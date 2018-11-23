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الرئيسية | مدارات | مثقفون يرفضون زيارة داعية مصري إلى المغرب

مثقفون يرفضون زيارة داعية مصري إلى المغرب

مثقفون يرفضون زيارة داعية مصري إلى المغرب
هسبريس - أ.ف.ب
الجمعة 23 نونبر 2018 - 11:10

طالب مثقفون مغاربة، في بيان الخميس، بـ"إلغاء" محاضرات يرتقب أن يلقيها عمر عبد الكافي، الداعية المصري المثير للجدل، أثناء حلوله بالرباط نهاية الأسبوع.

وقال البيان، الذي حمل تواقيع 15 شخصية بينهم جامعيون وكتّاب ومدافعون عن حقوق الإنسان، إن الداعية المصري سالف الذكر "معروف بخطبه المتطرفة، التي تحض على كراهية أتباع الديانتين الكتابيتين" اليهودية والمسيحية.

ويرتقب أن يلقي عمر عبد الكافي، السبت والأحد، محاضرات في مسرح محمد الخامس بالرباط؛ وهو أهم فضاء ثقافي بالعاصمة المغربية.

واعتبر البيان أن "لا شيء يبرر قدوم هذا الداعية المثير للجدل إلى المغرب"، داعيا المنظمين إلـى "إلغاء هذه الزيارة".

وأكد مسؤول من جمعية "الجود"، المنظمة لهذه الزيارة، لوكالة فرانس برس أن هذه المحاضرات لا تزال مبرمجة، مشددا على أنه "لا يرى أية كراهية" في خطب الداعية المعني.

وطالب البيان أيضا وزارة الثقافة المغربية "بأن تضمن عدم استغلال الفضاءات التابعة لها منابر لدعاة يروّجون الكراهية والميز العنصري أو الديني والإقصاء والعنف".

وأضاف المصدر ذاته أن استضافة هذا الداعية في المغرب يعد "إهانة لمواطنينا غير المسلمين، وللمرأة المغربية، وإنكارا للإسلام المنفتح".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - محمدوف الجمعة 23 نونبر 2018 - 11:16
استمع دائما الى محاضرات هذا الرجل الداعية ولاشيء من هذا القبيل من كراهية او عنصرية اتجاه الطوائف الاخرى .بالعكس فهو يدعو الى التعايش بين الاديان .وماشهدنا الا بما علمنا .والسلام
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89
2 - kholtei الجمعة 23 نونبر 2018 - 11:18
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرحبا بحرية التعبير ومرحبا بعمر عبد الكافي.
لا مكان للتميز والقمع في المغرب.
15رجل أقلية لا تمثل إلا نفسها.
من يسمع لهذا العلامة سيدرك أن هذه لا تعرفه ولا تسمع لخطابته عن تسامح الديانات.
لا لخلق الفتنة. والمغرب للجميع.
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75
3 - ام البنات الجمعة 23 نونبر 2018 - 11:19
اذا كان الامر يتعلق بدعاة تنويريين فمرحبا اما دعاة الجمود الذي يتحدثون عن الماضي فقط ولا يتحدثون لا عن الحاضر و لا عن المستقبل فالمجتمع غارق بهم والشفوي عيينا منو والخطابات الطوبوية المنفصلة عن الواقع وحكايات الاعرابي الذي ... والشاعر الذي ابهر الملك.... والجاربة التي افحمت الفقيه..... لا حاجة لنا بها
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-70
4 - سعد الجمعة 23 نونبر 2018 - 11:21
منعه ضرورة وواجب إنساني
" تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الآخرين "

وهذا يعني انك حر فيما تعمل وما تقول وما تريد ولكن في حدود لا تؤثر على حياة الآخرين ولا تتدخل في خصوصياتهم، ولهذا وجب منع هذا الشيخ أحد خفافيش الظلام المنتشرة في هذه الأمة التي تحرض على العنف والكراهية والحقد وأفكارهم تغدي الإرهاب والاقتتال
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-90
5 - محمود الجمعة 23 نونبر 2018 - 11:21
الخائفون المتوجسون لا شجاعة أدبية ولا رد الفكر بالفكر ولا رد الحجة بالحجة ....
انما هو الشدق والتعالم و اعداء حرية التعبير .. بزعمهم.
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43
6 - رأسي يكاد ينفجر . الجمعة 23 نونبر 2018 - 11:23
لست مع مصادرته ولكنني أرثي لحال المغاربة ينفقون أموالهم على سماع الدجل ولا ينفقون على حامل لاتجد كفاف يومها .
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-32
7 - RABA الجمعة 23 نونبر 2018 - 11:23
مرحبا بك ياشيخ في المغرب كم اتمنى رؤيتك ياشيخنا الجليل حفظك الله نحبك في الله اما منضمات الجهل ليست لدينا قيمة ولا نسمع ما يقولون هوؤلاء المنافقين
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