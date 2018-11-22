مركز بحثي: الحوار المغربي الجزائري ضرورة ملحّة

هسبريس - وائل بورشاشن

ترى ورقة "تقدير موقف" أعدّها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات أن المبادرة المغربية الداعية إلى إنشاء آلية مشتركة للحوار المباشر والصريح، تبدو موجّهة إلى المجتمع الدولي أكثر منها إلى الجزائر في صيغة رسائل تبين استعداد المغرب للمساعدة في إيجاد حلّ لهذه القضية، "بما أن احتمالات استجابة الجزائر لدعوة المغرب إلى الحوار المباشر ضعيفة".

وأضافت الورقة أن الدعوة المغربية "مفاجئة على أكثر من صعيد"، لا سيما أنها الأولى التي يبادر إليها المغرب في عهد الملك محمد السادس، وهو ما يطرح "أكثر من سؤال بشأن توقيتها وخلفياتها ومآلاتها الممكنة"، مذكّرة بـ"سعي المغرب بكل الطرق إلى إقحام الجزائر في ملف الصحراء مباشرةً"، بينما تعدّ الجزائر الملف قضية مدرجة في الأمم المتحدة، وأنها ليست طرفًا مباشرًا فيها، فيما تتوجس جبهة البوليساريو من أيّ تقارب محتمل بين الجارتين؛ على اعتبار أنه سيكون حتمًا على حسابها.

وذكرت الورقة مجموعة من الإشارات التي حملها خطاب الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين للمسيرة الخضراء، من بينها الدعوة إلى إعادة فتح الحدود المغلقة بين البلدين منذ عام 1994، وتأكيد انفتاح المغرب على المقترحات والمبادرات التي تتقدم بها الجزائر بهدف تجاوز الجمود في العلاقات الثنائية، والإشارات التاريخية إلى الثورة الجزائرية، و"الطموح الذي كان يُحفّز جيل التحرير والاستقلال إلى تحقيق الوحدة المغاربية"، والإحالة على مرجعيات دينية تحثّ على حسن الجوار.

سياقات دقيقة

وتأتي المبادرة المغربية، حسب ورقة المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، في مرحلة دقيقة تمرّ بها قضية الصحراء، بعد قرار مجلس الأمن رقم 2440، الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية، واعتُمد بغالبية كبيرة من طرف أعضاء المجلس، ممدّدا مهمة "المينورسو" ستة أشهر، أي إلى غاية 30 أبريل 2019. وهو القرار الذي أكّد على أهمية التزام الأطراف المعنية بالمضيّ قدمًا في العملية السياسية، وعلى ضرورة التحلّي بالواقعية وروح التسوية من أجل تحقيق تقدم في المفاوضات.

وجاء هذا القرار، حسب المصدر نفسه، منسجمًا مع التوصية الأمريكية، التي خالفت مقترح بلدان حليفة للمغرب، وخاصة فرنسا التي دعت إلى التمديد للبعثة عاما كاملا؛ بعدما رأت الولايات المتحدة أنّ تقليص مدة المهمة إلى ستة أشهر من شأنه أن يضغط على أطراف النزاع للتوصّل إلى حلّ بالتفاوض.

وتذكر الورقة أن المبادرة المغربية تأتي عشيّة انعقاد جولة المفاوضات بجنيف حول الصحراء يومي 5 و6 دجنبر 2018، بعد أن استجابت الأطراف الأربعة تحت ضغوطات دولية، وهي: المغرب، وجبهة البوليساريو، والجزائر، وموريتانيا، إلى دعوة مبعوث الأمم المتحدة للصحراء ورئيس جمهورية ألمانيا الأسبق، هورست كولر، التي بيّن فيها أنّ الهدف المرجو من المحادثات هو "مناقشة الخطوات المقبلة التي من شأنها إعادة بعث المسار السياسي".

وأوضحت الورقة أنه رغم عدم القيام بمفاوضات مباشرة بمعناها الدقيق، بل "طاولة نقاش وفق صيغة 2+2"، فإن هذه الخطوة من شأنها تحريك الركود في الأزمة الصحراوية، والإسهام في حلحلة الوضع الإقليمي، مذكّرة في هذا السياق بمذكّرة بتاريخ يونيو 2007، عندما أجرى المغرب وجبهة البوليساريو مفاوضات عدّة، يرجع تاريخ آخرها إلى شهر مارس 2012؛ اتّسمت "عمومًا بالجمود، ولم تتوجّ بأيّ نتائج ملموسة".

كما توضّح "ورقة تقدير الموقف" أن "المبادرة المغربية تأتي في لحظة سياسية دقيقة بالنسبة إلى الجزائر التي تستعد للانتخابات الرئاسية في ربيع سنة 2019، في ظلّ عدم الإعلان الرسمي إلى حدود الآن عن ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وفي ظلّ موجة التغييرات العديدة التي شهدتها قيادة الجيش الجزائري ووزارة الدفاع، وعدم وضوح المشهد السياسي الجزائري العام في ضوء صراع الأجنحة الجاري".

تحديات أمام المبادرة

وترى الورقة أن تشبّث الأطراف المعنية بمواقفها المسبقة من شأنه أن يُجهض أيّ مفاوضات مرتقبة في هذا الملف، مشيرة إلى أن هناك "بونا شاسعا" بين الموقف الداعي إلى استفتاء من أجل تقرير المصير، والموقف الذي يؤكّد الحكم الذاتي، بوصفه تسويةً وحلاًّ وحيدًا للنزاع.

ويوضّح المصدر نفسه أن المبادرة المغربية للحوار، وإن بدت ظرفية في سياقها وتكتيكية في مراميها، فإنها تذكّر بأن الحوار بين المغرب والجزائر يظلّ ضرورة ملحّة، ومفتاحًا رئيسًا لتلبية مطالب شعبي البلدين الجارين وآمالِهما، سواء تجاه تكاملهما أو بالنسبة إلى التكامل المغاربي.

وتذكر الورقة أنه رغم الترحيب الذي لاقته المبادرة عربيًا ودوليًا، فإنه لم يصدر عن الجزائر حتى اليوم أيّ موقف رسمي، باستثناء ما رشح من تصريحات لمسؤولين سابقين تحفّظوا عن توقيت الدعوة وسياقها. أما بالمغرب، تضيف الورقة، فلم يسبق الدعوة نقاش عمومي، يبين عائدها السياسي على المملكة، مشيرة إلى أن الموضوع لم يكن مطروحًا خلال السنوات الماضية، بل إن المغرب يتبنّى سياسةً خارجية تتوجّه بالأساس نحو تعزيز العلاقة بالعمق الأفريقي، بدلًا من المغاربي، وهو ما يظهر في عودته إلى عضوية الاتحاد الأفريقي، وسعيه للانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (CEDEAO)، وهو المجال الذي، بدوره، لم تغب فيه أوجه "الصراع المغربي - الجزائري"، ولا سيما في محاولات البلدين استقطاب الطرق الصوفية بالقارة الأفريقية، والتنافس على الظَّفَر بمشروع أنبوب الغاز النيجيري إلى أوروبا، يضيف المصدر ذاته.