الملك يترأس إحياء ليلة المولد النبوي الشريف

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس سيترأس غدا الاثنين إحياء ليلة المولد النبوي الشريف بمسجد حسان بمدينة الرباط.

وفي ما يلي نص بلاغ الوزارة بهذا الخصوص:

"تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، سيترأس إحياء ليلة المولد النبوي الشريف بمسجد "حسان" بمدينة الرباط، وذلك بعد صلاة مغرب يوم غد الاثنين 11 ربيع الأول 1440 هـ موافق 19 نونبر 2018م ".