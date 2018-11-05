مؤتمِرون يناقشون بمراكش دور الشباب في بناء مجتمعات متسامحة

إبراهيم مغراوي من مراكش

انطلقت، اليوم الاثنين بمدينة مراكش، فعاليات مؤتمر إقليمي منظم من طرف كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان تحت شعار "دور الشباب في بناء مجتمعات متسامحة".

وبهذه المناسبة، قال محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لهسبريس، إن "الموضوع الذي سيناقشه الشباب الحاضرون في هذا المؤتمر من الأهمية بمكان لأنه يعالج التسامح داخل المجتمعات العربية التي تعج بالكراهية والتمييز القبلي والديني".

وأضاف أن "33% هي النسبة التي يشكلها الشباب في العالم العربي، وهذا رقم دال ومعبر. وهذه الفئة تعاني من إكراهات وتحديات عدة، منها الولوج إلى سوق الشغل، ومنظومة التربية والتعليم، والمساهمة في صنع القرار وتدبير الشأن العام".

وأورد الصبار أن الشباب هم الفئة التي تستعمل وسائل عدة للتواصل، مشير إلى أنهم "لعبوا أدوارا طلائعية في الحركات الاحتجاجية؛ ما يتطلب تمحيص هذا الواقع الشبابي في ارتباطه بالتحولات التي تعرفها المجتمعات العربية، وهذا الأمر يفرض بذل مجهود على مستوى التأطير في اتجاه قبول الآخر والاعتراف بالهويات الثقافية المتنوعة".

مازن شقورة، ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قال من جهته لهسبريس إن "اختيار موضوع المؤتمر كان مقصودا نظرا لتنامي خطاب الكراهية والتمييزي بالعالم العربي، الذي أصبح يضم بلدانا مفككة ومنقسمة بفعل الصراع والعنف"، مضيفا أن "قيم حقوق الإنسان تتأسس على الكرامة الإنسانية المتأصلة"، واستدل على طرحه بآية تكريم بني آدم الواردة في القرآن الكريم.

وأورد شقورة أن "الحقوق منبثقة من الكرامة الإنسانية، وبناء مجتمعات تنبذ التمييز لأن مع هذا الأخير لا وجود لحقوق الإنسان، وهذا ما نحاول نحن والشباب إعادة تعميق الفهم بخصوصه"، مشيرا إلى أن "هذه الفئة هي من ينشط أكثر على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي، وهي من يملك القدرة على تغيير خطاب الكراهية الذي تنامى عن طريق الوسيلة نفسها"، على حد قوله.

من جانبه، قال الشاب عبد الجليل ناصر أحمد علي، من اليمن، في تصريح لهسبريس، إن "موضوع الأقليات ليس جديدا على اليمن لأنه حاضر منذ آلاف السنين، لكنه لم يكن مؤثرا بفعل البعد الجغرافي بين مناطق تواجدهم"، مبرزا أن "اليمن ليس حديث العهد بإشكالية المسيحية واليهودية مثلا، لكن حين ظهر خطاب الكراهية لم يظهر إلا مؤخرا بفعل مساهمة الإيديولوجيا الدينية والسياسية إلى جانب المعطى القبلي، سواء في الشمال أو الجنوب".

يذكر أن هذا المؤتمر يشهد مشاركة حوالي 50 من القادة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة، من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.