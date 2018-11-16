24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2907:5713:1716:0318:2719:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الوالي السيد .. "تحرري" خانه حماسه فوجه فوهة بندقيته إلى وطنه (5.00)

  2. بعد 129 عاما .. الاستغناء عن خدمات الكيلوغرام (5.00)

  3. أسعار تذاكر القطار الفائق السرعة "البراق" .. من 79 إلى 364 درهماً (5.00)

  4. مدينة سلا ترتقي إلى "أمن إقليمي" لمكافحة الجريمة وتجويد الخدمات (5.00)

  5. هيئات حقوقية تنتقد "تصْفية الأصوات المُعارضة‬" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | تقديم "كتاب اليازغي" حول ملف الصحراء بالرباط

تقديم "كتاب اليازغي" حول ملف الصحراء بالرباط

تقديم "كتاب اليازغي" حول ملف الصحراء بالرباط
هسبريس من الرباط (صور: منير امحيمدات)
الجمعة 16 نونبر 2018 - 14:25

يواصل الصحافي يوسف ججيلي، ومحمد اليازغي، الوزير السابق والكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سابقا، تقديم كتاب "محمد اليازغي، الصحراء: هويتنا"، إذ حطا الرحال بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط، في حفل نظم بمبادرة من النادي الدبلوماسي المغربي.

اللقاء الذي حضره عدد من السياسيين والإعلاميين أكد خلاله اليازغي أن الكتاب يعد مساهمة للتعريف بملف الصحراء المغربية، مشددا على القضية مرتبطة بهوية المغاربة.

ودعا محمد اليازغي، الكاتب الأول السابق لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المؤلفين إلى العمل على تسليط الضوء على القضية من جميع المناحي، وخصوصا من النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية.

ججيلي عبر في كلمته عن اعتزازه بما حققه الكتاب من نجاح، معلنا أنه متوفر حاليا بالعربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية، ومعتبرا أنه يشكل بالنسبة له "وثيقة تاريخية"، موجهة إلى كافة المغاربة والشباب على وجه الخصوص.

السفير السابق للمملكة بالأمم المتحدة، خليل الحداوي، في تقديمه للكتاب قال: "قضية الصحراء بالنسبة إلى المغرب مقدسة وتتعلق بالوحدة الوطنية وسلامة أراضي المملكة..والمغرب سيبقى في صحرائه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها".

ويتوزع هذا الكتاب، الذي يتألف من 212 صفحة من القطع المتوسط، على خمسة أجزاء تتناول مواضيع "محمد الخامس والصحراء"، و"الحسن الثاني والقضية الوطنية"، و"ملف الصحراء في عهد الملك محمد السادس"، و"غوتيريس.. الأمل؟"، و"تحركات البوليساريو العسكرية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.