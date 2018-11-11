مفكّرون يقاربون مفهوم الحرية بين الواقع والممكن

إبراهيم مغراوي من مراكش

انطلقت السبت بمدينة مراكش أشغال ندوة علمية حول موضوع "الحرية بين الواقع والممكن"، بمشاركة باحثين ومفكرين من المغرب وشمال إفريقيا ولبنان.

وتسعى هذه الندوة، التي ينظمها مركز "تكامل للدراسات والأبحاث" بشراكة مع مؤسسة "هانس زايدل"، على مدى يومين، إلى مقاربة مفهوم الحرية، الذي يشكل مركز اهتمام الإنسان في العصور الحديثة، لما له من أهمية في تبرير الرغبة في الحياة وإضفاء المعنى عليها؛ لكن وجود هذا الكائن البشري في ظل حتميات اجتماعية وتاريخية وسياسية وثقافية، يفرض طرح الكثير من الإشكاليات، من قبيل: هل الإنسان حر في ظل الإكراهات السابق ذكرها؟

وأكد عبد الرحيم العلام، مدير المركز، على أهمية موضوع الندوة باعتباره "إشكالا يهم الجميع، قديما وحاليا، حيث يعاني البعض من الحريات الدينية كمعاناة الأقليات من المضايقات في ممارسة عباداتها، والسياسية كالانتماء إلى الأحزاب، وغيرها كحرية التعبير، خاصة حين نسمع عن اعتقال مواطن ما بسبب حريته الجنسية أو مبادئه وقناعاته الإيديولوجية".

وأضاف أن "الندوة تعرف مشاركة مفكرين وباحثين من المغرب العربي ولبنان، وفاعلين سياسيين ومدنيين، لمقاربة موضوع الندوة من زوايا مختلفة في سياق تكاملية المعارف، لأن مشكلة الحرية تهم الإنسان الذي يعتبر ظاهرة معقدة".

وأوضح العلام أن "حضور باحثين في التاريخ غايته العمل على التأريخ للمفهوم. أما مشاركة الفاعلين السياسيين فمسوغه أنهم راكموا تجارب ومعارف بخصوص الإكراهات بين منطق الحرية والدولة، وهذا سيساعد على فهم تصورهم لمعالجة الموضوع من زاوية تنزيل القوانين في لحظة تعارض مصالح الفئات والطبقات الاجتماعية".

وسيتدارس المشاركون في هذه الندوة مجموعة من الإشكالات كإشكالية العلاقة بين الحرية والديمقراطية، والمنفى واستقلالية الفكر، والحرية في النقاش العمومي بالمغرب، وسؤال الحرية في عالم ما بعد الحداثة، والحرية من منظور الفكر الإسلامي المعاصر، وغيرها من المواضيع.