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الرئيسية | مدارات | بوتفليقة يستحضر تضحيات المغاربة لأجل الاستقلال

بوتفليقة يستحضر تضحيات المغاربة لأجل الاستقلال

بوتفليقة يستحضر تضحيات المغاربة لأجل الاستقلال
هسبريس من الرباط
السبت 17 نونبر 2018 - 21:55

توصل الملك محمد السادس ببرقية تهنئة من الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لعيد الاستقلال.

وتضمنت برقية الرئيس بوتفليقة أخلص "التهاني وأزكى التبريكات، راجيا من الله العلي القدير أن يحفظ جلالة الملك وأسرته الملكية الشريفة، وأن يديم عليه نعم الصحة والسعادة والهناء، ويحقق للشعب المغربي المزيد من التقدم والازدهار تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة"، بتعبيره.

الرئيس الجزائري أضاف: "أغتنم هذه المناسبة المجيدة لأستحضر، بكل تقدير وإكبار، ما سجله التاريخ من صفحات مشرقة للتضحيات الجسام التي بذلها المغاربة، تحت قيادة جدكم الراحل الملك محمد الخامس، تغمده الله بواسع رحمته، والتي توجها إعلان الاستقلال واسترجاع الشعب المغربي الشقيق لسيادته".

كما جددت التهنئة لملك المغرب ما يحذوه رئيس الجزائر من عزم راسخ على توطيد وشائج الأخوة وعلاقات التضامن التي تربط الشعبين الشقيقين، "بما يمككنا من إرساء علاقات ثنائية أساسها الاحترام المتبادل وبما يخدم طموحهما إلى الرقي والنماء والعيش في منعة ورفاه".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - الكيحل السبت 17 نونبر 2018 - 22:07
الضحك على الذقون ، أعداء في وسائل الاعلام وأصدقاء وإخوة من تحت الطاولة
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2 - oujdi السبت 17 نونبر 2018 - 22:08
الصواب حاضر بين البلدين و التفاهم منعدم
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3 - جرادي السبت 17 نونبر 2018 - 22:09
اللهم وفقهما لما فيه خير لشعبيهما.
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8
4 - المنتصر الإدريسي السبت 17 نونبر 2018 - 22:09
أول الغيث قطرة
نتمنى أن تعود العلاقات المغربية الجزائرية إلى مستواها الطبيعي
الله إيهديهم علينا
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5
5 - hassan السبت 17 نونبر 2018 - 22:16
لا حول ولا قوة الا بالله ، رجال مسنون، مثقفون، في قمة المسؤولية، مقبل على الرحيل عند مولاه، وما زال النفاق يسري في الدماء، بالله عليك ان تتوب الى الله توبة نصوحا وقل الحق ولو في نفسك ، ان الله غفور رحيم.
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6 - عادي السبت 17 نونبر 2018 - 22:16
هذا هو ما يسمى بالنفاق السياسي الكلام كلام والواقع شيءٱخر.
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7
7 - marwan السبت 17 نونبر 2018 - 22:21
احذرو الجزائريين العدو الأبدي لاتقة في الجزائري الغدار لا يعترفون بالجميل والحسد يعدبهم أمام التطور و الإنجازات التي يشهدها المغرب .ملاحظة احذرو من هم من اصول الجزائريين الجواسيس الذين يعيشون داخل المغرب .و اللهم احفظ هذا البلد و احفظ اخوتي المغاربة و شكرا
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-2
8 - lahlal السبت 17 نونبر 2018 - 22:27
اللهم الف بين الاشقاء شعبا وحكاما واطف نار الفتنة يا رب
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9 - oujdiii de Belgique السبت 17 نونبر 2018 - 22:27
vive l Algérie et Maroc nous sommes des frères la main dans la main inchallah
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10 - citoyen maghribi السبت 17 نونبر 2018 - 22:28
Ce ne sont que des mots, toujours la même hypocrisie. Pas de véritables intentions,demain des coup derrière le dos à l'ONU, à l'Union africaine et dans toute les occasions. Il faut des actions si vous craignez vraiment Dieu!a
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11 - محمد السبت 17 نونبر 2018 - 22:31
السلام عليكم نسأل الله سبحانه وتعالى ان يطهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانة فانه يعلم خاءنة الاعين وما تخفي الصدور
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