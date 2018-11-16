24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:29
|07:57
|13:17
|16:03
|18:27
|19:45
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- رصيف الصحافة: أمريكا تراقب اهتمام المغرب بصواريخ روسية متطورة
- جمعية تستنكر القرارات "الجائرة" لمشفى ابن سينا
- عامل تنغير يفتح صفحة المشاريع التنموية المتعثرة
- الشعر يجمع المصري الشهاوي والمغربي بوسريف
- نتنياهو يواجه مطالب بإجراء انتخابات مبكرة بإسرائيل
الوالي السيد .. "تحرري" خانه حماسه فوجه فوهة بندقيته إلى وطنه (5.00)
أسعار تذاكر القطار الفائق السرعة "البراق" .. من 79 إلى 364 درهماً (5.00)
مدينة سلا ترتقي إلى "أمن إقليمي" لمكافحة الجريمة وتجويد الخدمات (5.00)
- الدغرني: تاريخ العلويين يخلو من العربية .. والتهافت يغتال الأمازيغية - (97)
- إسلاميو الجزائر يردون على "إخوان العثماني" بشأن مبادرة الملك - (79)
- أسعار تذاكر القطار الفائق السرعة "البراق" .. من 79 إلى 364 درهماً - (78)
- هكذا وضع الملك محمد السادس الجزائر أمام خيارين أحلاهما مرّ - (77)
- وزير المالية يتوقع جني 500 مليار مقابل بيع مؤسسات الدولة - (74)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تقديم "كتاب اليازغي" حول ملف الصحراء بالرباط
يواصل الصحافي يوسف ججيلي، ومحمد اليازغي، الوزير السابق والكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سابقا، تقديم كتاب "محمد اليازغي، الصحراء: هويتنا"، إذ حطا الرحال بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط، في حفل نظم بمبادرة من النادي الدبلوماسي المغربي.
اللقاء الذي حضره عدد من السياسيين والإعلاميين أكد خلاله اليازغي أن الكتاب يعد مساهمة للتعريف بملف الصحراء المغربية، مشددا على القضية مرتبطة بهوية المغاربة.
ودعا محمد اليازغي، الكاتب الأول السابق لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المؤلفين إلى العمل على تسليط الضوء على القضية من جميع المناحي، وخصوصا من النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية.
ججيلي عبر في كلمته عن اعتزازه بما حققه الكتاب من نجاح، معلنا أنه متوفر حاليا بالعربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية، ومعتبرا أنه يشكل بالنسبة له "وثيقة تاريخية"، موجهة إلى كافة المغاربة والشباب على وجه الخصوص.
السفير السابق للمملكة بالأمم المتحدة، خليل الحداوي، في تقديمه للكتاب قال: "قضية الصحراء بالنسبة إلى المغرب مقدسة وتتعلق بالوحدة الوطنية وسلامة أراضي المملكة..والمغرب سيبقى في صحرائه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها".
ويتوزع هذا الكتاب، الذي يتألف من 212 صفحة من القطع المتوسط، على خمسة أجزاء تتناول مواضيع "محمد الخامس والصحراء"، و"الحسن الثاني والقضية الوطنية"، و"ملف الصحراء في عهد الملك محمد السادس"، و"غوتيريس.. الأمل؟"، و"تحركات البوليساريو العسكرية".