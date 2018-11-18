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الملك يترأس إحياء ليلة المولد النبوي الشريف
الأحد 18 نونبر 2018 - 12:35
أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس سيترأس غدا الاثنين إحياء ليلة المولد النبوي الشريف بمسجد حسان بمدينة الرباط.
وفي ما يلي نص بلاغ الوزارة بهذا الخصوص:
"تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، سيترأس إحياء ليلة المولد النبوي الشريف بمسجد "حسان" بمدينة الرباط، وذلك بعد صلاة مغرب يوم غد الاثنين 11 ربيع الأول 1440 هـ موافق 19 نونبر 2018م ".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - المولد النبوي الشريف الأحد 18 نونبر 2018 - 12:47
اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
2 - جمال العبسي الأحد 18 نونبر 2018 - 12:54
حفظ الله ملك هذه البلاد ورعاه وسدد خطاه ومتعه بالصحة والعافية وأقر عينه بولي عهده الأمير مولاي الحسن وصنوه السعيد مولاي رشيد وجميع الأسرة العلوية الشريفة
3 - إبراهيم الجديدة الأحد 18 نونبر 2018 - 12:58
الله ايبارك في عمر سيدي عاش الملك وعاش المغرب ومات من خانه
4 - زكرياء المغربي الأحد 18 نونبر 2018 - 13:00
نتمنى ان تعود هذه الذكرة المجيدة على مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك المفدى محمد السادس حفظه الله ورعاه بالبشر والخير والبركات وعلى الشعب المغربي قاطبة بالسعادة والهناء
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