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المدارس تعمل بالتوقيت العادي إلى الاثنين المقبل

المدارس تعمل بالتوقيت العادي إلى الاثنين المقبل
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 05 نونبر 2018 - 14:25

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أن المؤسسات التعليمية ستواصل، بعد استئناف الدراسة يوم الأربعاء 7 نونبر الجاري، العمل بالتوقيت العادي (انطلاقا من الساعة 8 صباحا)، على أن يتم اعتماد التوقيت المدرسي الجديد الذي سبق للوزارة أن أعلنت عن صيغه في بلاغ سابق، ابتداء من يوم الاثنين 12 نونبر الجاري (انطلاقا من الساعة 9 صباحا).

وذكر بلاغ للوزارة اليوم الاثنين أنه يمكن لأمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ الراغبين في الحصول على توضيحات بخصوص التوقيت المدرسي الجديد الاتصال بالمؤسسات التعليمية أو المديريات الإقليمية. كما يمكنهم الاطلاع على تفاصيل التوقيت الجديد عبر البوابة الرسمية للوزارة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - علي امرابط الاثنين 05 نونبر 2018 - 14:32
ناس ضعيفي الحيلة ، مالكم ومال الساعة الجديدة
يخترعون شيئا فيعجزون عن استخدامه
قرارات غير مهنية وبعيدة عن المسؤولية
حتى اصبحتم اضحوكة لدى القريب والبعيد
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70
2 - طالب الاثنين 05 نونبر 2018 - 14:35
قرارات ارتجالية ، تبين الحيثيات التي على اساسها اتخد هذا القرار و انه لم يعتد على اي دراسة
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53
3 - adnane الاثنين 05 نونبر 2018 - 14:37
لعندو ش ولد او بنت يخليه في الدار حتى تسحى الوزارة من الدوخة
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101
4 - نونس الاثنين 05 نونبر 2018 - 14:37
التوقيت العادي بالساعة الجديدة أو القديمة و زير معانا أالعثما١ني ؟؟؟؟؟ ههه
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30
5 - مجرد رأي الاثنين 05 نونبر 2018 - 14:39
اصلا انا مافهمتش !!
راه الساعة دابا شهور و احنا خدامين بيها ما يمكنش مانكونوش ماولفناهاش !! انا بعدا نسيت كاع راه زايدين ساعة، كانعس على الساعة الحالية و كانفيق عليها، راه اللي باقي داير فراسو ساعة جديدة و ساعة قديمة هو اللي كايحس بالفرق، راه كلشي من الوعي، بنادم خاصو دابا غير يجبد مشكل و يقول انا ماعاجبنيش الحال واخا غير كايضيع الطاقة ديالو على أمور تافهة !!
صحيح انه الابقاء على الساعة كان قرار فجائي و لكن صافي الناس عاوتاني مايبقاوش يلعبو، راه قرينا و الساعة زايدة و خدمنا و الساعة زايدة فين المشكل ؟
ان شاء الله حتى رمضان ايلا خلاوها راه غادي نزيدو واحد الساعة ديال الصيام الأجر ديالها عند الله تعالى
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-81
6 - علي الريفي الاثنين 05 نونبر 2018 - 14:41
السلام عليكم
إذن على هذا السياق الغير المسبوق يجب على التلاميذ اصال أولياء امورهم إلى مقر عملهم بعد ذلك يتوجهون مباشره إلى مؤسستهم التعليميه، حتى لا يتاخرو على الساعه 9 صباحا، دمتم في خدمة المجتمع والتعليم
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21
7 - التخبط والعشوائية الاثنين 05 نونبر 2018 - 14:41
التخبط والعشوائية و الاستهتار واللامبالاة وعدم الإنصات وصم الأذان وعدم وضوح الرؤية معالم سوء تدبير الشأن العام المغربي المثقل بسياسات التفقير و التجويع والقهر والتراجع اللاشعبية عن الحقوق و المكتسبات الإجتماعية و الإقتصادية و الحقوقية المنتهجة من طرف حكومة خدام الدولة العاجزة و الفاشلة و ودكاكينها الريعية السياسوية الفاسدة ضد المطالب العادلة والمشروعة لعموم الطيف الشعبي المغربي الكادح والمقهور المتردية أوضاعه المعيشية الصعبة..
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28
8 - انسانة الاثنين 05 نونبر 2018 - 14:43
دابا واش غنمشيو فضلام مع 8 ديال الصباح هيا 7 الحقيقة ؟؟
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17
9 - حرية الاثنين 05 نونبر 2018 - 14:43
كان على المسؤولين أن يعرضوا هذا التوقيت الأعرج الجديد على المجتمع حتى يصادق عليه أو يرفضه لكن لا حياة لمن تنادي !
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26
10 - الله الله الاثنين 05 نونبر 2018 - 14:45
انا انمشي الخدمة مع8 انا وزوجة وانخرج ابناء مع لدهاب الي المدرسة في نفس الوقت اي7:30 بغيت نعرف انا انخرج مع8 وابناء حتي 9 بغيت نعرف فين انخليهم اسي العتماني
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27
11 - مجرد رأي الاثنين 05 نونبر 2018 - 14:45
و من فوائد الساعة الإظافية أصلا هو أن الناس غادي يولي الفجر يجيها قريب يعني غادي يديو غا الأجر حيتاش الفجر كايجي بكري ماكاينش اللي كايفيق ليه غير قلة قليلة، الناس كاتشوف غير الجانب المظلم من الأمور، و لا الدين الناس ماعندهوم غرض بيه فهاد الأمور ؟؟
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-24
12 - انسانة الاثنين 05 نونبر 2018 - 14:45
دابا واش حنا نمشيو نقراو مع 8 ضلام هيا 7الحقيقة
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7
13 - اناس الاثنين 05 نونبر 2018 - 14:45
لا حول ولا قوة الا بالله .را المواطنين او المواطنات عارفين التوقيت الجديد علاش هاد الاستنكار زعم فيكم فيكم .ووووا ما قابلينش التوقيت الجديد .باش نبحث عليه في الانترنيت
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9
14 - العبث الاثنين 05 نونبر 2018 - 14:46
انه العبث بكامل اركانه في تسيير امور ابنائنا هل تظن السيد الوزير ان وسيلة نقل الشركة الخاصة ىسينتظرني الى حدود 9 حتى اوصل ابنائي حماية لهم من ارتكابهم حماقات ذلك المنزل باخطار الكهرباء وقنينات الغاز وعلو الشرفة انا معنديش باش نخلص الكراء فبالاحرى ندير خدامة او نخلص ليهم النقل المدرسي وكل واحد وظروفه كنا ننتظر منكم ان تسهلوا علينا الحياة زيدتونا مشاكل اضافية لاشغالنا عن حماقات قراراتكم واذا ارتنم اتخاذ اي قرار ابتعدوا عن العشوائية اتقوا فينا الله
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14
15 - badr الاثنين 05 نونبر 2018 - 14:51
المجال القروي هو أكبر متضرر بهذه اساعة نريد كشعب الدراسة بالتوقت العادي بسبب هذه التوقيت الجديد ستكثر الإجرام و الإغتصاب لأن السادسة مساء تأتي في ليلا و لا يوجد هناك أضواء في العالم القروي و بعد المسافات الدواوير عن المدارس نطلب بقاء التوقيت العدي من 8 إلى 12 ومن 1 زوالا إلى 5 زوالا و هذا التوقت الجديد فيه ضيق من الوقت في وجبة الغداء و بعض يدهب للمزل كي يغير الكتب الصباحية بالمسائية و خلاصة الكلام أن يجب النظر في هذا الأمر من جميع الجوانب ليس من جانب واحد لأن في التوقيت العدي السادس تأتي في قليل من الضلام لكن في التوقيت الجديد تأتي من وراء صلاة المغرب إذن التلاميذ سيصلون إلى بيوتهم مع صلاة العشاء إعادة انظرا جيدا في هذه المسألة
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7
16 - brabrahim الاثنين 05 نونبر 2018 - 14:51
من الاحسن التوقيت العادي
يعني نقص الساعة عوض زيد الساعة
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7
17 - الوطنية الاثنين 05 نونبر 2018 - 14:54
وا هذ الحكومة خربقات عباد الله الله ياخذ فيهم الحق . خاص الاباء ينتافضوا يلا قلصوا من الحصة من 60 الى 45 دقيقة لانها غير كافية للتعلم
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8
18 - غيور"ت" الاثنين 05 نونبر 2018 - 14:56
السلام عليكم.
لماذا لا تعودوا للساعة البيولوجية كرينيتش ونرتاح. لماذا هذه الخزعبلات والمبررات الفارغة والمقصود بها معاكسة المواطن المغربي وتحقيره وقهره. لماذا كثرت التعديلات والأمور سهلة نعود لساعة GMT وانتهى الأمر.لكن مصلحة الحكومة الفاشلة في الساعة التي تفرضها على الشعب رغما عنه لأن مصلحة أفراد هذه الحكومة مرتبطة مع ماما فرنسا هذه هي الحقيقة لا غير. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم.
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5
19 - رامي الاثنين 05 نونبر 2018 - 14:57
واحمقتونا مبقينا فاهمين والو فهاد البلاد واكواك الحق مرة 8 مرة 9 مرة توقيت مستمر لا حقا حتى للاثنين ونبداو المسؤولين ديال العشوائية والتخربيق .
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4
20 - إدريس الاثنين 05 نونبر 2018 - 15:00
فوضى في تدبير الزمن المغربي
افيقوا مع السبعة
أفيقوا مع الثمنية
اخرجوا...
أدخلوا
أخدموا
التخربيييييق
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3
21 - رأي الاثنين 05 نونبر 2018 - 15:12
الارتجال تنتج عنه مهزلة !!! التعليم الحلقة المهمة في تطور المجتمعات القوية آخر ما تفكر فيه الحكومة المغربية !!! لقد أصبحنا نعيش مقولة : " اذا أسندت الأمور إلى غير أهلها فانتظر الساعة. ها الساعة وصلات و زادونا وحدة أخرى .
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1
22 - رد على صاحبة مجرد رئي الاثنين 05 نونبر 2018 - 15:13
هاد القرار اناني لثلة من المتحكمين فالدولة دون مراعات لرئي الشعب لي كتعتابرو الحكومة ولا القائد .... مجرد غنم نتحكمو فيه وقت ما بغينا هاد القرار خاصو قبل رؤية الزاوية الطاقية الزاوية الامنية اولا و الطبية ثانيا لان الاستيقاض فالليل مخل لراحت البدن بالاضافة لتقسيم الاسرة الاب مشا هو و الام مع 8 الاولاد مع 9 تفكيك اسري عشوائية فالقرار و ماشي كلشي عندو الشيفور لولادو و الامن راه غالبية الشعب مقهور
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1
23 - مواطن الاثنين 05 نونبر 2018 - 15:17
حكومة لا زال قطارها يتمايل فوق الخطوط الحديدية. لكن قاطرتها قد اقتربت من قنطرة بوقنادل حيث ستكون النهاية.
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1
24 - quelle bureaucratie الاثنين 05 نونبر 2018 - 15:21
pour déposer une nouvelle adresse écrite à ma caisse de pension de retraite,uniquement déposer comme auparavant,niet ,il faut attendre le tour après 80 personnes en attente,,
à l'accueil on me donne un no de téléphone pour m'y adresser en cas de besoin,et effectivement ,j'ai composé ce no,au portable avec une provision de 150 dh,on me dit c'est insuffisant pour s'adresser à cet organisme de retraite,alors faut être riche pour pouvoir communiquer avec cet organisme,et bien c'est peut être interdit au x pauvres de déranger cet organisme qui se trouve avenue nakhil,hay riad rabat,
attendre ,ordre de la bureaucratie,ou être riche pour communiquer par portable,
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0
25 - متسائل الاثنين 05 نونبر 2018 - 15:24
الشعب الوحيد لي معارفش شحال فساعة هو المغرب ههههه
هادي هي اللخرة ليك اسي العثماني
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