الملك يترأس حفلا دينيا ويسلم جائزة دولية لحافظة قرآن جزائرية

هسبريس من الرباط

ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، والأمير مولاي إسماعيل، مساء اليوم الاثنين، بمسجد حسان بالرباط، حفلا دينيا إحياء لليلة المولد النبوي الشريف.

وخلال هذا الحفل الديني، الذي تميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح نبوية شريفة، ألقى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، عرضا بين يدي الملك، حول التقرير السنوي لحصيلة أنشطة المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية، قبل أن يقدم له التقرير السنوي لهذه الحصيلة.

واستعرض الوزير في كلمته، الإنجازات التي تم بلوغها خلال السنة الجارية، من أجل نشر القرآن الكريم، واتباع السنة النبوية الشريفة، وكذا مختلف مبادرات المجلس العلمي الأعلى، بالإضافة إلى عناية الملك يحيط بها المساجد والقيمين الدينيين، فضلا عن النهوض بالتعليم العتيق.

وفي أعقاب ذلك، سلم العاهل المغربي جائزة محمد السادس التنويهية التكريمية للفكر والدراسات الإسلامية، مناصفة بين عبد الحي عمراوي من فاس والحسين وكاك من مدينة تزنيت.

وتمنح هذه الجائزة كل سنة كمكافأة للشخصيات العلمية المرموقة، الوطنية والدولية، بغية تشجيعها على إنجاز أبحاث عالية المستوى في مجال الدراسات الإسلامية، وذلك تماشيا مع تعليمات الشريعة السمحة التي تحث على طلب العلم وحسن توظيفه.

وتقدم للسلام على الملك صونية بلعاطل من جمهورية الجزائر، التي تسلمت جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم مع الترتيل والتفسير.

كما تقدم للسلام على الملك خالد رياض من المغرب، الذي سلمه الملك جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم فرع التجويد، مع حفظ خمسة أحزاب.

وسلم جائزة محمد السادس التكريمية في فن الخط المغربي لمحمد السرغيني من مدينة فاس، كما سلم جائزة محمد السادس للتفوق في فن الخط المغربي ليوسف البلقي من مدينة القصر الكبير.

إثر ذلك، سلم الملك جائزة محمد السادس التكريمية في فن الزخرفة المغربية على الورق لعثمان الساسي من مدينة سلا، وجائزة محمد السادس للتفوق في فن الزخرفة المغربية على الورق لفؤاد أبليلي من مدينة تاونات.

كما سلم الملك جائزة محمد السادس التكريمية في فن الحروفية لإبراهيم آيت حنين من الدار البيضاء، وجائزة محمد السادس للتفوق في فن الحروفية لعبد الصمد بويسرامن من مدينة مراكش.

بعد ذلك، تقدم للسلام على الملك أعضاء لجنة جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية، السادة محمد الكتاني، ومحمد يسف، ومحمد المختار ولد اباه، ومصطفى بن حمزة، وإدريس خليفة، وأحمد شوقي بنبين، وأحمد شحلان، وعبد الحميد العلمي، وأحمد قسطاس (مقرر اللجنة).

حضر هذا الحفل الديني رئيس الحكومة، ورئيسا غرفتي البرلمان، ومستشارو الملك، وأعضاء الحكومة، ورؤساء الهيئات الدستورية، وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، وأعضاء السلك الدبلوماسي الإسلامي المعتمد بالرباط، والعديد من العلماء وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية.