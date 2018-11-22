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الرئيسية | مدارات | تصوير رجال الشرطة بهدف الابتزاز والتشهير .. "سوء فهم كبير"

تصوير رجال الشرطة بهدف الابتزاز والتشهير .. "سوء فهم كبير"

تصوير رجال الشرطة بهدف الابتزاز والتشهير .. "سوء فهم كبير"
هسبريس من الرباط
الخميس 22 نونبر 2018 - 19:00

يتواصل السجال بشأن حقيقة مذكرة المديرية العامة للأمن الوطني المتعلقة بآليات منع الجريمة وتوثيق التدخلات الأمنية في الشارع العام، على الرغم من إصدار مديرية عبد اللطيف الحموشي بيانات حقيقة وتصويبات وتكذيبات متوالية، تنفي خلالها ما جرى الترويج له من معطيات وصلت ببعض الجمعيات إلى اتهام الأمن بسن قاعدة قانونية جديدة.

ووصلت هذه "المذكرة الأمنية" مؤخرا إلى قبة البرلمان ضمن يوم دراسي حضره نواب وفاعلون، حيث جرى التطرق إلى مضامين المذكرة بمعزل عن توضيحات الأمن التي نشرتها صحف وجرائد مغربية في الفترة الأخيرة.

وتساءل متابعون عن خلفيات "تجاهل" بيانات الحقيقة الرسمية الصادرة عن إدارة الأمن، ومحاولة تصديق "الرواية الكاذبة"، وهل الأمر يروم استهداف الأمنيين من خلال نقل "مزايدات سياسية" إلى داخل فضاء المؤسسة التشريعية" وفق هؤلاء.

مصدر أمني مسؤول تحدث إلى هسبريس حول الموضوع، ووصف القضية بأنها "سوء فهم كبير" لأحكام هذه المذكرة الداخلية، مشددا على أن هذه الدورية جاءت بأحكام عامة، وأتت في سياق خاص مطبوع بتواتر بعض الأشرطة والتسجيلات التي يظهر فيها أشخاص يتحدون القانون ويشهرون السلاح الأبيض في مواجهة موظفي تطبيق القانون".

ويرى المصدر الأمني أن "هذه المذكرة أفردت عدة توجيهات من أجل تأطير عمل موظفي الشرطة في مجال مكافحة الجريمة، وتحديد الآليات المثلى لضمان فعالية التدخلات الأمنية في الشارع العام، ولم تأت لوضع نص قانوني أو لتقنين مجال معين، لأن ذلك يخرج عن نطاق اختصاص مصالح الأمن الوطني، ويبقى موكولا دستوريا وتشريعيا لهيئات ومؤسسات حددها القانون بشكل دقيق".

هذه المذكرة المديرية، يشرح المصدر الأمني، دعت إلى ضرورة تكييف العرض الأمني مع انتظارات المواطنين وملاءمته مع التحولات المتسارعة التي تعرفها مظاهر الجنوح والإجرام، فضلا عن استحضار أهمية الجانب التواصلي في تدعيم الإحساس بالأمن ومكافحة الإشاعات والأشرطة المفبركة.

وأوجبت المذكرة على مصالح الأمن التحضير الجيد للتدخلات الأمنية في الشارع العام كلما كان هناك إبلاغ عن وقوع جريمة أو نشاط يمس بالنظام العام، من خلال توفير الدعم الأمني اللازم والمعدات الضرورية مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة مكان التدخل ودرجة خطورة المشتبه فيهم.

وطالبت الوثيقة موظفي الشرطة بالالتزام التام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان، مع إظهار مواقف حازمة أثناء التدخلات لإيقاف المشتبه فيهم، مع ما يقتضيه ذلك من تجرد وحياد وعدم التسرع أو الانسياق وراء الاستفزازات التي قد تصدر عن بعض الأشخاص الذين يكونون في وضعية خلاف مع القانون.

وسلطت المذكرة المذكورة الضوء على دور الجانب التواصلي في تدعيم الشعور بالأمن لدى المواطنين، مؤكدة على ضرورة توثيق التدخلات الأمنية بالشارع العام، خصوصا التي تستهدف قضايا إجرامية خطيرة، مع التفاعل الفوري مع الرأي العام عن طريق نشر بلاغات أو بيانات حقيقة كلما كانت هناك قضايا تستأثر باهتمام المواطنين أو أشرطة وتسجيلات تمس بالإحساس بالأمن.

وفي سياق ذي صلة، طالبت أيضا عناصر الأمن بإيقاف جميع الأشخاص المشتبه فيهم الذين يظهرون في أشرطة أو تسجيلات مصورة، وهم يتحدون القانون أو يهددون بارتكاب جنايات أو جنح ضد الأشخاص والممتلكات، أو يعرضون أسلحة بيضاء أو معدات أو أدوات من شأنها المساس بالأمن والنظام العامين.

وتوقف المصدر الأمني عند نقطة تم تأويلها بشكل غير دقيق، متمثلة في دعوة عناصر الشرطة إلى الحرص على ضبط كل شخص يحاول عرقلة عمل مصالح الأمن، ويبدي عدم الامتثال أو امتناع عن تطبيق القانون، من خلال تعمد تصوير تدخلات موظفي الأمن أثناء مزاولة مهامهم في إطار القانون، بهدف التشهير أو الابتزاز أو المنع من التطبيق الحازم للقانون.

ووفق المتحدث عينه، تمت دعوة موظفي الشرطة إلى التعامل كشاهد مع كل من يوثق تدخلا لعمليات الشرطة في مجال مكافحة الجريمة، وحجز التسجيلات المصورة كدليل يمكن تقديمه أمام العدالة.

وختم المصدر الأمني تصريحه بأن مهمة المديرية العامة للأمن الوطني هي تأطير عمل موظفيها وتحديد الآليات الفضلى لتطبيق القوانين المحددة تشريعا.

وشدد على أن جميع التجاوزات المحتملة المنسوبة لموظفي الأمن أثناء قيامهم بمهامهم تكون موضوع أبحاث إدارية معمقة لترتيب المسؤوليات التأديبية، وكذا الجنائية عند الاقتضاء، وبالتالي فإن "ما جرى الترويج له من مغالطات حول أحكام هذه المذكرة هو مجرد سوء فهم كبير"، وفق وصفه .

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - استاذ الخميس 22 نونبر 2018 - 19:08
عقلية الامن تطورت وعقليت بعض السياسيين وبعض الجمعيات ما زالت عقلية السبعينات وعقلية انضموا انضموا وخيبر خيبر الجامعية. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم
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2 - mohamed3 الخميس 22 نونبر 2018 - 19:15
لا اظن ان تصوير رجال السلطة اثناء تأدية مهامهم هدفه الابتزاز بقدر ما هو محاربة الشطط في استعمال السلطة وامتلاك الحجة التي يطالب بها القانون عند كل شكاية تظلم. (رجل السلطة ليس معصوما م الخطأ) اما رجل السلطة الذي يقوم بدوره كاملا لا يهاب كما لن تخيفه تلك الصور لكن لابد من محاسبة المصورين اذا تبث انهم مرتزقة او ابتزازيون. اظن و الله اعلم ان التصوير هو بمثابة مراقبة كما هو الحال بالنسبة للكاميرات المتبثة بالشوارع و امام المصالح تسجل كل الاختلالات و تكون شاهدة عليها
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9
3 - مواطن الخميس 22 نونبر 2018 - 19:16
المرجو من المسؤولين في المديرية العامة للأمن الوطني تفعيل نظام الاتصال بالرقم19 لأني شخصيا في كثير من الحالات حاولت الاتصال للتبليغ عن وقائع مخالفة للقانون فلم استطع ذلك .ربما هذا هو السب أو من بين الأسباب التي جعلت المواطنين يعمدون الى تسجيل بعض الوقائع ذات الطابع الإجرامي ونشرها في صفحات التواصل الاجتماعي لإثبات الوقائع التي عاينوها بدلا من التبليغ عنها في حينها ‘وهو الامر الذي يؤدي كثيرا الى خلق حالة من الانطباع بانعدام الأمن
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3
4 - adil الخميس 22 نونبر 2018 - 19:17
اذا كان رجال الشرطة يقومون بواجبهم احسن , ولماذا هم خائفون ممن يصورهم او ينظر اليهم, المواطن الضعيف هو حر في حياته ان سلاحه وهو التصوير ان كان مظلوما , ونحن لسنا في غابة القوي ياكل الضعيف,
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9
5 - واحد من الرعية الخميس 22 نونبر 2018 - 19:18
دابا آ سي الحموشي واش نصوروا رجال الشرطة الذين يقفون في أماكن منسية لابتزاز أصحاب السيارات و الدراجات النارية و أخذ "لقهيوة" منهم أم لا ؟ واش نصوروا رجاء و نساء شرطة المرور الذين يستعملون الشطط في تطبيق القانون كما فعلت شرطية فاس أم لا ؟ بدون تصوير لم نعد نأمن على أنفسنا و أموالنا من السلب الغير قانوني لدى بعض عديمي الضمير نصور أو نهزو الدقة و نصمت ؟ الصورة هي الضامن الوحيد لحقوقنا أمام تكتل "أنا و ابن عمي ضد الغريب" الذي لا تنفع عنده شكاية بدون مستند أو دليل .
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6 - مواطن الخميس 22 نونبر 2018 - 19:24
بغيت غي نفهم، يلا بغيت نصور موظف شرطة كيخالف القانون غانولي أنا لي داخل الحبس حيت صورتو ؟
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7 - حلاّب بويا الحليب الخميس 22 نونبر 2018 - 19:27
تنصيب كامرات المراقبة في أهم الشوارع و المدارات تماما كما هو معمول به في دول أوروبا يغني كثيرا عن وقوف شرطي تحت أشعة شمس حارقة أو تحت تهاطل أمطار غزيرة او برد قارس
هناك أشجار نخيل اصطناعية بعلو شاهق تم تثبيتها في أماكن اسراتيجية مزودة بكامرات عالية الدقة ليس لمراقبة حركة المرور بل لأشياء أخرى
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7
8 - MOHAMMED MEKNOUNI الخميس 22 نونبر 2018 - 19:30
ويرى المصدر الأمني أن "هذه المذكرة أفردت عدة توجيهات من أجل تأطير عمل موظفي الشرطة في مجال مكافحة الجريمة، وتحديد الآليات المثلى لضمان فعالية التدخلات الأمنية في الشارع العام، ولم تأت لوضع نص قانوني أو لتقنين مجال معين، لأن ذلك يخرج عن نطاق اختصاص مصالح الأمن الوطني، ويبقى موكولا دستوريا وتشريعيا لهيئات ومؤسسات حددها القانون بشكل دقيق".
حيث من خلال هذا التوضيح يتضح جليا أن المؤسسة التشريعية من الواجب عليها أن تبادر إلى ما خوله لها إياه المشرع وتسارع بتجريم حاملي السكاكين والسيوف لتذليل الصعاب على رجال الشرطةأثناء التدخلات المحفوفة بالمخاطر وهذا دورها .
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9 - كريم الطنجاوي الخميس 22 نونبر 2018 - 19:33
المشكل الازلي هوفي عقيدة رجل الامن المغربي الذي يتعامل مع الشعب بطريقة استعلائية وتكبر كبيرين مع ان مهمته الاصلية حماية المواطن لذاك اجد هناك هوة كبيرة بين افراد الشعب ورجال الامن.
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10 - %%%% الخميس 22 نونبر 2018 - 19:36
vous voulez la transparence .bien c comme la plus part des marocains .primo equipez les voitures de police de jps pour savoir ou ils sont deusio aquipez les de cameras sa ne coute rien et c efficasse tercio il faut encourager les citoyens a filmer pour fournir des preuves qui peuent aider la justice .voiture maison et rue .cela reduit de moitié le taux de criminalité et aussi l abus de pouvoir .sauf si vous cherchez l ambiguïté
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11 - Kimkim الخميس 22 نونبر 2018 - 19:41
نظام بوليسي محض.أصل الاستبداد عواقبه التخلف ثم التعصب الديني التطرف فالإرهاب .لك الله يا وطني
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12 - اصلاح جدري الخميس 22 نونبر 2018 - 19:44
غير تابعينا ...تنشدو قردة والدة....
العامل الحاسم في نجاح الشرطة هو دعمها القانوني الصحيح. لا يتوافق التشريع الساري حاليا في تنظيم وأنشطة الشرطة مع الاحتياجات الموضوعية و الاجتماعية ويحتاج إلى تحديث جذري وإجتثاث زمرة الذئاب التي لم يقوى عليها الحموشي .
نقصد مسامر المائدة...الذين سلبونا حقوقنا في عهد المدير السابق غير المأسوف على طرده....

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13 - Saïd canada الخميس 22 نونبر 2018 - 19:51
في مدينة أسفي حين كنت في زيارة سياحية أحد الشرطة اوقفني وطلب مني رخصة السياقة . فهم إني من الجالية الأمريكية و سألني هل تحمل الجنسية الأمريكى فأجبته نعم . كان تصرفه تصرفا غريبا اد طلب مني الجواز الأمريكية حين رفضت قام شتمي و شتم كل الجاليات الأمريكية و الكندية و الاوربية .
جهاز الأمن في المغرب أصبح يتصرف بكل قمع مع الجالية المغربية لدى يجب الحدر منهم .
حتى السفارات المعتمد من الأمريكية و الكندية و الأوروبية . لاتحمي حاملي الجنسيات حين زيارتهم للمغرب
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14 - المصور الشاهد الخميس 22 نونبر 2018 - 19:55
  ((تمت دعوة موظفي الشرطة إلى التعامل "كشاهد" مع كل من يوثق تدخلا لعمليات الشرطة في مجال مكافحة الجريمة، وحجز التسجيلات المصورة كدليل يمكن تقديمه أمام العدالة.))
نتساءل هل موظفي الشرطة هم كشاهد، وضد من؟ أضد مرتكبي الجريمة أثناء ارتكابها ، أم ضد من يوثقها؟ وهل المواطن موثق التدخل هو الذي يجب اعتباره كشاهد؟؟ ..
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