"العدل والإحسان" تدعو إلى ترجيح موازين القوى لإقامة التغيير بالبلاد

هسبريس - وائل بورشاشن

حثَّ المجلس القطري للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان "على ضرورة تجميع جهود ذوي المروءة من فعاليات المجتمع من أجل ترجيح موازين القوى المجتمعية لصالح حركة التغيير المنشود"، مؤكدا أهمية رسوخ اليقين في موعود الله تعالى للمستضعفين بأنه ناصرهم ومُهلِكُ الظالمين.

وفي البيان الختامي للدورة الثانية والعشرين للمجلس القطري لدائرتها السياسية، ندّدت الجماعة بالانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان بالمغرب، والتضييق على الحريات، ومصادرة حرية الرأي والتعبير، والزج بخيرة شباب البلد في المعتقلات، واستمرار التعذيب، والإفلات من العقاب، مشيرة إلى ضرورة "معالجة الوضع الاجتماعي المتأزم الذي لن يزيده القمع والتجاهل إلا احتقانا ينذر بانفجار وشيك لا قدر الله".

وثمَّنَت الجماعة الحراك المجتمعي السلمي المتنامي، والقدرة الإبداعية المتجددة التي تميزه، وأعطت مثالا بحملة المقاطعة الاقتصادية الأخيرة، وهو ما يجب أن ينتبه إليه المسؤولون ويُصغوا إلى نبض الشارع قبل فوات الأوان.

وحمّلت الجماعة الدولة "مسؤولية نتائج الانفراد والارتجال في تدبير الملفات الحيوية بالبلد التي ترهن مستقبل الأجيال المقبلة، ومن بينها إخراج مشروع القانون الإطار للتربية والتعليم، رغم الرفض المجتمعي الواسع لما يتضمنه من ضرب للمجانية، وتهميش للُّغة العربية، وضرب للاستقرار المهني للأطر التربوية".

وانتقدت العدل والإحسان "الضَّرب الممنهج للمرفق الصحي من خلال تسليعه، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، وإغراق البلد في المديونية المذِلَّة، وتهريب الثروات ونهبها، وإشاعة اليأس الذي يدفع خيرة أبناء الوطن إلى الهجرة الجماعية أو الارتماء في عرض البحر هروبا من جحيم الحياة المضنية، أو التعرض لرصاص القوات كما وقع مع حياة بلقاسم التي قتلت بدم بارد".

وعبّر البيان الختامي للدائرة السياسية للجماعة عن تضامنه اللامشروط مع ما سماه "ضحايا التعسف المخزني" في مختلف المناطق والقطاعات والفئات، خاصا بالذكر سكان دواوير البيضاء الذين هدمت بيوتهم وشرد أبناؤهم، وأطباء القطاع العام المستقلين، وعمال لاسامير، وشركة الضحى للتصبير، والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.

كما استنكرت الجماعة توسّع التطبيع السافر بمختلف أشكاله مع الكيان الصهيوني المتمادي في سياسة الاستيطان، وانتهاك الحُرُمات، وتدنيس المقدسات، وتهويد القدس، واستمرار الحصار الغاشم المضروب على قطاع غزة وسط تواطؤ مكشوف لقوى الاستكبار العالمي والمحلي، داعية القوى الفلسطينية إلى تجاوز واقع الانقسام، وتوحيد الصف الفلسطيني.