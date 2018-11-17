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كُتّاب وآراء
بوتفليقة يستحضر تضحيات المغاربة لأجل الاستقلال
توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لعيد الاستقلال.
وتضمنت برقية الرئيس بوتفليقة أخلص "التهاني وأزكى التبريكات، راجيا من الله العلي القدير أن يحفظ جلالة الملك وأسرته الملكية الشريفة، وأن يديم عليه نعم الصحة والسعادة والهناء، ويحقق للشعب المغربي المزيد من التقدم والازدهار تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة"، بتعبيره.
الرئيس الجزائري أضاف: "أغتنم هذه المناسبة المجيدة لأستحضر، بكل تقدير وإكبار، ما سجله التاريخ من صفحات مشرقة للتضحيات الجسام التي بذلها المغاربة، تحت قيادة جدكم الراحل الملك محمد الخامس، تغمده الله بواسع رحمته، والتي توجها إعلان الاستقلال واسترجاع الشعب المغربي الشقيق لسيادته".
كما جددت التهنئة لملك المغرب ما يحذوه رئيس الجزائر من عزم راسخ على توطيد وشائج الأخوة وعلاقات التضامن التي تربط الشعبين الشقيقين، "بما يمككنا من إرساء علاقات ثنائية أساسها الاحترام المتبادل وبما يخدم طموحهما إلى الرقي والنماء والعيش في منعة ورفاه".
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تعليقات الزوّار (11)
نتمنى أن تعود العلاقات المغربية الجزائرية إلى مستواها الطبيعي
الله إيهديهم علينا