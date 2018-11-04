أطر الاستعلام الجنائي تتلقى تكوينا بمعهد القنيطرة

هسبريس من الرباط

تواصل المديرية العامة للأمن الوطني مواكبتها للفرق التابعة للشرطة القضائية التي تأسست السنة الماضية، من أجل تولي مهام الاستعلام الجنائي ومواكبة الأبحاث القضائية من خلال جمع وتحليل واستغلال المعلومة ذات الطابع الجنائي.

وتأتي مواكبة هذه البنية الجهوية الجديدة من خلال تنظيم وتأطير دورة تكوينية تخصصية لفائدة أطر الشرطة من رؤساء الفرق سالفة الذكر، احتضن فعالياتها المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة خلال شهر أكتوبر المنصرم.

وعرفت هذه الدورة، التي استفاد منها 19 إطارا أمنيا، تنظيم محاضرات نظرية وورشات تطبيقية تناولت بالتفصيل أساليب جمع ومعالجة واستغلال المعلومات الكمية والكيفية المرتبطة بمختلف النشاطات الإجرامية، خصوصا تلك التي توفرها التقنيات الحديثة للتواصل والإعلام، بالإضافة إلى تدعيم قدرات المستفيدين في مجال التعامل مع قواعد المعطيات المعلوماتية المحلية وتلك التي توفرها قنوات التعاون الأمني الدولي.

وقد أشرف على تأطير مختلف مراحل هذه الدورة مجموعة من الأطر والكفاءات الأمنية والشرطية المغربية، العاملة بكل من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والتي تتمتع بتجربة ميدانية وخبرة مهنية متميزة في ميدان التعامل مع كافة الشبكات والأنشطة الإجرامية المحلية والعابرة للحدود الوطنية.

وتندرج هذه الدورة التكوينية في إطار البرنامج السنوي الذي تسطره مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، والهادف إلى مواكبة العمل الميداني لفرقها وأجهزتها الجهوية بمجموعة من التكوينات التخصصية التي تستجيب للتحديات الناشئة عن تطور وتحول الأنشطة الإجرامية.