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كُتّاب وآراء
الريسوني رئيسا للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
انتُخب أحمد الريسوني، الفقيه المقاصدي المغربي الرئيس الأسبق لحركة التوحيد والإصلاح، رئيسا للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين خلفا ليوسف القرضاوي، الفقيه المصري الذي يبلغ من العمر 92 سنة.
وانتخب الريسوني، اليوم الأربعاء، بنسبة تتجاوز 93 بالمائة، في عملية شارك فيها المئات من أعضاء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وتمّت بأحد فنادق مدينة إسطنبول التركية.
ويأتي انتخاب الرئيس الأسبق لحركة التوحيد والإصلاح بعد اعتذار القرضاوي عن ترأس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بحسب ما نقلته مصادر إعلامية.
وقد كان الفقيه المقاصدي المغربي عضوا مؤسسا بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، انتخب منذ سنة 2013 نائبا للقرضاوي، الذي ترأّس الاتحاد منذ تأسيسه، وجُدّد انتخاب الفقيه المغربي في سنة 2014.
وترأّس الريسوني حركة التوحيد والإصلاح المغربية في الفترة الممتدة بين سني 1996 و2003، وقدم استقالته على خلفية تصريحات حول مؤسسة إمارة المؤمنين بالمغرب، كما ترأّس رابطة علماء أهل السنة، ويدير مركز المقاصد للدراسات والبحوث، وله مجموعة من المؤلفات في مجال نظرية المقاصد، والفكر المقاصدي، والفقه السياسي الإسلامي.
ويُعرِّف الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين نفسه بكونه "مؤسسة إسلامية شعبية"، تأسس في سنة 2004 بمدينة دابلن الإيرلندية، ويضم أعضاء من البلدان ذات الأغلبية المسلمة، ومن الأقليات والمجموعات الإسلامية التي توجد خارج هذه الدول.