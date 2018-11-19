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كُتّاب وآراء
"جبل الصحراء" يجمع الوراق مع جنرال بريطاني
استقبل عبد الفتاح الوراق الجنرال دوكور دارمي، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، اليوم الاثنين على مستوى القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، اليوتنان جنرال السير جون لوريمر، كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية، المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا).
وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن المباحثات التي جرت بحضور سفير بريطانيا المعتمد بالرباط، انصبت حول تعزيز التعاون الثنائي بين القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة البريطانية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن التعاون العسكري بين الجانبين يشمل مجالات التكوين، وتنظيم تدريبات مشتركة، على غرار تدريب "جبل الصحراء"، الذي يقام سنويا على مستوى مراكش.
وأوضحت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن المسؤولين اللذين أعربا عن ارتياحهما للحصيلة الإيجابية لهذا التعاون، بحثا سبل تعزيزه في أفق تطوير العمل المشترك بين جيشي البلدين من خلال تقاسم الخبرات والتجارب ، مبرزة أن التعاون العسكري المغربي- البريطاني يؤطره اتفاق إطار للتعاون العسكري والتقني موقع سنة 1993، وكذا اتفاق حول وضع القوات موقع سنة 2013.
وخلص البلاغ إلى أن الأنشطة الثنائية تتم برمجتها حسب برنامج يتم تحديده من قبل لجنة مختلطة تجتمع سنويا وبالتناوب بكل من الرباط ولندن.