الملك يقيم مأدبة غذاء على شرف بيدرو سانشيز

هسبريس من الرباط

أقام الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بالرباط، مأدبة غذاء على شرف رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، ترأسها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وحضر هذه المأدبة مستشارا الملك عمر عزيمان وأندري أزولاي، ورئيس مجلس النواب لحبيب المالكي، ورئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش، وعدد من أعضاء الحكومة.

كما حضر مأدبة الغذاء أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسانشيز وعدد من الشخصيات السامية.

وحل رئيس الحكومة الإسبانية، اليوم الاثنين، بالرباط في إطار زيارة عمل للمملكة على رأس وفد هام.