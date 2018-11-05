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كُتّاب وآراء
المدارس تعمل بالتوقيت العادي إلى الاثنين المقبل
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أن المؤسسات التعليمية ستواصل، بعد استئناف الدراسة يوم الأربعاء 7 نونبر الجاري، العمل بالتوقيت العادي (انطلاقا من الساعة 8 صباحا)، على أن يتم اعتماد التوقيت المدرسي الجديد الذي سبق للوزارة أن أعلنت عن صيغه في بلاغ سابق، ابتداء من يوم الاثنين 12 نونبر الجاري (انطلاقا من الساعة 9 صباحا).
وذكر بلاغ للوزارة اليوم الاثنين أنه يمكن لأمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ الراغبين في الحصول على توضيحات بخصوص التوقيت المدرسي الجديد الاتصال بالمؤسسات التعليمية أو المديريات الإقليمية. كما يمكنهم الاطلاع على تفاصيل التوقيت الجديد عبر البوابة الرسمية للوزارة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (25)
يخترعون شيئا فيعجزون عن استخدامه
قرارات غير مهنية وبعيدة عن المسؤولية
حتى اصبحتم اضحوكة لدى القريب والبعيد
راه الساعة دابا شهور و احنا خدامين بيها ما يمكنش مانكونوش ماولفناهاش !! انا بعدا نسيت كاع راه زايدين ساعة، كانعس على الساعة الحالية و كانفيق عليها، راه اللي باقي داير فراسو ساعة جديدة و ساعة قديمة هو اللي كايحس بالفرق، راه كلشي من الوعي، بنادم خاصو دابا غير يجبد مشكل و يقول انا ماعاجبنيش الحال واخا غير كايضيع الطاقة ديالو على أمور تافهة !!
صحيح انه الابقاء على الساعة كان قرار فجائي و لكن صافي الناس عاوتاني مايبقاوش يلعبو، راه قرينا و الساعة زايدة و خدمنا و الساعة زايدة فين المشكل ؟
ان شاء الله حتى رمضان ايلا خلاوها راه غادي نزيدو واحد الساعة ديال الصيام الأجر ديالها عند الله تعالى
إذن على هذا السياق الغير المسبوق يجب على التلاميذ اصال أولياء امورهم إلى مقر عملهم بعد ذلك يتوجهون مباشره إلى مؤسستهم التعليميه، حتى لا يتاخرو على الساعه 9 صباحا، دمتم في خدمة المجتمع والتعليم
يعني نقص الساعة عوض زيد الساعة
لماذا لا تعودوا للساعة البيولوجية كرينيتش ونرتاح. لماذا هذه الخزعبلات والمبررات الفارغة والمقصود بها معاكسة المواطن المغربي وتحقيره وقهره. لماذا كثرت التعديلات والأمور سهلة نعود لساعة GMT وانتهى الأمر.لكن مصلحة الحكومة الفاشلة في الساعة التي تفرضها على الشعب رغما عنه لأن مصلحة أفراد هذه الحكومة مرتبطة مع ماما فرنسا هذه هي الحقيقة لا غير. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم.
افيقوا مع السبعة
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التخربيييييق
à l'accueil on me donne un no de téléphone pour m'y adresser en cas de besoin,et effectivement ,j'ai composé ce no,au portable avec une provision de 150 dh,on me dit c'est insuffisant pour s'adresser à cet organisme de retraite,alors faut être riche pour pouvoir communiquer avec cet organisme,et bien c'est peut être interdit au x pauvres de déranger cet organisme qui se trouve avenue nakhil,hay riad rabat,
attendre ,ordre de la bureaucratie,ou être riche pour communiquer par portable,
هادي هي اللخرة ليك اسي العثماني