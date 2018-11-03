حركة أنفاس: عطبُ النخب يعرقل التنمية السياسية والاقتصادية بالمغرب

محمد الراجي

في الوقت الذي يُحاول اليسار المغربي استجماع قواه، وإعادة لمّ صفوفه، قالت حركة "أنفاس الديمقراطية" إنّ مكوّنات الصف التقدمي المستقل ما زال بإمكانها، رغم كل المعيقات الذاتية والموضوعية، أنّ تشكّل "وعيا جماعيا لطرح مشروع مشترك ينبني على مبدأ "مع الشعب من أجل ديمقراطية جذرية".

وانتقدت الحركة اليسار، داعية زعماءه ومناضليه إلى التحلّي بالتواضع، "فاليسار لا يستقيم بالاستعلاء الفج لنخبه، والذي يصل حد التندُّر أحيانا بالثقافة الشعبية البسيطة، والاستهزاء بالفئات الضعيفة التي "تقتنع" بمشاريع يمينية. كما لا يستقيم بالتماهي الكاريكاتوري مع مطالبَ لا أساس لها وغير واقعية"، حسب ما جاء في بيان الجمع العام للحركة.

ودعت "أنفاس الديمقراطية" إلى القطع مع ما سمّته "أنساق الفعل السياسي التقليدي، نحو أشكال فعل جديد يتماهى مع التطورات المتلاحقة لأنماط الفعل السياسي"، مشيرة إلى أنّ من بين الأعطاب التي تُعرقل التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمغرب "العطب الكبير الذي يعتري النخب".

كما دعت النُّخبَ التقليدية إلى الانفتاح على النخب الجديدة، مبرزة أنّ الحركات الاجتماعية، التي عرفها المغرب منذ 20 فبراير 2011، "أظهرت أنّ فئات عريضة من النخب الجديدة وفئات واسعة من الشعب المغربي ترفض ممارسة السياسة في الغرف المغلقة، واستمرار التوافقات العقيمة، وتمرير القرارات المصيرية بدون إشراك فعلي للشعب وقواه الحية".

وفسّرت حركة "أنفاس الديمقراطية" استمرار الحراكات الاجتماعية في المغرب، خلال السبع سنوات الأخيرة، بكونها "مؤشرا دالا على أزمة اجتماعية واقتصادية تعصف بكل نوايا التنمية"، مسجّلة أنَّ "حالة التخبط الحالية هي انعكاس لأزمة مركبة عنوانها التردد بين السلطوية التي يراد لها أن تكون ناجعة، وبين الديمقراطية التي تفتقر إلى نخب قادرة على حملها".

وانتقدت الحركة استمرار التعيين في مناصب المسؤولية، قائلة إنّ استمرار التوازي بين سلطات منتخبة وأخرى تمتح شرعيتها من التعيين، "يُغيّب بشكل صريح كل إمكانية لربط المسؤولية بالمحاسبة، ويُفرغ الفعل السياسي من مسوغاته الموضوعية والتصاقه بالحياة اليومية للمواطن".

وحذّرت الهيئة الحقوقية ذاتها من استمرار تأزّم الوضع السياسي والاجتماعي في المغرب، معتبرة أنّ عدم اقتناع ثلثي المغاربة بالمشاركة السياسية "يُعتبر آفة كبرى".

ولإعادة المغاربة إلى الانخراط والمشاركة في العمل السياسي، ترى حركة "أنفاس الديمقراطية" أنّ ثمة حاجة إلى "حوار وطني حقيقي بمشاركة كل الفاعلين، لمناقشة أعطاب الانتقال الديمقراطي، ويؤسّس لتعاقد وطني من أجل دستور للملكية البرلمانية حيث يسود الملك ولا يحكم، ويكون حَكما بين السلط، وممثلا أسمى للوطن، وراعيا لتطبيق الدستور".