضوئية، وتهوية طبيعية)، مما يتيح نجاعة طاقية أفضل، تماشيا مع التزامات المغرب في مجال التنمية المستدامة.

وسيشتمل البرج المزمع إنجازه، من 55 طابقا، تتضمن مجموعة من المكاتب، وجزءا سكنيا، وفندق، فيما ستحتضن الطوابق الأربع الأخيرة مرصدا.

وستجعل هذه التعددية الوظيفية من المشروع استثمارا واعدا، ورافعة للنجاح بالنسبة لمحيطه، ومصدرا للراحة والجاذبية في العمل بالنسبة للمقيمين به.

وينسجم هذا البرج، تمام الإنسجام، مع أهداف مشروع تهيئة وادي أبي رقراق، أحد المكونات الأساسية للبرنامج المندمج لتنمية مدينة الرباط 2014- 2018 "الرباط مدينة الأنوار، عاصمة المغرب الثقافية"، الذي يشمل أيضا إنجاز عدد من المشاريع الحضرية الهيكلية الكبرى (المسرح الكبير للرباط، ودار الفنون والثقافة، ومكتبة الأرشيف الوطني للمملكة المغربية).

وبهذه المناسبة، سلم الرئيس المدير العام للبنك المغربي للتجارة الخارجية عثمان بنجلون للملك محمد السادس مجسما مصغرا للبرج.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - هشام الخميس 01 نونبر 2018 - 21:41
انها مفخرة للمغرب. tgv وكل التقدم الحاصل في المغرب. ولكن بعض الاشخاص لا يجيدون الا النقد. المغرب يسير الى الامام في ظل السياسة الحكيمة للملك
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-73
2 - بيلوط الخميس 01 نونبر 2018 - 21:42
امتى غادي يدار شي مشروع ولا شي طريق ولا شي قادوس كاع ويسمى بأسم الشعب وخصوصا اسماء المقاومين ولاد الشعب لي حت حد مكيعرف اسامهيم ؟
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53
3 - مغربي مخلص الخميس 01 نونبر 2018 - 21:42
نرجو أن يرى هذا المشروع النور و أن لا يكون مصيره مثل معظم المشاريع السابقة التي أعطيت انطلاقتها ثم اختفت
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-7
4 - yass الخميس 01 نونبر 2018 - 21:42
و البنية التحتية للعاصمة و نواحيها كتمارة و الصخيرات سلا.. تامسنا ...و دور الشباب.. و المنتجعات...السينما...و منتجعات العاب الاطفال...و لا ننسى وسائل النقل العمومي و جودتها..!
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15
5 - mohamed الخميس 01 نونبر 2018 - 21:42
هاديك 4 مليار الدرهم يعطيوها غير الفقراء في المغرب و تشوف المغرب كيف غادي يوالي
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24
6 - رضوان الخميس 01 نونبر 2018 - 21:44
هذا المقواولة المغربية تخيفني تى يجي سي سي. والى ماجاش؟
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5
7 - simo الخميس 01 نونبر 2018 - 21:44
بغينا أكبر مستشفى جامعي و أكبر مدرسة أطباء و مهندسين و الكتير من القوانين و البرامج لمحاربة الريع و الفقر و البطالة وووو اللاءحة طويلة
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40
8 - ايوب الخميس 01 نونبر 2018 - 21:46
وا جلالة الملك واش دابا المغرب هادشي لي ناقصو ؟ اطول ناطحة ؟ وأرجو إستعمال الأسماء المستحقة حيت فيما مشينا اي حاجة بناية او طريق كانت إلا وكتكون راجعة لأحد أسماء الأسرة العلوية وهاد الغلاف المالي قادر ينهض بالمستوى الصحي في المغرب.
المرجو أخذ كلامي بمنطقية وإيجابية را تا حنا ماكرهناش نكونو بحال الإمارات في البنيان ولكن هيهات على المستويات الأخرى
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9 - mamadou الخميس 01 نونبر 2018 - 21:49
وفرتو السكن والصحة والتعليم والشغل للشعب المفقر المهمش وما بقى ليكم غير البرج
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10 - ابراهيم الخميس 01 نونبر 2018 - 21:49
عليكم معرفة النمو في رواندا وكينيا موزمبيق وبعض الدول الإفريقية في كل المجالات. اما بناء الأبراج أظن ليس من يبدل الحالة المعيشية في المغرب الكل أراد أن يهجر.
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11 - Sherifa الخميس 01 نونبر 2018 - 21:50
تيبان لي المغرب فيه غي الرباط و الدار البيضاء و شمال .هاد الجنوب مهمش لا طرق مصلوحة لا ما للشرب نقي وااااالووو و تا هاد صاحب الجلاله ما تعدبش راسو ايجي ايشوف الناس فهاد المناطق كعايشيين ابسط الحقوق ما عندنااش .حسبي الله و نعم الوكيل . اقتدو بخليفة المسلمين و امير المؤمنين عمر رضي الله عنة
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12 - ولد حميدو الخميس 01 نونبر 2018 - 21:54
هدا استثمار سيدر أرباحا على أصحابه و لا داعي لإدخال المرافق الاجتماعية في الموضوع فتلك الأمور تهم الدولة اما البرج فهو بزنس
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