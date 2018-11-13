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الرئيسية | مدارات | "بابا الفاتيكان" يزور المغرب في مارس المقبل

"بابا الفاتيكان" يزور المغرب في مارس المقبل

"بابا الفاتيكان" يزور المغرب في مارس المقبل
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 12:45

أعلن الفاتيكان، اليوم الثلاثاء، أن البابا فرنسيس سيزور المغرب في 30 و31 مارس المقبل حيث سيقوم بجولة في البلاد تشمل الرباط والدار البيضاء.

وأكد الفاتيكان أن الحبر الأعظم "قبل الدعوة التي قدمها له الملك محمد السادس والأساقفة" لزيارة المغرب.

وفي ماي الماضي، كشف فيتنشينسو أبيناتي، القنصل الفخري للمغرب بجهة بوليا الإيطالية، أن بابا الفاتيكان سيقوم بزيارة إلى المغرب، مضيفا الدبلوماسية المغربية باشرت الترتيبات الرسمية مع دولة الفاتيكان للزيارة المرتقبة للبابا فرانشيسكو (فرانسيس) بناء على دعوة رسمية من ملك المغرب عن طريق ممثل الفاتيكان في الرباط.

وأضاف القنصل الفخري للمغرب أن الرباط تمثل قطبا أساسيا في الحوار بين الأديان، وأن زيارة بابا الفاتيكان ستكون الثانية من نوعها بعدما سبق للبابا يوحنا بولوس الثاني أن زار أرض المملكة في صيف 1985، والتقى حينها الملك الراحل الحسن الثاني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - احمد الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 12:56
حفظ الله صاحب الجلالة الملك سيدي محمد السادس نصره الله
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-38
2 - مجرد راي الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 13:01
مرحبا و الف مرحبا اتمنى ان يام استقباله من طرف جماهير غفيرة لنبين للعالم انه لا مكان لدينا للحقد بين الأديان المختلفة، و أتمنى من هذه الزيارة ان تكون خطوة للسير نحو طريق العلمانية و حرية الافراد في اعتناق اي دين
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-13
3 - مواطن الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 13:10
ياك.......اومن بعد ..لا مرحبا به
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-15
4 - محمد الثلاثاء 13 نونبر 2018 - 13:18
و ما فائدة زيارة البابا للمغرب لا شيء بل إنه هو من سيستفيد من المغرب و سيعطيه المسؤولون الكثير من الإمتيازات مثل إعطاء المزيد من الحرية للمسيحيين و ربما بناء المزيد من الكنائس بالإضافة للميزانية الكبيرة التي ستصرف أثناء الزيارة
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