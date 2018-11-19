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الملك يقيم مأدبة غذاء على شرف بيدرو سانشيز

الملك يقيم مأدبة غذاء على شرف بيدرو سانشيز
هسبريس من الرباط
الاثنين 19 نونبر 2018 - 18:10

أقام الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بالرباط، مأدبة غذاء على شرف رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، ترأسها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وحضر هذه المأدبة مستشارا الملك عمر عزيمان وأندري أزولاي، ورئيس مجلس النواب لحبيب المالكي، ورئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش، وعدد من أعضاء الحكومة.

كما حضر مأدبة الغذاء أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسانشيز وعدد من الشخصيات السامية.

وحل رئيس الحكومة الإسبانية، اليوم الاثنين، بالرباط في إطار زيارة عمل للمملكة على رأس وفد هام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - احمد الاثنين 19 نونبر 2018 - 18:39
حفظ الله صاحب الجلالة الملك سيدي محمد السادس نصره الله
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