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كُتّاب وآراء
"بابا الفاتيكان" يزور المغرب في مارس المقبل
أعلن الفاتيكان، اليوم الثلاثاء، أن البابا فرنسيس سيزور المغرب في 30 و31 مارس المقبل حيث سيقوم بجولة في البلاد تشمل الرباط والدار البيضاء.
وأكد الفاتيكان أن الحبر الأعظم "قبل الدعوة التي قدمها له الملك محمد السادس والأساقفة" لزيارة المغرب.
وفي ماي الماضي، كشف فيتنشينسو أبيناتي، القنصل الفخري للمغرب بجهة بوليا الإيطالية، أن بابا الفاتيكان سيقوم بزيارة إلى المغرب، مضيفا الدبلوماسية المغربية باشرت الترتيبات الرسمية مع دولة الفاتيكان للزيارة المرتقبة للبابا فرانشيسكو (فرانسيس) بناء على دعوة رسمية من ملك المغرب عن طريق ممثل الفاتيكان في الرباط.
وأضاف القنصل الفخري للمغرب أن الرباط تمثل قطبا أساسيا في الحوار بين الأديان، وأن زيارة بابا الفاتيكان ستكون الثانية من نوعها بعدما سبق للبابا يوحنا بولوس الثاني أن زار أرض المملكة في صيف 1985، والتقى حينها الملك الراحل الحسن الثاني.