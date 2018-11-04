24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:19
|07:46
|13:16
|16:10
|18:36
|19:52
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- بطلة كبيرة اسمها مريم
- "حزب الشمعة" يرفض تنقيل سوق إلى بوقنادل
- حملة شهادات يطالبون الأزمي بالتشغيل في فاس
- لاعب "أياكس" حكيم زياش يظفر بجائزة جديدة
- إيران: نتوفر على حاجيات البلاد في سلاح الطيران
كتاب "فوكوياما" الجديد .. تأثير الهوية في تقويض الأنظمة الليبرالية (5.00)
- المرض ينهي حياة المدرب الوطني مصطفى مديح - (145)
- حموشي ينذر والي أمن القنيطرة ويصدر عقوبات ضدّ مسؤولين آخرين - (71)
- الاتحاد المغربي للشغل يعمّق "عزلة العثماني" بمقاطعة الحوار الاجتماعي - (59)
- بسبب زيادة أسعار السجائر .. وزير المالية يتعرض لانتقاد المعارضة - (59)
- العثماني يطالب بتكوين الشباب للدفاع عن وطنهم - (58)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سكارى وعراك في رحلة جوية بين المغرب ومصر
حكت طبيبة الأسنان المغربية حسناء الشريف الكتاني رحلة جوية وصفتها بالمشؤومة كانت تربط بين القاهرة والدار البيضاء على الخطوط المصرية، يوم الجمعة الفائتة، كانت ستنتهي بكارثة جوية لولا ألطاف الله، وفق روايتها.
وأفادت الطبيبة المغربية في تدوينة فيسبوكية لها "قبل إقلاع الطائرة التي كادت أن تكون منكوبة لولا لطف الله وكرمه، أقلعت الطائرة رغم شكوى الركاب من وجود ركاب ثملين وروائح خمر تزكم الأنوف".
ووفق المصدر ذاته "بعد انطلاق الرحلة بحوالي ساعة تقريبا انقض أحد السكارى لسبب مجهول على رجل نائم يجلس بجواري، وكاد يقطع أذنه وبعدها نشب شجار عنيف في كل اتجاه حتى دب الذعر في الركاب".
واسترسلت الطبيبة الشاهدة على الواقعة "أصبحنا نسمع صراخا وعويلا في كل اتجاه، ولأن الجميع تحرك من مكانه الطائرة كلها أصبحت تموج في السماء حتى خلناها ستقع، ونحن نستنجد بالربان كي ينزل نزولا اضطراريا".
وزادت الكتاني "ست ساعات مرت كأنها سنوات، تبين لي فيها رخص المواطنين وغرابة قوانين الطيران"، وتساءلت "كيف يسمح بمقارعة الخمور في الطائرة بحجة أن الخمر تابع للمطار في الوقت الذي تمنع سيدة من اقتناء "كوكا كولا" من خارج المطار، قبل أن تستدرك بالقول "أتفهم منع الكوكا كولا لكن استباحة الخمر فلا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
pour quoi les pelote n'arrête pas
ههههههههههههه كوميك هاد جملة ديال الطائرة بدات تموج في السماء بسبب الناس بدأت تتحرك من بلاصتها ههههههههههههههههههههه واش تصحبك راكب كرويلا ولا كروسا
العرب عموما دمهم لا يتحمل الاصطدام بالخمور فان حصل يحدث ما يحدث عند تماس كهربائي . اي الشراره الاؤولي لاندلاع الحريق.