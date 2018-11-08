24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:22
|07:50
|13:16
|16:07
|18:33
|19:49
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- لعروسي يرصد رسائل "غير مشفرة" لتطبيع المملكة مع الجزائر
- جمعية تطالب بحرية معتقلي الحركات الاحتجاجية
- رئاسة جامعة محمد الخامس تشد الحبل بين العثماني والوزير أمزازي
- رياضة الريشة الطائرة
- فعاليات أمازيغية تنتظر زيارة لجنة أممية لكشف "عنصرية الدولة"
تلاميذ يحتجون في فاس للمطالبة بعودة المغرب إلى "توقيت غرينتش" (5.00)
فعاليات أمازيغية تنتظر زيارة لجنة أممية لكشف "عنصرية الدولة" (3.00)
- العثماني يتمسّك بالتوقيت الصيفي ويتفاءل بنجاح الساعة الإضافية - (154)
- فعاليات أمازيغية تنتظر زيارة لجنة أممية لكشف "عنصرية الدولة" - (93)
- هذه تفاصيل قتل تونسي في "كابانو" بوزنيقة .. نهب واعتداء وذبح - (66)
- سيارات الأجرة تتشبث برفع التسعيرة رغم تراجع أسعار المحروقات - (50)
- لعروسي يرصد رسائل "غير مشفرة" لتطبيع المملكة مع الجزائر - (46)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
وزارة الأوقاف: ذكرى المولد النبوي يوم 20 نونبر
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر ربيع الأول 1440 هجرية هو يوم غد الجمعة 9 نونبر 2018 ميلادية، وأن عيد المولد النبوي الشريف سيكون يوم الثلاثاء 12 ربيع الأول 1440 هجرية موافق 20 نونبر 2018 ميلادية.
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر ربيع الأول لعام 1440 هـ، بعد مغرب يوم الخميس 29 صفر 1440 هـ موافق 8 نونبر 2018، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.
وفيما يلي نص بلاغ الوزارة في هذا الشأن:
"تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر ربيع الأول لعام 1440 هـ، بعد مغرب يوم الخميس 29 صفر 1440 هـ موافق 8 نونبر 2018، فثبتت لديها رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.
وعليه فإن فاتح شهر ربيع الأول هو يوم غد الجمعة 9 نونبر 2018 م، وعيد المولد النبوي هو يوم الثلاثاء 12 ربيع الأول 1440 هـ موافق 20 نونبر 2018 م.
وباعتبار حلول ذكرى المولد النبوي الشريف في هذا التاريخ، سوف تتعطل الإدارات العمومية بالمغرب يومي الثلاثاء والأربعاء 20 و21 نونبر الجاري.