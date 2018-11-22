تصوير رجال الشرطة بهدف الابتزاز والتشهير .. "سوء فهم كبير"

هسبريس من الرباط

يتواصل السجال بشأن حقيقة مذكرة المديرية العامة للأمن الوطني المتعلقة بآليات منع الجريمة وتوثيق التدخلات الأمنية في الشارع العام، على الرغم من إصدار مديرية عبد اللطيف الحموشي بيانات حقيقة وتصويبات وتكذيبات متوالية، تنفي خلالها ما جرى الترويج له من معطيات وصلت ببعض الجمعيات إلى اتهام الأمن بسن قاعدة قانونية جديدة.

ووصلت هذه "المذكرة الأمنية" مؤخرا إلى قبة البرلمان ضمن يوم دراسي حضره نواب وفاعلون، حيث جرى التطرق إلى مضامين المذكرة بمعزل عن توضيحات الأمن التي نشرتها صحف وجرائد مغربية في الفترة الأخيرة.

وتساءل متابعون عن خلفيات "تجاهل" بيانات الحقيقة الرسمية الصادرة عن إدارة الأمن، ومحاولة تصديق "الرواية الكاذبة"، وهل الأمر يروم استهداف الأمنيين من خلال نقل "مزايدات سياسية" إلى داخل فضاء المؤسسة التشريعية" وفق هؤلاء.

مصدر أمني مسؤول تحدث إلى هسبريس حول الموضوع، ووصف القضية بأنها "سوء فهم كبير" لأحكام هذه المذكرة الداخلية، مشددا على أن هذه الدورية جاءت بأحكام عامة، وأتت في سياق خاص مطبوع بتواتر بعض الأشرطة والتسجيلات التي يظهر فيها أشخاص يتحدون القانون ويشهرون السلاح الأبيض في مواجهة موظفي تطبيق القانون".

ويرى المصدر الأمني أن "هذه المذكرة أفردت عدة توجيهات من أجل تأطير عمل موظفي الشرطة في مجال مكافحة الجريمة، وتحديد الآليات المثلى لضمان فعالية التدخلات الأمنية في الشارع العام، ولم تأت لوضع نص قانوني أو لتقنين مجال معين، لأن ذلك يخرج عن نطاق اختصاص مصالح الأمن الوطني، ويبقى موكولا دستوريا وتشريعيا لهيئات ومؤسسات حددها القانون بشكل دقيق".

هذه المذكرة المديرية، يشرح المصدر الأمني، دعت إلى ضرورة تكييف العرض الأمني مع انتظارات المواطنين وملاءمته مع التحولات المتسارعة التي تعرفها مظاهر الجنوح والإجرام، فضلا عن استحضار أهمية الجانب التواصلي في تدعيم الإحساس بالأمن ومكافحة الإشاعات والأشرطة المفبركة.

وأوجبت المذكرة على مصالح الأمن التحضير الجيد للتدخلات الأمنية في الشارع العام كلما كان هناك إبلاغ عن وقوع جريمة أو نشاط يمس بالنظام العام، من خلال توفير الدعم الأمني اللازم والمعدات الضرورية مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة مكان التدخل ودرجة خطورة المشتبه فيهم.

وطالبت الوثيقة موظفي الشرطة بالالتزام التام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان، مع إظهار مواقف حازمة أثناء التدخلات لإيقاف المشتبه فيهم، مع ما يقتضيه ذلك من تجرد وحياد وعدم التسرع أو الانسياق وراء الاستفزازات التي قد تصدر عن بعض الأشخاص الذين يكونون في وضعية خلاف مع القانون.

وسلطت المذكرة المذكورة الضوء على دور الجانب التواصلي في تدعيم الشعور بالأمن لدى المواطنين، مؤكدة على ضرورة توثيق التدخلات الأمنية بالشارع العام، خصوصا التي تستهدف قضايا إجرامية خطيرة، مع التفاعل الفوري مع الرأي العام عن طريق نشر بلاغات أو بيانات حقيقة كلما كانت هناك قضايا تستأثر باهتمام المواطنين أو أشرطة وتسجيلات تمس بالإحساس بالأمن.

وفي سياق ذي صلة، طالبت أيضا عناصر الأمن بإيقاف جميع الأشخاص المشتبه فيهم الذين يظهرون في أشرطة أو تسجيلات مصورة، وهم يتحدون القانون أو يهددون بارتكاب جنايات أو جنح ضد الأشخاص والممتلكات، أو يعرضون أسلحة بيضاء أو معدات أو أدوات من شأنها المساس بالأمن والنظام العامين.

وتوقف المصدر الأمني عند نقطة تم تأويلها بشكل غير دقيق، متمثلة في دعوة عناصر الشرطة إلى الحرص على ضبط كل شخص يحاول عرقلة عمل مصالح الأمن، ويبدي عدم الامتثال أو امتناع عن تطبيق القانون، من خلال تعمد تصوير تدخلات موظفي الأمن أثناء مزاولة مهامهم في إطار القانون، بهدف التشهير أو الابتزاز أو المنع من التطبيق الحازم للقانون.

ووفق المتحدث عينه، تمت دعوة موظفي الشرطة إلى التعامل كشاهد مع كل من يوثق تدخلا لعمليات الشرطة في مجال مكافحة الجريمة، وحجز التسجيلات المصورة كدليل يمكن تقديمه أمام العدالة.

وختم المصدر الأمني تصريحه بأن مهمة المديرية العامة للأمن الوطني هي تأطير عمل موظفيها وتحديد الآليات الفضلى لتطبيق القوانين المحددة تشريعا.

وشدد على أن جميع التجاوزات المحتملة المنسوبة لموظفي الأمن أثناء قيامهم بمهامهم تكون موضوع أبحاث إدارية معمقة لترتيب المسؤوليات التأديبية، وكذا الجنائية عند الاقتضاء، وبالتالي فإن "ما جرى الترويج له من مغالطات حول أحكام هذه المذكرة هو مجرد سوء فهم كبير"، وفق وصفه .