سفير الباراغواي: ننظر بتعاطف لملف الصحراء

خالد ملوك من الدار البيضاء

نظمت شعبتا الدراسات الإسبانية والإيطالية برحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية عين الشق بالدار البيضاء يوما ثقافيا بعنوان: "المجتمع الباراغوياني بعيون المغاربة"، الذي عرف مشاركة سفير جمهورية الباراغواي بالعاصمة الرباط وأساتذة جامعيين وطلبة باحثين؛ إذ أجمع أغلب المتدخلين على ضرورة تعزيز التبادل الثقافي وإضفاء دينامية أكبر على المبادلات التجارية بين البلدين، كونها لا ترقى إلى مستوى التطلعات المرغوبة.

وقال السفير الباراغوياني أوسكار بينيتيث إستراغو، في معرض مداخلته، إن بلده اعترف من خلال المرسوم رقم 27376 الصادر عام 1957 بالمملكة المغربية بوصفها دولة حرة ومستقلة وذات سيادة، مشيرا إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وأسونسيون بدأت منذ عام 1964؛ لكن فتح أول تمثيلية دبلوماسية لبلاده لم يتم إلا في سنة 2010، ليعلن المغرب بدوره إقامة أول سفارة له عام 2016.

وأضاف الممثل الدبلوماسي أنه جرى توقيع اتفاقيات عديدة بين البلدين في مجالات متنوعة خلال الفترة الممتدة ما بين 1964 و2017 بغرض إقامة شراكة قوية وتعزيز آليات التشاور بين مختلف المؤسسات الحكومية، موضحا أن البروتوكولات الموقعة بين الجانبين تهم الميدان الثقافي والعلمي والسياحي والتقني والمالي بغية تقوية أواصر التعاون بما يخدم مصالح الشعبين، خاصة في قضايا ذات الاهتمام المشترك.

وزاد أوسكار أن "هناك تقاربا كبيرا بين البلدين أكثر من أي وقت مضى، لا سيما في ظل التعاون الإستراتيجي جنوب_جنوب تحت قيادة الملك محمد السادس"، مؤكدا على أهمية تعزيز التبادل التجاري في مجالات الصناعات الغذائية والفلاحية كونها تعد من ضمن القطاعات الحيوية بالدولتين، خاصة أن المغرب يتوفر على موانئ رائدة من شأنها مساعدته على التطور والانفتاح على بلدان أمريكا اللاتينية.

وأوضح المتحدث ذاته أنه انعقدت، في الـ19 من شهر أكتوبر المنصرم بالعاصمة أسونسيون، الدورة الأولى للمشاورات السياسية بين الباراغواي والمغرب بهدف تبادل الآراء ومناقشة سبل تنزيل الاتفاقيات الموقعة وتشجيع التعاون في مختلف المجالات والقطاعات، مؤكدا في المنحى ذاته أن طلبة من جمهورية الباراغواي قضوا مدة شهرين بالمغرب، من خلال الاستفادة من منح جامعية في إطار برامج تسهيل تبادل الطلاب.

"ينتظرنا القيام بعدة أشياء؛ لأن هناك العديد من الجوانب المشتركة والأمور المتشابهة التي تربطنا، واليوم لا يمكن الحديث عن بعد المسافة بيننا كوننا نعيش في عصر العولمة"، يضيف السفير الذي شدد أيضا على أهمية ميناء طنجة المتوسط بالنسبة إلى بلاده التي تسعى إلى جعله بوابة لولوج أسواق ليس فقط القارة الإفريقية وإنما أيضا مختلف الدول الأوروبية، خصوصا أنه يبعد فقط بـ15 كيلومترا عن تراب المملكة الأيبيرية.

وعن موقف بلاده من قضية الصحراء المغربية، قال أوسكار: "إننا ننظر بتعاطف إلى هذا الملف، وننتظر قرارات منظمة الأمم المتحدة كما هو الحال بالنسبة إلى مجموعة من الدول"؛ فيما أكد عبد الله بوكرومن، الأستاذ بشعبة الدراسات الإسبانية بالكلية ذاتها، أن جمهورية الباراغواي مقتنعة بأهمية إقامة شراكة مع المغرب الذي يحتل موقعا جغرافيا إستراتيجيا من شأنه تمكين العديد من البلدان على الانفتاح على القارتين الإفريقية والأوروبية.