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الرئيسية | مدارات | سكارى وعراك في رحلة جوية بين المغرب ومصر

سكارى وعراك في رحلة جوية بين المغرب ومصر

سكارى وعراك في رحلة جوية بين المغرب ومصر
هسبريس من الرباط
الأحد 04 نونبر 2018 - 15:08

حكت طبيبة الأسنان المغربية حسناء الشريف الكتاني رحلة جوية وصفتها بالمشؤومة كانت تربط بين القاهرة والدار البيضاء على الخطوط المصرية، يوم الجمعة الفائتة، كانت ستنتهي بكارثة جوية لولا ألطاف الله، وفق روايتها.

وأفادت الطبيبة المغربية في تدوينة فيسبوكية لها "قبل إقلاع الطائرة التي كادت أن تكون منكوبة لولا لطف الله وكرمه، أقلعت الطائرة رغم شكوى الركاب من وجود ركاب ثملين وروائح خمر تزكم الأنوف".

ووفق المصدر ذاته "بعد انطلاق الرحلة بحوالي ساعة تقريبا انقض أحد السكارى لسبب مجهول على رجل نائم يجلس بجواري، وكاد يقطع أذنه وبعدها نشب شجار عنيف في كل اتجاه حتى دب الذعر في الركاب".

واسترسلت الطبيبة الشاهدة على الواقعة "أصبحنا نسمع صراخا وعويلا في كل اتجاه، ولأن الجميع تحرك من مكانه الطائرة كلها أصبحت تموج في السماء حتى خلناها ستقع، ونحن نستنجد بالربان كي ينزل نزولا اضطراريا".

وزادت الكتاني "ست ساعات مرت كأنها سنوات، تبين لي فيها رخص المواطنين وغرابة قوانين الطيران"، وتساءلت "كيف يسمح بمقارعة الخمور في الطائرة بحجة أن الخمر تابع للمطار في الوقت الذي تمنع سيدة من اقتناء "كوكا كولا" من خارج المطار، قبل أن تستدرك بالقول "أتفهم منع الكوكا كولا لكن استباحة الخمر فلا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - socialllllllll الأحد 04 نونبر 2018 - 15:30
كل العرب منافقبن لو كان القانون هو القانون ما كان يطلع في الطئرة من هو سكران وكان يحكم عليه بسنوات سجنا نافذا لكن هذا هو حال العرب
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77
2 - toran الأحد 04 نونبر 2018 - 15:37
ça c'est pas bien
pour quoi les pelote n'arrête pas
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-43
3 - محمدوف الأحد 04 نونبر 2018 - 15:37
على سلامتكوم .ولا غرابة ان يقع اكثر من هذا في بلاد العرب
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64
4 - Ben Lebsir الأحد 04 نونبر 2018 - 15:42
بصراحة قوانين والاشغال والموضفين والاجتهاد والمواطنة خالية تماما من مطارات المغرب هناك اهمال شديد اهمال كثير ملاحظة انعدام المسؤلية والوطنية والتكوين الائق والتوضيف المباشر هو السبب في ذالك
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-19
5 - الواقعي الأحد 04 نونبر 2018 - 15:43
الاجراء الذي يحدث في مثل هذه الحالة هو هبوط اضطراري و استدعاء الشرطة للقبض على مثيري الشغب .ان لم يقم طاقم الطائرة بكل هذا.يجب رفع دعوى ضد شركة الطيران لتعريضها حياة الناس للخطر.طبعا انا اتكلم عن الوضع في الدول الاوربية و امريكا بالنسبة لمصر و المغرب و اشباه الدول فلا قيمة للانسان .يموت العشرات و المئات و الحبل على الجرار
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74
6 - الخميس الأحد 04 نونبر 2018 - 15:50
يا اختي التربية عند العرب غير كاملة لأن الأسرة منشغلة في توفير لقمة العيش فقط ولا تهتم بالتربية الحسنة وحتى وإن اهتمت أسرة بتربية ابناءها تربية في المستوى المطلوب فإنهم يكونون فريسة للاخرين، والحل في نظري هو العمل على محو الأمية من وسط شعوبنا والشعب المتعلم سيعمل على تحسين عيشه، تذكري ٌ وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ً
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19
7 - عين السبع الأحد 04 نونبر 2018 - 15:51
لا حول ولا قوة الا بالله الخمر والمخدرات بكل الأنواع صارت تنخر مجتمعنا وهدا ما يريده كبار الشأن في هدا البلد العزيز علينا محلات الخمور والشيشه والمخدرات تفتح امام المساجد والمدارس . وهمهم الوحيد هو المال وليس الا المال
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17
8 - خدام في دومين الأحد 04 نونبر 2018 - 15:54
واسترسلت الطبيبة الشاهدة على الواقعة "أصبحنا نسمع صراخا وعويلا في كل اتجاه، ولأن الجميع تحرك من مكانه الطائرة كلها أصبحت تموج في السماء حتى خلناها ستقع، ونحن نستنجد بالربان كي ينزل نزولا اضطراريا".



ههههههههههههه كوميك هاد جملة ديال الطائرة بدات تموج في السماء بسبب الناس بدأت تتحرك من بلاصتها ههههههههههههههههههههه واش تصحبك راكب كرويلا ولا كروسا
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-31
9 - سقيني الأحد 04 نونبر 2018 - 15:57
ملايير البشر تشرب الخمر يوميا وعادي,المشكل هو بنادم لي ماقادش يسكر,تيشرب جوج كيسان تيولي بحال العفريت وتيخرج الكبت النفسي ديالو
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13
10 - العرب الأكل والشرب والعنف الأحد 04 نونبر 2018 - 15:57
معروف عن العرب الأكل الهمجي وشرب الخمر الوحشي والهجوم على الآخرين بدون سبب وخصوصا العرب الجاهلون راجعوا المفكر ابن خلدون وستتأكدون من هذا الكلام
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24
11 - pour TORAN الأحد 04 نونبر 2018 - 16:02
أخي عبر باللغة العربية او الدارجة او الامازيغية خير لك بل أفضل..commençant la correction de votre intervention inadéquate : Mr on dit "pilote et "pourquoi هدر بالعربية حسن ليك اخويا
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2
12 - كمال الأحد 04 نونبر 2018 - 16:40
بعض المغاربه غير باتاي والكارو كيسخن ليه راس ايبدا يدخل في عباد الله فما بالك بالخمور والمخدرات الصلبه.
العرب عموما دمهم لا يتحمل الاصطدام بالخمور فان حصل يحدث ما يحدث عند تماس كهربائي . اي الشراره الاؤولي لاندلاع الحريق.
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0
13 - ملاحظ الأحد 04 نونبر 2018 - 16:46
كم تستغرق الرحلة بين مصر و الدار البيضاء. اضن ان ست ساعات مبالغ فيها
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