24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:33
|08:02
|13:18
|16:01
|18:25
|19:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- إعادة تدوير أوراق الصحف تفتح "باب رزق" للفقيرات في الأردن
- وكالة "ناسا" تختار فوهة بركانية قديمة في المريخ
- السيول تصرع 35 شخصا خلال شهر في السعودية
- لوحات فنية تؤثث ذكرى عيد الاستقلال بالجزائر
- الأمن يحجز 17 كيلوغراما من الشيرا في وزان
أبقار بقرون أم بدون قرون؟ .. السويسريون يصوتون لحسم الخلاف (5.00)
رحّال: "بّاك صاحبي" في بعثات الصحراء .. ولوبي انفصالي بالرباط (5.00)
- غياب الأمازيغية عن قطار "البراق" يعيد مطلب الترسيم إلى الواجهة - (105)
- "أسود الأطلس" يزأرون في عقر دار "نسور قرطاج" بهدف النصيري - (74)
- ترامب يقلل من أهمية معرفة ولي عهد السعودية بمقتل خاشقجي - (70)
- أخنوش يدعو إلى فك العزلة السياسية عن شباب "المغرب العميق" - (56)
- "ملائكة الرحمة" تغلق أبواب المستشفيات والمراكز الصحية بالمملكة - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المملكة تحاصر تحركات البوليساريو بالأراضي الجزائرية بصور فضائية
بإطلاق المغرب قمر "محمد السادس ب" تكون المملكة عززت نظاماً متكاملاً لرصد مختلف مناطق التراب الوطني، بما فيها التحركات المشبوهة التي تقوم بها جبهة البوليساريو الانفصالية شرق الجدار العازل في الصحراء.
وكان القمر الصناعي "محمد السادس ب" أطلق في الساعات الأولى من يوم الأربعاء من محطة غويانا الفضائية، التابعة لفرنسا والواقعة على الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية؛ وهو ثاني قمر صناعي يُدخل المغرب نادي الدول الكبار، بعدما تم إطلاق القمر الصناعي الأول "محمد السادس أ" شهر نونبر الماضي.
وسيمكن هذان القمران الصناعيان من مراقبة الحدود البعيدة في الصحراء بشكل دقيق، إذ سبق للممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن أكد أن القمر الصناعي المغربي "محمد السادس-أ" يسمح برصد أدنى تحركات "البوليساريو"، مبرزا أن المملكة، في ظل قيادة الملك محمد السادس، "كان لها حظ ولوج العصر الجديد للتكنولوجيات عالية الدقة".
محمد بنحمو، رئيس المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية، أوضح أن "القمرين الصناعيين اللذين يتوفر المغرب عليهما اليوم ينتميان إلى جيل متطور من الأقمار الصناعية المحملة بتكنولوجية جد متقدمة"، مضيفاً أن الصور التي يمكن للقمر الصناعي الواحد التقاطها تبلغ 500 صورة يوميا، وبجودة ودقة عاليتين.
وأضاف المتحدث في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن "نتائج المراقبة اليوم ستصبح مضاعفة، خصوصا من حيث الزمن، لأن القمرين لا يدوران من النقطة نفسها، بل في حالة تلاحق يغطي فيها كل قمر فترة زمنية معنية"، مشيرا إلى أن هذه العملية ستمكن من توفير المعلومة لجميع الأهداف التي ترصدها أعين المملكة، خصوصا في المجالات الإستراتيجية الكبرى.
ويشرح رئيس المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية أن "النظام المحمل في القمر الصناعي يتوفر على أداة جد متطورة لمعالجة الصور وإرسالها، بالإضافة إلى أن أجهزة الإرسال والاستقبال عالية الدقة".
ويخلص محمد بنحمو إلى أن "المغرب دخل مجال صناعة حقيقية للفضاء، في خطوة كبيرة تتجه إلى الاستقلال عن إرادة القوى الكبرى في هذا المجال، وهو ما سيمنحه قاعدة معلومات واسعة خاصة به دون الحاجة إلى اللجوء إلى جهات أخرى".
وسبق لممثل المغرب بالأمم المتحدة أن أكد أن المملكة "أصبحت اليوم قادرة على تتبع تحركات الانفصاليين، وتبلغ الأمانة العامة للأمم المتحدة في حينه، وتمدها بصور للأقمار الصناعية"، مضيفا: "هذا يسمح لنا بالضغط على انفصاليي البوليساريو، الذين نرصد وندين تحركاتهم ومناوراتهم".
وبغض النظر عن الجانب الأمني، سيمكن هذان القمران الصناعيان أيضاً من تطوير المغرب لبنية تحتية تكنولوجية متقدمة وعالية الجودة لفائدة المراقبة الخرائطية؛ وهو ما سيمكنه من التقليل من اللجوء إلى التصوير الجوي أو طلب صور من لدن موردين دوليين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (24)
هل رواندا أطلقت قمر، هل القمر يحل مشكل البطالة و الصحة و التعليم و العدالة
هل هذا القمر تم إطلاقه من طرف الحكومة، كم كلّف إطلاقه و كم يكلف تسييره و صيانته
هل هدية من ممًا فرنسا
أليس لنا الحق في معرفة كل هذا
السلام
ان الاتتصارات التي تحدث عنها هؤلاء الجبناء مجرد تخاريف كاسقاط الطائرة العسكرية التي اصابها عطب تقني كما حصل حصل للطائرة العسكرية الجزائرية وغيرها في مختلف بقاع العالم
المهم مبروك علينا القمرين و البراق و كل ماهو في صالح الدولة و المواطن و الحمد الله