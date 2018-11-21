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الرئيسية | مدارات | المملكة تحاصر تحركات البوليساريو بالأراضي الجزائرية بصور فضائية

المملكة تحاصر تحركات البوليساريو بالأراضي الجزائرية بصور فضائية

المملكة تحاصر تحركات البوليساريو بالأراضي الجزائرية بصور فضائية
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأربعاء 21 نونبر 2018 - 18:00

بإطلاق المغرب قمر "محمد السادس ب" تكون المملكة عززت نظاماً متكاملاً لرصد مختلف مناطق التراب الوطني، بما فيها التحركات المشبوهة التي تقوم بها جبهة البوليساريو الانفصالية شرق الجدار العازل في الصحراء.

وكان القمر الصناعي "محمد السادس ب" أطلق في الساعات الأولى من يوم الأربعاء من محطة غويانا الفضائية، التابعة لفرنسا والواقعة على الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية؛ وهو ثاني قمر صناعي يُدخل المغرب نادي الدول الكبار، بعدما تم إطلاق القمر الصناعي الأول "محمد السادس أ" شهر نونبر الماضي.

وسيمكن هذان القمران الصناعيان من مراقبة الحدود البعيدة في الصحراء بشكل دقيق، إذ سبق للممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن أكد أن القمر الصناعي المغربي "محمد السادس-أ" يسمح برصد أدنى تحركات "البوليساريو"، مبرزا أن المملكة، في ظل قيادة الملك محمد السادس، "كان لها حظ ولوج العصر الجديد للتكنولوجيات عالية الدقة".

محمد بنحمو، رئيس المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية، أوضح أن "القمرين الصناعيين اللذين يتوفر المغرب عليهما اليوم ينتميان إلى جيل متطور من الأقمار الصناعية المحملة بتكنولوجية جد متقدمة"، مضيفاً أن الصور التي يمكن للقمر الصناعي الواحد التقاطها تبلغ 500 صورة يوميا، وبجودة ودقة عاليتين.

وأضاف المتحدث في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن "نتائج المراقبة اليوم ستصبح مضاعفة، خصوصا من حيث الزمن، لأن القمرين لا يدوران من النقطة نفسها، بل في حالة تلاحق يغطي فيها كل قمر فترة زمنية معنية"، مشيرا إلى أن هذه العملية ستمكن من توفير المعلومة لجميع الأهداف التي ترصدها أعين المملكة، خصوصا في المجالات الإستراتيجية الكبرى.

ويشرح رئيس المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية أن "النظام المحمل في القمر الصناعي يتوفر على أداة جد متطورة لمعالجة الصور وإرسالها، بالإضافة إلى أن أجهزة الإرسال والاستقبال عالية الدقة".

ويخلص محمد بنحمو إلى أن "المغرب دخل مجال صناعة حقيقية للفضاء، في خطوة كبيرة تتجه إلى الاستقلال عن إرادة القوى الكبرى في هذا المجال، وهو ما سيمنحه قاعدة معلومات واسعة خاصة به دون الحاجة إلى اللجوء إلى جهات أخرى".

وسبق لممثل المغرب بالأمم المتحدة أن أكد أن المملكة "أصبحت اليوم قادرة على تتبع تحركات الانفصاليين، وتبلغ الأمانة العامة للأمم المتحدة في حينه، وتمدها بصور للأقمار الصناعية"، مضيفا: "هذا يسمح لنا بالضغط على انفصاليي البوليساريو، الذين نرصد وندين تحركاتهم ومناوراتهم".

وبغض النظر عن الجانب الأمني، سيمكن هذان القمران الصناعيان أيضاً من تطوير المغرب لبنية تحتية تكنولوجية متقدمة وعالية الجودة لفائدة المراقبة الخرائطية؛ وهو ما سيمكنه من التقليل من اللجوء إلى التصوير الجوي أو طلب صور من لدن موردين دوليين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - saddek الأربعاء 21 نونبر 2018 - 18:12
بالله عليكم هل هناك مراكز ابحاث في المغرب حتى يكون لنا قمر صناعي؟ ؟... هذه البلاد مستعمرة من طرف الفرنسيين ..فهم يفعلون بها ما طاب لهم ..
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-67
2 - عمر الأربعاء 21 نونبر 2018 - 18:14
لستم قادرين على تحركات البوليساريو داخل مناطق العيون و حتى في الجامعات المغربية وسط الرباط و مراكش. كلامكم للاستهلاك الاعلامي لا غير
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-53
3 - سلام الأربعاء 21 نونبر 2018 - 18:15
انجاز عظيم و الحمد الله لا تنسوا ايها المغاربة ان الخصوم يخططون و يحاولون الاجهاز على المغرب مند عقود و تقسيمه. بناء المستشفيات و فرص الشغل مهم ايضا لكن الحيطة و الحذر من الاعداء لا يقل اهمية على المشاكل الاجتماعية
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74
4 - العيد الأربعاء 21 نونبر 2018 - 18:15
وماذا صنع الكيان الصهيوني بترسانته الفضائية مع المقاومة في غزة العزة للاضافة هل القمرين يخرجان البوليساريو من الاراضي العشرين بلامئاه الموجدة تحت سيطارتهم
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-79
5 - مراكش الأربعاء 21 نونبر 2018 - 18:16
معمرنا نحلمو بالاستقلالية فرنسا مكاتعطيش شي حاجة بدون مقابل لبدا من شي صفيحة اليكترونية للتجسس
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-49
6 - ميم الأربعاء 21 نونبر 2018 - 18:17
الاهم هو الحفاض على وحدة تراب البلاد والحفاض على ثروة البلاد ، وتحسين نمط عيش المواطنين، العيش الكريم في بلدهم الام،
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52
7 - mounir الأربعاء 21 نونبر 2018 - 18:26
مليون الف مبروك علينا بهذا القمر الاصطناعي ومبروك على الشعب المغربي من طنجة الى الكويرة وموازيا بالقطار tgv بما يسمى البراق وبمناسبتين عيد المولد النبوي وعيد المسيرة الخضراء وعيد الاستقلال فشكرا للملك محمد6 ملك حكيم وعبقري يحب شعبه والشعب يحب ملكه فنريد مزيدا من المفاجئات والانجازات يا ملكنا المحبوب.
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52
8 - مواطن فخور الأربعاء 21 نونبر 2018 - 18:27
عصابة المرتزقة فقدت اخر امل في مضاقة بلدنا وكان الجدار الامنى لم يترك لهم اي فرصة لمواصلة حرب العصابات الان اصت كل تحركاتهم واضحة وضوح الشمس المهم صلاة الجنازة
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48
9 - مغربي الأربعاء 21 نونبر 2018 - 18:31
من واحد الناحية كنفتاخر بانني مغربي ومن ناحية اخرى لك الله يا وطني...!
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7
10 - Abdellatif , الأربعاء 21 نونبر 2018 - 18:31
On veut pas de guerre avec nos familles à tindouf ; que allah leur guide pour qu'ils saisissent la vérité et la colère et le châtiment d'allah soient sur les dirigeants diaboliques de l'Algérie amine yaaa allah.55
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11
11 - med.oulhaj الأربعاء 21 نونبر 2018 - 18:32
"المغرب دخل مجال صناعة حقيقية للفضاء، في خطوة كبيرة تتجه إلى الاستقلال عن إرادة القوى الكبرى في هذا المجال. iwa l3jab
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8
12 - فايق و عابق الأربعاء 21 نونبر 2018 - 18:42
سوف اعطيكم مثل بسيط الأقمار الصناعية الصهيونية فوق لبنان و فلسطين المحتلة بدون حساب و مازالت المقاومة اللبنانية و الفلسطينية تدكدك و تذل الجيش الصهيوني من بين أقوى الجيوش في العالم ... و فلسطين و لبنان يجتمعان أصغر من الأراضي التي تسيطر عليها البوليزاريو ... فما بالك بقمر صناعي فرنسي و مسيروه فرنسيين .. المهم الجيش المغربي يحتل المرتبة فوق 70 السبعين عالميا و الجيش الجزائري يحتل المرتبة 23 عالميا و الحديث قياس . شكرا على النشر للتوضيح .
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-15
13 - جمال الأربعاء 21 نونبر 2018 - 18:46
ملاين من الدولارات أخرى جديدة يضيفها المغرب لرصيد ديونه التي أصبحت تخنقه و هذا كله بسبب البوليزاريو على حساب الشعب المغربي، و لكن في ماذا سينفع هذا القمر الصناعي المغرب في حربه ضد البوليزاريو علما أنه لا يمكنه أخذ صور في أي لحضة يريدها و أي مكان يريده بقمر صناعي في المدار المنخفض ؟!! ربما عندما يحتاج المغرب أخذ صور للصحراء أو الجزائر سيكون القمرين واحد في أقصى الشرق و الأخر في أقصى الغرب! و لذالك كان على المغرب إرسال قمرين صناعيين في المدار الجد مرتفع أو إرسال على الأقل 6 إل 10 أقمار صناعية في المدار المنخفض لكي يتم أخذ صور لأي مكان و في كل وقت. أعرف أن ما أقوله هو لغة صينية بالنسبة لمعضم المغاربة و لكن هذين القمريين لا ينفعان في شيئ في الحىب مع البوليزاريو.
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-4
14 - حقنا في الثروة والعيش الكريم الأربعاء 21 نونبر 2018 - 18:47
المملكة تحاصر فقط تحركات المناظلين الاحرار لي تيفظحو المفسدين والطواغيت وناهبي ثروات الشعب المغلوب على امره وجميع لي تيقول اللهم ان هذا منكر تيختطفوه وتيلفقو ليه تهم خطيرة ومزورة وباطلة وانتقامية باش يغرقوه في الحبس ويدمرو ليه حياتو كلها ,اما البوليزاريو راهم ساكنين بالماء والظوء في المناطق العازلة وعندهم حتى الديوانة في الكركرات .
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-9
15 - Haitham الأربعاء 21 نونبر 2018 - 18:54
سلام

هل رواندا أطلقت قمر، هل القمر يحل مشكل البطالة و الصحة و التعليم و العدالة

هل هذا القمر تم إطلاقه من طرف الحكومة، كم كلّف إطلاقه و كم يكلف تسييره و صيانته

هل هدية من ممًا فرنسا

أليس لنا الحق في معرفة كل هذا

السلام
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-5
16 - وحدوي الأربعاء 21 نونبر 2018 - 18:55
لطالما اعتمدت مليشيات البوليساريو على حرب العصابات انهم لا يملكون قدرة المواجهة المباشرة مع الجيش المغربي ونحن نعرف ان اسلوب العصابات اسلوب الجبناء وقطاع الطرق والمارقون عن القانون وكذلك هو اسلوب داعش ....لكن المغرب من خلال تطويق المرتزقة بالجدار الامني والقمرين الاصطناعيين اصبحت حدودنا بعيدة عن خطر هؤلاء الاشرار الخونة
ان الاتتصارات التي تحدث عنها هؤلاء الجبناء مجرد تخاريف كاسقاط الطائرة العسكرية التي اصابها عطب تقني كما حصل حصل للطائرة العسكرية الجزائرية وغيرها في مختلف بقاع العالم
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5
17 - الحر الأربعاء 21 نونبر 2018 - 18:57
مبروك على الشعب المغربي مرحبا بكل ما يمكن الرفع من معنويات مغربنا وكبرياءه فتحية للملك محمد السادس فالمغاربة فخورين بانجازاتك فسر رعاك الله على الطريق وكلنا جند مجندة وراءك
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7
18 - كبور الأربعاء 21 نونبر 2018 - 19:00
أقسم بالله العلي العظيم،لو لا قوة المغرب العسكرية وتسلحه بأحدث الاسلحة.لكان الجيش الجزائري اليوم يسيطر على مدينة العيون وبوجدور وداخلة وطنطان........
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4
19 - صحراوي الأربعاء 21 نونبر 2018 - 19:02
في مخيمات تيندوف نساء و اطفال صحراوين تحت اشراف المفوضية السامية لرعاية اللاجءين و العديد من الجمعيات الحقوقية و الخيرية، البوليساريو متواجد في المحبس و تيفاريتي حتى الكويرات المحررة و في العيون و الداخلة و السمارة و يكون حاضرا يوم 5 و 6 من الشهر القادم في جنيف في لقاء المحتل لتحضير تنظيم استفتاء تقرير المصير، ارجو النشر و شكرا،
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3
20 - mre الأربعاء 21 نونبر 2018 - 19:02
بما أن كل شئ في هذه البلاد السعيدة تسمى باسم ملكها فلا بأس أن نسمي بعض الأحياء الصفيحية وكل الاشياء المعوجة باسم ملكها، لأنها مازالت ولا تزال في حضن وطنها العزيز...
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-2
21 - ملاحظ الأربعاء 21 نونبر 2018 - 19:02
هل سيمتد نشاط هذين القمرين الاصطناعيين إلى تتبع نشاط البواخر الأجنبية التي تعيث فسادا وتنهب ثروات المغرب البحرية وذلك بدخولها للمناطق المحمية وتجاوز فترة الراحة البيولوجية للأسماك وتعطيل جهاز تحديد المواقع(GPS)حتى يتسنى لهم نهب أكبر ثروة ممكنة ثم العودة إلى قواعدهم وتتبع أنشطة بواخر مغربية تبيع منتجاتها في رض أعالي البحار وتحول العملاتالصعبة إلى حسابات خارجية.....وتعقب أنشطة التهريب بكل أنواعه .....والمفسدين
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6
22 - مغريي الأربعاء 21 نونبر 2018 - 19:05
اللهم دم العز و النصر و التمكين والصحة و السلامة و الافراح و المسرات و التوفيق و التفوق باستمرار على ملكنا المفدى يارب العالمين وكن له ولي و الحافظ و المعين أينما حل و ارتحل الذي يبذل المجهودات الجبارة و التضحيات الجسام لا تعد و لا تحصى بالريادة الراءدة بالجميع المقاييس من اجل جعل المغرب المغاربة يواكب الامم متحضرة متقدمة جوا و برا و بحرا ليواكب العصر بالكافة التجلياته وبافاق واعدة للاجيال القادمة ولعل القمرين محمد السادس أ و ب و القطار الفاءق السرعة و الباخرة متعددة اختصاصات و ميناء طنجة و غيرها من ما تحقق من منجزات باتت مكتسبات بالبنية التحية من طنجة الى لكويرة الى الجانب العودة القوية الى الاتحاد الافريقي و مكانة والوزن المغرب على الساحة العربية و الدولية ليقطع الشك باليقين ان طموحات ملكنا المفدى حفظه مشروعة بل باتت الحقيقة مع العلم انها بلاحدود من اجل التقدم و التطور ازدهار المغرب و الرفاهية المغاربة بل وجعلهم في أقرب اجال في المصافي دول الصاعدة بالريادة الراءدة بالجميع المقاييس رغم الاكرهات و التحديات الاقتصادية واجتماعية و سياسية الى الجانب التطورات و ازمات العالمية.
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1
23 - الصنهاجي الأربعاء 21 نونبر 2018 - 19:08
معرفتش انا شي ناس هنا يسبحون ضد التيار حتى حاجة ماعجباهم في المغرب.طلقوا قمرين للمحافظة على ترابنا ماعجبهومش الحال.طلقوا القطار البراق غير زايدين فيه بالهضرة الخاوية.جالس مع راسو ف القهوة و يتسنا الام ديالو تعطيه 7 دراهم.و نوضو عاريو على اكتافكم كلنا درسنا و لنا شواهد عليا و لم نتوظف سواء في القطاع العام او الخاص و خرجنا للتجارة و الاعمال الحرة و الحمد الله احسن بكتير من العمل و الراتب الشهري القار .
المهم مبروك علينا القمرين و البراق و كل ماهو في صالح الدولة و المواطن و الحمد الله
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5
24 - رشيد الأربعاء 21 نونبر 2018 - 19:15
و مرة أخرى ستظهر تعليقات لأناس سلبيين يبخسون كل ما يقوم به بلدهم المغرب من إنجازات في الصالح العام، فهم نوعين إما يبغضون المغرب لنزعة انفصالية أو لتبعية لقطر و تركيا. و المغاربة الأحرار هما خدامين و صابرين و محتسبين صعوبة الحياة لله.
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