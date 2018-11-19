24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
19/11/2018
الأيام القادمة
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:31
|08:00
|13:18
|16:02
|18:26
|19:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
- التواصل على الفيسبوك بين الواقع والآفاق
- لما كلّ هذا اللغط، رغم وجود محكمة للنقض؟
- ملحمة "حارس المعبد" تحول شوارع فرنسا إلى مسرح للفن المعاصر
- جهة الشرق تحتفي بتأسيس كلية الطب بوجدة
- نادي قضاة المغرب يتضامن مع نظرائه اللبنانيين
"في بلادي ظلموني" .. أغنية ولدت بالملاعب تلقى رواجا في المغرب (5.00)
القصيدة السوسية.. حينما يتلاقح اللسان العربي بنظيره الأمازيغي (5.00)
- "في بلادي ظلموني" .. أغنية ولدت بالملاعب تلقى رواجا في المغرب - (53)
- الحكومة الإسبانية تطلب تنظيما مشتركا مع المغرب لمونديال 2030 - (50)
- هل تنجح الأحزاب المغربية في مد جسور التواصل مع "قصر المرادية"؟ - (45)
- جنوب إفريقيا ترجع العلاقات بين الرباط وبريتوريا إلى "نقطة الصفر" - (44)
- عنصر من الوقاية المدنية يغامر بركوب "جيتسكي" لإنقاذ ثلاثة صيادين - (40)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
الملك يقيم مأدبة غذاء على شرف بيدرو سانشيز
الاثنين 19 نونبر 2018 - 18:10
أقام الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بالرباط، مأدبة غذاء على شرف رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، ترأسها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
وحضر هذه المأدبة مستشارا الملك عمر عزيمان وأندري أزولاي، ورئيس مجلس النواب لحبيب المالكي، ورئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش، وعدد من أعضاء الحكومة.
كما حضر مأدبة الغذاء أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسانشيز وعدد من الشخصيات السامية.
وحل رئيس الحكومة الإسبانية، اليوم الاثنين، بالرباط في إطار زيارة عمل للمملكة على رأس وفد هام.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - احمد الاثنين 19 نونبر 2018 - 18:39
حفظ الله صاحب الجلالة الملك سيدي محمد السادس نصره الله
تعليق غير لائق
-13
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1