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"العدل والإحسان" تدعو إلى ترجيح موازين القوى لإقامة التغيير بالبلاد

"العدل والإحسان" تدعو إلى ترجيح موازين القوى لإقامة التغيير بالبلاد
هسبريس - وائل بورشاشن
الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 02:15

حثَّ المجلس القطري للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان "على ضرورة تجميع جهود ذوي المروءة من فعاليات المجتمع من أجل ترجيح موازين القوى المجتمعية لصالح حركة التغيير المنشود"، مؤكدا أهمية رسوخ اليقين في موعود الله تعالى للمستضعفين بأنه ناصرهم ومُهلِكُ الظالمين.

وفي البيان الختامي للدورة الثانية والعشرين للمجلس القطري لدائرتها السياسية، ندّدت الجماعة بالانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان بالمغرب، والتضييق على الحريات، ومصادرة حرية الرأي والتعبير، والزج بخيرة شباب البلد في المعتقلات، واستمرار التعذيب، والإفلات من العقاب، مشيرة إلى ضرورة "معالجة الوضع الاجتماعي المتأزم الذي لن يزيده القمع والتجاهل إلا احتقانا ينذر بانفجار وشيك لا قدر الله".

وثمَّنَت الجماعة الحراك المجتمعي السلمي المتنامي، والقدرة الإبداعية المتجددة التي تميزه، وأعطت مثالا بحملة المقاطعة الاقتصادية الأخيرة، وهو ما يجب أن ينتبه إليه المسؤولون ويُصغوا إلى نبض الشارع قبل فوات الأوان.

وحمّلت الجماعة الدولة "مسؤولية نتائج الانفراد والارتجال في تدبير الملفات الحيوية بالبلد التي ترهن مستقبل الأجيال المقبلة، ومن بينها إخراج مشروع القانون الإطار للتربية والتعليم، رغم الرفض المجتمعي الواسع لما يتضمنه من ضرب للمجانية، وتهميش للُّغة العربية، وضرب للاستقرار المهني للأطر التربوية".

وانتقدت العدل والإحسان "الضَّرب الممنهج للمرفق الصحي من خلال تسليعه، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وإغراق البلد في المديونية المذِلَّة، وتهريب الثروات ونهبها، وإشاعة اليأس الذي يدفع خيرة أبناء الوطن إلى الهجرة الجماعية أو الارتماء في عرض البحر هروبا من جحيم الحياة المضنية، أو التعرض لرصاص القوات كما وقع مع حياة بلقاسم التي قتلت بدم بارد".

وعبّر البيان الختامي للدائرة السياسية للجماعة عن تضامنه اللامشروط مع ما سماه "ضحايا التعسف المخزني" في مختلف المناطق والقطاعات والفئات، خاصا بالذكر سكان دواوير البيضاء الذين هدمت بيوتهم وشرد أبناؤهم، وأطباء القطاع العام المستقلين، وعمال لاسامير، وشركة الضحى للتصبير، والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

كما استنكرت الجماعة توسّع التطبيع السافر بمختلف أشكاله مع الكيان الصهيوني المتمادي في سياسة الاستيطان، وانتهاك الحُرُمات، وتدنيس المقدسات، وتهويد القدس، واستمرار الحصار الغاشم المضروب على قطاع غزة وسط تواطؤ مكشوف لقوى الاستكبار العالمي والمحلي، داعية القوى الفلسطينية إلى تجاوز واقع الانقسام، وتوحيد الصف الفلسطيني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - الخرافة الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 02:31
مرسي وصل بانقلاب الثورة و السيسي استرجع الحكم بانقلاب عسكري فليس هناك فرق و الفاهم يفهم
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2 - Hassan الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 02:47
صدق من قال:_"" من أجل مصلحة وطني أتحالف مع الشيطان""._______ هذه الجماعة إن كانت فعلا تسعى للصالح العام عليها أن تترك السياسة و تتفرغ للعمل الجمعوي . تنشر القيم الإنسانية
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3
3 - الاعشى الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 02:49
جماعة تبريد الطرح تخرج في كل ضائقة لكي تعين المخزن على الاتفاف على المطالب المشروعة و دلك بتزعم المشهد و الخروج منه في مسرحية يستعملها أصحاب أحلام اليقظة حيت تاتيهم حلمة بان الخروج الى الشارع واجب و تأتي بعدها حلمة أخرى ان الليل طويل يجب ان نرجع لبيوتنا عسى أن نحلم خيرا من هدا المهم هو ليس الحلم في حد داته كما قد يضن البعض و لكن طريقة و توقيت الحلم هي الاهم فمضمونه معلوم ارجو ان يتقبل الحالمون كلامي كأنها حلمة كابوس و بين () لقد كشفاكم في الجامعة و راينا افعالكم فلا تظنون اننا سوف نسمع لكم و لو كتر عددكم لان عقولكم في احلامكم
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6
4 - مغربي الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 02:52
إنكم في واد الغنوص و النكوص و الابتهال للكوارث جماعة الغي و الضلال و نحن المواطنين في واد الإيمان بالله و الوطن و العمل على تحقيق الفوز للوطن و المواطنين في التنمية الشاملة التي تفعلها دولتنا العتيدة و قيادتنا الرشيدة . فغوروا إنكم من الشياطين
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4
5 - Tarik الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 03:04
بارك الله فيكم، جماعة ضد الظلم، الله ينور طريقكم في الدنيا و الآخرة، جماعة لا يهمها المال والمقام، يهمها الحق للشعب المغلوب.
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0
6 - عبد الحنان الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 03:13
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون،انصحوا لله كما تفعلون وابتعدوا عن لغة الخشب وخطاب التجريح ومن المناصب والكراسي ولو عرضت عليكم عرضا تكونون في حصانة وقبلكم البلد،وكونوا خدام وطنكم الروحيون المنافحين عن هويته وقيمه وترابه تنجحون وتربحون.
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7 - Bern الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 03:17
بسم الله الرحمن الرحيم
اقسم بالله العلي العضيم ياجماعة البدعة والضلالة والقبور لو كنتم على منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكان المغرب في احسن حال ولاكنكم احرص الناس على حياة بعد شهور انه عيد النبي (ص) احتفلوا كالعادة احسن لكم والمسلمون الحقيقيون هم في السجون الان تمتعوا ياهل المتعة.
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8 - الى جميع المعلقين ، جميعهم الثلاثاء 06 نونبر 2018 - 03:37
ندمت على قراءة هذه التعليقات التي تنصب كلها في سب وذم هذه الجماعة التي فضحت الممارسات القمعية والانتهاكات الجسيمة للحقوق بالمغرب وبحكم مواظبتي على قراءة تعاليق القراء في هيسبريس فاني اعرف جيدا انهم يكنون حقدا دفينا للدولة وللمسؤولين فيها فلماذا هذا النفاق في التعليق على هذا الخبر الذي لا يسعنا بعد قراءته الا التصفيق لجماعة العدل والاحسان على شجاعتها وجراتها في فضح المسكوت عنه ، اذا كان ما قلته صحيحا فابدؤوا في وضع الديسلايكات .
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