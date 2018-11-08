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وزارة الأوقاف: ذكرى المولد النبوي يوم 20 نونبر

وزارة الأوقاف: ذكرى المولد النبوي يوم 20 نونبر
هسبريس من الرباط
الخميس 08 نونبر 2018 - 19:08

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر ربيع الأول 1440 هجرية هو يوم غد الجمعة 9 نونبر 2018 ميلادية، وأن عيد المولد النبوي الشريف سيكون يوم الثلاثاء 12 ربيع الأول 1440 هجرية موافق 20 نونبر 2018 ميلادية.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر ربيع الأول لعام 1440 هـ، بعد مغرب يوم الخميس 29 صفر 1440 هـ موافق 8 نونبر 2018، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.

وفيما يلي نص بلاغ الوزارة في هذا الشأن:

"تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر ربيع الأول لعام 1440 هـ، بعد مغرب يوم الخميس 29 صفر 1440 هـ موافق 8 نونبر 2018، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.

وعليه فإن فاتح شهر ربيع الأول هو يوم غد الجمعة 9 نونبر 2018 م، وعيد المولد النبوي هو يوم الثلاثاء 12 ربيع الأول 1440 هـ موافق 20 نونبر 2018 م.

وباعتبار حلول ذكرى المولد النبوي الشريف في هذا التاريخ، سوف تتعطل الإدارات العمومية بالمغرب يومي الثلاثاء والأربعاء 20 و21 نونبر الجاري.

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