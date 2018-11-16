تقديم "كتاب اليازغي" حول ملف الصحراء بالرباط

هسبريس من الرباط (صور: منير امحيمدات)

يواصل الصحافي يوسف ججيلي، ومحمد اليازغي، الوزير السابق والكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سابقا، تقديم كتاب "محمد اليازغي، الصحراء: هويتنا"، إذ حطا الرحال بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط، في حفل نظم بمبادرة من النادي الدبلوماسي المغربي.

اللقاء الذي حضره عدد من السياسيين والإعلاميين أكد خلاله اليازغي أن الكتاب يعد مساهمة للتعريف بملف الصحراء المغربية، مشددا على القضية مرتبطة بهوية المغاربة.

ودعا محمد اليازغي، الكاتب الأول السابق لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المؤلفين إلى العمل على تسليط الضوء على القضية من جميع المناحي، وخصوصا من النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية.

ججيلي عبر في كلمته عن اعتزازه بما حققه الكتاب من نجاح، معلنا أنه متوفر حاليا بالعربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية، ومعتبرا أنه يشكل بالنسبة له "وثيقة تاريخية"، موجهة إلى كافة المغاربة والشباب على وجه الخصوص.

السفير السابق للمملكة بالأمم المتحدة، خليل الحداوي، في تقديمه للكتاب قال: "قضية الصحراء بالنسبة إلى المغرب مقدسة وتتعلق بالوحدة الوطنية وسلامة أراضي المملكة..والمغرب سيبقى في صحرائه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها".

ويتوزع هذا الكتاب، الذي يتألف من 212 صفحة من القطع المتوسط، على خمسة أجزاء تتناول مواضيع "محمد الخامس والصحراء"، و"الحسن الثاني والقضية الوطنية"، و"ملف الصحراء في عهد الملك محمد السادس"، و"غوتيريس.. الأمل؟"، و"تحركات البوليساريو العسكرية".