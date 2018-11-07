الملك: الخليفة العام للطريقة القادرية خدم الإسلام

هسبريس - و.م.ع

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أسرة المرحوم الشيخ الحاج مام بو محمد كونتا، الخليفة العام للطريقة القادرية الكنتية.

وأعرب الملك، بهذه المناسبة المحزنة، لأسرة الراحل الشيخ الحاج مام بو محمد كونتا، ومن خلالهم لكافة أفراد أسرتهم، ولجميع مريدي الفقيد وأتباع الطريقة القادرية الكنتية إندجاسان، عن أحر التعازي وأصدق المواساة في "رحيل شيخ جليل كرس حياته لخدمة الإسلام، وإشاعة مبادئه السمحة، الداعية إلى الوسطية والاعتدال، والتآزر والإخاء".

ومما جاء في برقية الملك "وإذ نشاطركم أحزانكم في هذا الرزء الفادح، الذي لا راد لقضاء الله فيه، مستحضرين ما كان يربط الفقيد المبرور بالمغرب من وشائج متينة من المحبة والتقدير، لنسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنه فسيح جنانه، وأن يجزيه أحسن الجزاء وأوفاه عما قدم بين يدي ربه من صالح الأعمال، ويلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء".