سكارى وعراك في رحلة جوية بين المغرب ومصر

هسبريس من الرباط

حكت طبيبة الأسنان المغربية حسناء الشريف الكتاني رحلة جوية وصفتها بالمشؤومة كانت تربط بين القاهرة والدار البيضاء على الخطوط المصرية، يوم الجمعة الفائتة، كانت ستنتهي بكارثة جوية لولا ألطاف الله، وفق روايتها.

وأفادت الطبيبة المغربية في تدوينة فيسبوكية لها "قبل إقلاع الطائرة التي كادت أن تكون منكوبة لولا لطف الله وكرمه، أقلعت الطائرة رغم شكوى الركاب من وجود ركاب ثملين وروائح خمر تزكم الأنوف".

ووفق المصدر ذاته "بعد انطلاق الرحلة بحوالي ساعة تقريبا انقض أحد السكارى لسبب مجهول على رجل نائم يجلس بجواري، وكاد يقطع أذنه وبعدها نشب شجار عنيف في كل اتجاه حتى دب الذعر في الركاب".

واسترسلت الطبيبة الشاهدة على الواقعة "أصبحنا نسمع صراخا وعويلا في كل اتجاه، ولأن الجميع تحرك من مكانه الطائرة كلها أصبحت تموج في السماء حتى خلناها ستقع، ونحن نستنجد بالربان كي ينزل نزولا اضطراريا".

وزادت الكتاني "ست ساعات مرت كأنها سنوات، تبين لي فيها رخص المواطنين وغرابة قوانين الطيران"، وتساءلت "كيف يسمح بمقارعة الخمور في الطائرة بحجة أن الخمر تابع للمطار في الوقت الذي تمنع سيدة من اقتناء "كوكا كولا" من خارج المطار، قبل أن تستدرك بالقول "أتفهم منع الكوكا كولا لكن استباحة الخمر فلا".