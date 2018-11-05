الملك يخاطب الشعب المغربي في "ذكرى المسيرة"

هسبريس - و.م.ع

أفادت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس سيوجه خطابا ساميا إلى الشعب المغربي مساء يوم غد بمناسبة حلول الذكرى الثالثة والأربعين للمسيرة الخضراء.

وفي ما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص: "تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة حلول الذكرى الثالثة والأربعين للمسيرة الخضراء المظفرة، سيوجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خطابا ساميا إلى شعبه الوفي. وسيبث الخطاب الملكي على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة في الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم غد الثلاثاء 6 نونبر 2018".

ويترقب الكثيرون أن يحمل الخطاب الملكي العديد من القرارات الهامة، أو يعبر عن مواقف العاهل المغربي من مستجدات نزاع الصحراء، خاصة في خضم صدور القرار الأخير لمجس الأمن الدولي.

ويشمل خطاب الجالس على عرش البلاد عادة بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء العديد من الرسائل القوية بشأن ملف الصحراء، كما أنه يعرج على ملفات سياسية واجتماعية ساخنة، ولا يتوقف عند هذا الحد، بل يوجه انتقادات أحيانا حادة وتوجيهات دقيقة إلى المسؤولين وإلى الحكومة أيضا.