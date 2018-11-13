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صبري: رفض الجزائر لمبادرة الملك يُنذر بمخاطر وشيكة بالمنطقة

صبري: رفض الجزائر لمبادرة الملك يُنذر بمخاطر وشيكة بالمنطقة
صبري الحو*
الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 11:50

عرض جلالة الملك على الجزائر، في خطاب ذكرى المسيرة الأخير، مبادرة لفتح حوار مباشر وبدون شروط، عبر لجنة سياسية مشتركة، تنكب على جميع القضايا دون استثناء من أجل هدف تطبيع العلاقات المغربية الجزائرية، وتجاوز حالة الجمود غير الطبيعية التي تطبع واقع هذه العلاقات.

وبعد أن التزمت الجزائر صمتا مطبقا ومريبا صرح مصدر مأذون له لموقع TSA الجزائري بأن المبادرة المغربية "ليست حدثا، فهي مشكوك في شكلها (لإطلاقها في عيد المسيرة)، وفي محتواها (للإرادة المغربية لتثنية قضية الصحراء بين المغرب والجزائر)، وهي بذلك حسب هذا المصدر لا تستحق الرد والجواب.

ويلاحظ على هذا الرد الجزائري أن الجار الشرقي للمملكة منح لنفسه متسعا من الوقت لدراسة المبادرة قبل الجواب عليها، كما أن الجواب الجزائري جاء عبر وسيلة إعلامية موقع تسا "كل شي عن الجزائر" وليس عبر مصدر مواز رسمي، ومن مصدر مجهول، لم تفصح الجهة الناشرة عن هويته، وبقي معرفا بصفة واحدة أنه مأذون له، ودون الإفصاح عن الجهة صاحبة الإذن، أهو من الرئاسة أو الحكومة، أو البرلمان.

وهذه الملاحظات تعطي إشارات مفادها أن المبادرة كشفت عن غياب أو تهرب المخاطب الرسمي في الرئاسة كما في الحكومة، كما أن العرض الملكي بفتح الحدود وتطبيع العلاقات أوقع المؤسسات الجزائرية المذكورة في ارتباك كبير أدى إلى ترك مهمة التعقيب على المبادرة القرار في وقت معقول ومناسب، أو أنهم اتجهوا عن قصد إلى إذلال وتبخيس العرض والتقليل من قدره وقيمته، وهو ما يؤكده الجواب بأن المبادرة "ليس بحدث".

أما النتيجة الثانية، وهي المرتبطة بآثار العرض الملكي، فهو في تفكيكه من حيث البناء؛ تناول التشخيص الدقيق لواقع العلاقات، ووصفها بأنه غير طبيعي، وتقديم الحلول بالدعوة إلى إنشاء آلية ذات اختصاصات شاملة وموسعة، وتحديد هدفه العام في بلوغ نتيجة في تطبيع العلاقات، وتعبير المبادرة عن الانفتاح على كل المبادرات الجزائرية دون شروط وبدون استثناء، الشيء الذي تجعل المبادرة جدية وتحمل بصمات وعلامات الصدق والمصداقية.

ويكيف العرض الملكي بالسياسي والحقيقي، لأنه صادر من المؤسسة الملكية في إطار اختصاصاتها السياسية، وهو مظهر من مظاهر ممارسة الملك للسياسة، بالنظر إلى انعقاد الولاية له دستوريا واضطلاعه بمهمة صنع السياسة الخارجية في للمغرب، كما أن الخطاب الذي وردت فيه المبادرة تمحور بشكل حصري حول محددات وأركان السياسة الخارجية للمغرب، واحتلال ملف الوحدة الترابية صلب هذه السياسة، وإعطاء أمثله ببعض تدخلاته القارية وتعاونه الأممي، وحرصه على شراكات لا تضر مصالحه ووحدته الترابية.

أضف إلى ذلك، فإن مضمون المبادرة التي تضمنها الخطاب تعتبر فهما مبكرا لمآلات السياسة القارية الأفريقية والمجموعة الدولية والأممية، الذي بدؤوا يشتكون من حالة الانحصار في العلاقات المغربية الجزائرية، وجعله سببا رئيسيا يعيق اندماج وتكامل الدول المغاربية في اطار تكتل الاتحاد المغاربي؛ وهو ما يفوت فرص التنمية على المنطقة، ويشجع على الهجرة الذي تشتكي وتتضرر منه أوروبا، بعد وفوق كل التقارير الأوروبية على وجود ترابط آلي بين التنمية الاقتصادية وإرادات ودوافع الهجرة. كما أن هذا الجمود في العلاقات ينعكس سلبيا مثلما يعيق عمليات التعاون الموسع كحل أساسي وناجع لمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، الذي يهدد في نهاية المطاف أمن واستقرار المنطقة بشكل عام.

ولا يقف الخطر على المنطقة عندما ما تشكله الجماعات الإرهابية من تهديد لأمنها واستقرارها؛ بل إن الجمود والقطيعة والتي يرافقها تسابق الطرفين نحو التسلح وعلى ريادة وقيادة المنطقة، وكذا وعدم الوصول والتوافق على حل سياسي لنزاع الصحراء، ومسؤولية الجزائر في عرقلة هذا الحل | التقرير 249/2006 للأمين العام للأمم المتحدة|، وهو ما قد ينتهي بحرب شاملة في المنطقة، الذي حذرت منه تقارير الأمين العام للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن.

واعتبارا لكون المبادرة الملكية توصف من الناحية السياسية وحتى القانونية بأنه عرض حقيقي، فإن عدم تجاوب الجزائر إيجابا معها ورفضها وتكييفها "ليست بحدث ويكتنفها الشك والمراء في الشكل كما في المضمون"، فإنها ومع ذلك ترتب أثرا سياسيا مباشرا، إذ تنزع مسؤولية المغرب عن استمرار الوضع الراهن المتأزم للعلاقات البينية بينه وبين الجزائر وعن ما قد ينجم عنه، وتجعل هذه المسؤولية كما تبقيها على عاتق الجزائر وحيدة. وقد يكون ذلك من إحدى خلفيات المبادرة من أساسها، وهو ما يحرج الجزائر قاريا وإقليميا ودوليا وأمميا.

وللإشارة، فإن المقال، الذي تضمن خبر الرفض الجزائري، إذ عرج على ذكر سابق الشروط الجزائرية لإعادة فتح الحدود البرية وتطبيع العلاقات مع المغرب، من خلال وقوفه عند تصريحات المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية عمار بلاني في يونيه 2013، "إعادة فتح الحدود هو شأن سيادي ضمن الاختصاصات الحصرية للحكومة الجزائرية والشروط الرئيسية معروفة عند جيراننا".

وتتمحور هذه الشروط، حسب الناطق الرسمي السابق باسم الحكومة الجزائرية السابق، في "توقيف حملة التشويه ضد الجزائر" و"التعاون الصادق، والفعال والمثمر في مواجهة العدوان الذي نعاني منه يوميا من خلال تهريب المخدرات"، و"احترام موقف الحكومة الجزائرية فيما يتعلق بمسألة الصحراء الغربية التي نعتبرها إنهاء الاستعمار التي يجب أن تتم تسويتها وفقا للقانون الدولي في إطار الأمم المتحدة".

ولا شك في أن الشروط الجزائرية السابقة يكتنفها التناقض بين أجزائها وتعجيزية في الأخيرة منها، فهي تحمل اتهاما وتجريما صريحا ورسميا وبدون دليل إلى المغرب بإطلاق حملة تشويه ضدها، وممارسة عدوان تهريب وتصدير المخدرات إليها، ومطالبته بوقفه. وبالمقابل، فإن الجزائر تطلب احترام موقفها المعادي والمستفز صراحة للمغرب؛ لأنه يمس بوحدته الترابية، وهذا الشرط الأخير يجعل الجزائر من حيث لا تدري وتتهرب منه طرفا أساسيا في نزاع الصحراء.

*محام بمكناس وخبير في القانون الدولي-الهجرة

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - تغطية الشمس بالغربال الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 12:07
شبعت تحاليل وتكهنات ومقالات اناس كما انهم لا يعرفون ما يدور. السؤال الذي يجب طرحه هو: لماذا يصر المغرب على فتح الحدود ودراست الملفات مع الجزائر ان كان احسن منها عيشا واستقرارا كما يروج للجميع. اليس الذاخل المغربي هذه السنوات الاخيرة في تذهور الاوضاع لا اجتماعيا ولا اقتصاديا ولا حتى سياسيا الذي يهتمون ببطونهم ومصالحهم ولعل كل ما ابانوه من تصرفات وفضائح لاحسن دليل وهذا بذون استثناء وكلهم سواسية. لو اراد المسؤولون في البلد العمل للخروج من التذهور الذي اصيب به المغرب يجب اخد امثلة كسنغفورة التي نهضت من الوحل وبذون مساعدت احد ولا معادن ولابترول، عكسنا التي كل خيرات البلد تنهب. عشرون سنة اصبحت احسن من اوروبا ونحن ما زلنا نتخبط في السراب. كلمن ياتي يغطينا بوعود ويذهب مليئ الجيوب. خير الكلام ما قلودل: ماحك جلذك مثل ظفرك. والله لا قفلتي لا فورتي. الصرامة مع ناهبي المال العام والحساب والعقاب، اما طرق باب الجزائر او فرنسا واسبانيا فيعد كمن يتسول.
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2 - Ayoub الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 12:15
L'Union du Grand Maghreb ne se réalisera jamais et le terrorisme durera longtemps tant que le régime militaire Algérien et son entourage de faux martyrs Algériens restent au pouvoir sanguinaire, et ça tout le monde le sait
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3 - محمد الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 12:16
جبنا الله غدي فتحوا الحدود مع اسبانيا او جبل الطارق او امريكا . مادا هاؤلاء ضدد الوحدة الترابية للمغرب . لمادا سيتم فتح الحدود من عدمها . اي عمل ارهابي في المغرب او الجزائر كل واحد منها يتهم الاخر ويتم غلق الحدود .
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4 - السميدع من امبراطورية المغرب الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 12:17
اتمنى من الله عز و جل ان تكون مبادرة اخيرة لانها فقط كانت فكرة ذكية من صاحب الجلالة ملكنا حفظه الله كي يوري للعالم ان الجزائر التي تقول انها لا ناقة لها و لا جمل في موضوع الصحراء المغربية هاهي امامكم تؤكد ان كلامها ليس هو فعلها و باطنيتها و لهذا ارجو كباقي المواطنين ان يقلب مسؤولونا الطاولة على جارة السوء بالمطالبة بالصحراء الشرقية المغربية و بالغاء الاراضي العازلة و نقل الجيش لآخر نقط بصحرائنا العزيزة لان جارة السوء ليست لها اية حدود معنا في الصحراء لانه فقط بضع كيلومترات مع تندوف المغربية المحتلة و لهذا اللي نطولوه نقصروه و كبروها مع جارة السوء تصغار لان جارة السوء كمونية فبمجرد كلام شباط عن جلود العيد لشراء الزيت و الطحين للجزائريين في السبعينات وايام الاحتلال الفرنسي قامت كل ابواق جارة السوء بالدعوة للهدوء و ضبط النفس مدعية اننا اخوة و لا مجال للمشاحنات!
-كلما هبطنا الراس لجارة السوء فهي تزداد تعنتا و لهذا يجب تغير السياسة اتجاهها بالعين الحمراء وانتم تروناها تتعالى و كانها على حق تريد منا اعطاءها الصحراء المغربية التي هي كذلك منذ سيدنا آدم مقابل الصلح !
-يجب اقامة سفارة القبائل
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5 - مغربي أصيل الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 12:19
سيدي الفاضل
أولا وقبل كل شيء كما قالها الملك شخصيا...بعد تفكير طويل أليس كذلك

من طبيعة الحال الرد على خطابه ليس بالسرعة ألتي يتوقعها الملك الجزائر لها الحق الكامل أن تفكر طويلا قبل اتخاذ قرار الرد
المنطق الصحيح لكن واقعيين
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6 - Adilusa الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 12:23
سياسة الدولتين فاشلة... لا يمكن أن تطبع العلاقات و المسؤولين لا تهمهم إلا مصالحهم الشخصية...
عندما يتخلص المسؤولين من عقدة الأنا و يقدمون مصلحة الدولة و الشعب فوق مصالحهم حينها ستكون هناك أردية مشتركة ليس للتطبيع بل الإتحاد و إزالة الحدود.
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7 - najib الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 12:26
On les déjà toujours appelé "Ouistiyine" en référence aux algériens ...c'est à dire qu'ils n'ont jamais dévoilé leurs intentions généralement machiavéliques et aujourd'hui les généraux le confirment une fois encore! Bref nous les marocains nous sommes prêts à défendre nos territoires et la confrontations ne nous fait pas peur car nous défendons notre pays et les grandes gueules en algériens qui portent la voix de leur maître mort vivant "boutafrika" pourront gueuler encore 40 ans et ne poseront jamais leur pieds ni de ceux du "zbelzario" au sahara MAROCAIN.
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8 - laloli الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 12:29
تذكرني الشروط الجزائرية بالشروط التي فرضتها دول الحصار على قطر. مادام هناك شروط فليس هناك نية على المصالحة.
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9 - pas d'attente الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 12:32
ne cachons pas le soleil avec un tamis:le pouvoir algérien sait parfaitement ce qu'il fait en s' opposant au maroc qui a récupéré son sahara,a t on jamais vu un pouvoir dans le monde comme celui de l'algérie qui dépense des milliards de dollars pour s'opposer au retour du sahara au maroc,
il n'y a pas plus clair que de mettre en marche le processus d'autonomie aux populations du sahara,c'est l'unique manière de couper l'herbe sous les pieds du valetsario pion d'alger
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