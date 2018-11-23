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الرئيسية | مدارات | الزعامة سبب خصومة المغرب والجزائر .. والحوار يبدد العداء الهادر

الزعامة سبب خصومة المغرب والجزائر .. والحوار يبدد العداء الهادر

الزعامة سبب خصومة المغرب والجزائر .. والحوار يبدد العداء الهادر
د.موحى الناجي
الجمعة 23 نونبر 2018 - 00:45

تميزت العلاقات الجزائرية المغربية بالعديد من الصراعات منذ استقلال البلدين، وفي مقدمتها "حرب الرمال" عام 1963، وحرب الصحراء المغربية ما بين 1975 و1991، وإغلاق حدودهما عام 1994، وقضية الصحراء.

وقد كانت للطابع المتباين للعلاقات الجزائرية المغربية نتائج كارثية على التكامل والتنمية الاقتصادية في المغرب الكبير.

السبب الرئيسي وراء التوترات الجزائرية المغربية هو عدم الثقة بين البلدين نظرا لاستراتيجية كل منهما للزعامة الإقليمية. يتجلى ذلك في الصراع الحالي حول الصحراء. منذ سبعينات القرن الماضي، اتخذ المغرب والجزائر مواقف متباينة في النزاع لتحقيق التوازن بين طموح كل منهما في التأثير الإقليمي، حيث تتنافس الجزائر مع المغرب على النفوذ في المنطقة.

وكانت المسيرة الخضراء-التي نظمتها الحكومة المغربية في نونبر 1975-تظاهرة جماهيرية تكتيكية، هدفها إجبار إسبانيا على تسليم الصحراء الإسبانية المتنازع عليها إلى المغرب.

في البداية، اعترفت الجزائر بالسيادة التاريخية للمغرب على صحرائه. لكن في وقت لاحق، احتضنت جبهة البوليساريو، وهي حركة محلية تسعى إلى الاستقلال. ويهدف دعم الجزائر لجبهة البوليساريو إلى عرقلة مساعي المغرب لتحقيق الريادة الإقليمية من خلال استعادة صحرائه. لكن النزاع حول هذه المنطقة ليس سببا كافيا لإغلاق الحدود المغربية الجزائرية منذ عام 1994.

في أواخر الثمانينات، كانت العلاقات المغربية الجزائرية تتجه أكثر نحو التعاون لإنهاء النزاع وإطلاق مشاريع التكامل الاقتصادي (يزخر المغرب بفلاحة متطورة وبالفوسفاط والصيد البحري، والجزائر بالنفط والغاز الطبيعي).

لكن هذا التقدم نحو تعزيز التعاون لم يستمر طويلا، بسبب الهجوم الإرهابي على فندق "أطلس أسني" بمدينة مراكش عام 1994. وجه المغرب أصابع الاتهام نحو المخابرات الجزائرية، وقرر الملك الحسن الثاني آنذاك فرض التأشيرة على المواطنين الجزائريين الراغبين في الدخول إلى المغرب.

وردت الحكومة الجزائرية بإجراءات أكثر تطرفا حيث أعلنت إغلاق الحدود البرية بين البلدين، وهو الإغلاق الذي ما زال مستمرا إلى اليوم.

وأعلن الملك محمد السادس يوم 30 يوليوز 2004 إلغاء التأشيرة على الجزائريين الراغبين في المجيء إلى المغرب، مشددا على رغبة المغرب الصادقة في بناء علاقات طيبة مع الجزائر "تخدم التقارب بين الشعبين الشقيقين". وبعد ثمانية أشهر على هذا القرار، رفع رئيس الجمهورية تأشيرة الدخول إلى الجزائر التي كانت سارية في السابق على المواطنين المغاربة.

للتذكير، في عام 1989، أنشأ المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا اتحاد المغرب العربي لتحقيق الاندماج السياسي والاقتصادي في المنطقة، لكن بسبب الخلاف السياسي بين المغرب والجزائر لم يتم إحراز أي تقدم.

إن الخلاف بين المغرب والجزائر بشأن الصحراء وإغلاق حدودهما المشتركة قد غير بشكل مباشر خطط هذا الاتحاد لإقامة منطقة للتجارة الحرة بالإضافة إلى سوق مشتركة في المغرب الكبير.

في الواقع، أدى سوء العلاقات بين أكبر الفاعلين في المنطقة، المغرب والجزائر، إلى إبعاد المنطقة المغاربية عن تحقيق أهدافها الاقتصادية والسياسية.

وفي عام 2007، اقترح المغرب فكرة الحكم الذاتي لسكان الصحراء في إطار السيادة المغربية كحل دبلوماسي للقضية، لكن الجزائر لم توافق على هذا الحل، وذلك لسعيها وراء الوصول إلى المحيط الأطلسي. ومن المثير للاهتمام أن اقتراح المغرب يحظى بدعم الدول العربية والغربية والدول الأفريقية، خاصة منذ عودته إلى الاتحاد الأفريقي.

وأعرب الملك محمد السادس مؤخرا عن استعداد المغرب للحوار المباشر مع الجزائر، مشيرا في خطابه بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين للمسيرة الخضراء في 6 نوفمبر إلى أن المغرب مستعد لإنشاء آلية سياسية مشتركة للحوار لحل الخلافات بين البلدين.

ويواجه البلدان التحديات نفسها: مكافحة الفقر والجهل ومحاربة التطرف العنيف والهجرة السرية. لذا يتعين على المسؤولين في البلدين مضاعفة الجهود من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.

وكما أكد ماغنوس نوريل، الباحث في معهد واشنطن، فإن هناك حاجة ماسة إلى دور المغرب في أمن أوروبا وشمال أفريقيا، وهو على أهبة الاستعداد لمواجهة التحدي الذي يواجهه كرائد التوجه التقدمي في البلدان الإسلامية المعتدلة وفي مكافحة التطرف العنيف والإرهاب.

لقد تعرض المغرب والجزائر إلى هجمات إرهابية متعددة في السنوات الأخيرة. في عام 2013، شن إرهابيون تابعون لتنظيم القاعدة هجوما على منشأة نفطية بمدينة تيكنتورين بالقرب من أمناس، مما تسبب في مقتل 11 جزائريا و39 أجنبيا.

وفي المغرب، قُتل 45 شخصًا اٍثر الهجوم الإرهابي الذي وقع في الدار البيضاء في 16 ماي 2003، وتعرضت مراكش-وهي وجهة سياحية شهيرة-للهجوم مرة أخرى في عام 2011، مما أسفر عن مقتل 17 شخصًا وإصابة 100 شخص آخرين.

وانضم حوالي 500 مغربي و200 جزائري إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وقد أعرب المسؤولون في البلدين عن قلقهم إزاء عودة المقاتلين بعد سقوط التنظيم في سوريا، مما قد يزيد من خطر الإرهاب.

واتخذت الجزائر والمغرب إجراءات صارمة لمكافحة الإرهاب تعتمد بالأساس على الآليات العسكرية. بالإضافة إلى ذلك، يُشرف كلا البلدين بقوة على مساجدهما ويحرصان على تدريب الأئمة.

ووفقا لتقرير جديد صادر عن مؤسسة الدراسات الأمنية (ISS)، فقد حان الوقت لكلا البلدين لوضع استراتيجيات للقضاء على التطرف العنيف.

إن من شأن تناغم سياسات المغرب والجزائر حول قضايا الهجرة أن يمنع التطرف العنيف. على مدى العقد الماضي، كان المغرب والجزائر من بين أهم بلدان العبور للكثير من المهاجرين الوافدين من إفريقيا جنوب الصحراء في طريقهم إلى أوروبا.

إن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يعيشون في الجزائر والمغرب غير معروف بالضبط. حسب التقديرات، يُوجد حوالي 100.000 مهاجر إفريقي في الجزائر معظمهم من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وتم تسجيل أكثر من 50 ألف مهاجر أفريقي من جنوبي الصحراء في المغرب عام 2017. ويعيش العديد من هؤلاء المهاجرين في ظروف صعبة اقتصاديًا واجتماعيًا، الشيء الذي يمكن أن يدفعهم إلى التطرف.

وأعلن البَلدان مؤخرا عن خطط لإضفاء الطابع الشرعي على المهاجرين. في يوليوز 2017، وعدت الجزائر بمنح حقوق الإقامة وتصاريح العمل للمهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء، بهدف معالجة نقص في القوى العاملة في قطاعي الزراعة والبناء. ويأتي هذا بعد قرار المغرب عام 2013 منح 50 ألف مهاجر تصريح إقامة لمد ة سنة قابلة للتجديد.

إن منح حقوق الإقامة للمهاجرين الأفارقة أمر جدير بالثناء، خاصة في وقت ترفض فيه البلدان الغنية في أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا استضافتهم. كما أن قبول المهاجرين خطوة مفيدة سياسيا واقتصاديا للبلدين. مما سيعزز تفاوض الجزائر والمغرب مع الاتحاد الأوروبي ويطور العلاقات مع دول إفريقيا جنوب الصحراء.

يتعين على البلدين تحسين التعاون الثنائي لإنجاح تطبيق سياساتهما التنموية وقوانينهما الخاصة وتبادل الخبرات من أجل الاستقرار الإقليمي وتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي. كما يجب عليهما تعزيز التعاون مع الدول المجاورة-لاسيما مالي وتشاد والنيجر والسنغال وموريتانيا-وكذلك البلدان الأصلية الأخرى للمهاجرين. والهدف تعزيز الهجرة القانونية وأمن الحدود.

وأخيراً، نظراً لأزمة العلاقات الجزائرية المغربية والنزاع حول الصحراء، فإن أي تدخل أجنبي غير نزيه من شأنه أن يضمن استمرار المشكلة، بل ويزيد من تعقيدها ويزعزع استقرار المنطقة بأكملها.

ونظرا إلى الأمل الذي بعثه الملك محمد السادس في خطابه الأخير، يجب على المرء أن ينظر بتفاؤل إلى آفاق التكامل الاقتصادي بين البلدين وإلى تحقيق الوحدة المغاربية المنشودة. وبينما يرفض الجيل الجديد من الجزائريين والمغاربة القواعد السياسية القديمة، يحق له السعي إلى تحقيق الازدهار والأمن والرخاء في المنطقة وخارجها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - MOUAD الجمعة 23 نونبر 2018 - 01:02
هل تعتقد النخب المغربية ان الجزائر سترضى بهزيمة مدلة امام المغرب بعد كل هدا الدعم والتسليح والأمل في البوليساريو؟ كلا العسكر الجزائري يفضل ان يتضور الجزائريون الجوع والفقر والمعاناة في مقابل صرف اموال الشعب على البوليساريو مند 45 سنة...45 سنة من اموال الجزائريين تدهب للبوليساريو وصلت تقريبا 350 مليار دولار من اموال الجزائريين.
ادن فالجزائر صرفت وستصرف اموال طائلة وتشتبث بأي امل في انتصار البولساريو مهما كلفها الأمر لأنها في الأصل خسرت الملاير و الملايير.
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3
2 - med الجمعة 23 نونبر 2018 - 01:07
الجزائر متعنتة و متعجرفة كما يقول المثل المغربي " الزلط أو التفرعينة ". لقد رأينا كوريا الشمالية كم كانت عدائية مع أمريكا و جارتها كذلك لكن في الاخير انقلب كل شيء إلى تحالفات و اتفاقيات و لقاءات التي فيها المصلحة للجميع لأن الظرفية الحالية لا تسمح بأن تبقى الشعوب راضخة للتاريخ الذي مضى
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4
3 - البيضاوي الجمعة 23 نونبر 2018 - 01:11
مع احترامي للآخرين لكن المنطق يقول ان المغرب هو البلد الدي يستحق الزعامة علما انه البلد العريق صاحب تاريخ وحضارة .. كما في علم العرب والعجم يكفي ان ندكر الموحدين والمرابطين والسعديين والمرينيين وغيرهم ..
كل المؤشرات اليوم تبشر على ان المغرب عاءد مرة اخرى وبقوة ان شاء الله واكثر مما كان في العهود القديمة..
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4 - مستغرب الجمعة 23 نونبر 2018 - 01:23
هي زعامة وهمية لا غير فمعروف ان الدول العظمى هي من تسير المنطقة حسب مصالحها بدءا بفرنسا التي خلفت بعد خروجها من المنطقة مشاكل حدودية بين البلدين مرورا بامريكا التي تنهج سياسة الحرباء بتأييد الموقف المغربي تارة و تعود لتأييد الجانب الجزائري تارة اخرى وصولا الى روسيا التي تستفيد من سباق التسلّح بين البلدين
النتيجة محتجزون بمخيمات العار استنزاف لثروات الشعبين الحيلولة دون توحيد المنطقة و تكاملها اقتصاديا لما فيه مصلحة الشعوب
شخصيا أحبذ النموذج الياباني بعد الحرب العالمية التفتوا الى النهضة التكنولوجية ونأو بأنفسهم بعيدا عن الصراعات السياسية
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0
5 - Ali الجمعة 23 نونبر 2018 - 01:33
Les 2 guerres mondiales ont couté des dizaines de millions de morts et d’handicapés ; la 1ère 1914_1918=4ans ;la 2ème1939_1945=6ans. 21 ans entre les 2 guerres ; donc en 31 ans de mauvaises interprétations et de mal entendus entre les dirigeants ,les peuples d’Europe se sont déchirés et ruinés ; Mais des sages sont là pour stopper ces courants nationalistes (le Français Charles De Gaulle et l’Allemand Konrad Adenauer) ont posé les bases ds les années 50 de l’Europe actuelle dont les 2 dirigeants Macron et Merkel,ont célébré récemment, le centenaire de la fin de la 2è guerre.La question :est ce que le Maroc et l’Algérie manquent de sages pour stopper le développement du nazisme ds les peuples afin d’éviter des guerres déstructives ?.L’hisoire le jugera.
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6 - Khalid الجمعة 23 نونبر 2018 - 01:44
المنطقة كلها تدفع تمن ارث بومدين بمن فيهم الشعب جزايري فبومدين تبنى مشروع دولة مبني على عداء للمغرب وادخل في مناصب العليا في حكومة والجيش جنود فرنسا الملطخة ايديهم بدماء شهداء او مايعرف بالحركى كخالد نزار وجنرال تواتي وجنرال بن شريف والعماري ...ويتخدون من شعار المروك عدو ودعم شعوب شعوب ضعيف وتغني بتضحيات شهداء كمطية لتقسيم المغرب وللاسف كانت تكلفة باهضة دفعتها شعوب منطقة
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7 - ملاحظ الجمعة 23 نونبر 2018 - 01:48
صراحة دعوة الجزائر لاجتماع مغاربي خطوة رائعة و درس في الديبلوماسية. السياسة الخارجية الجزائرية مثالية و لا تتسم بالازدواجية. يريدون اعطاء الانطباع بالعمل على مشروع متكامل لا حلول آنية لازمة اقتصادبة للمناطق الحدودية
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8 - الزمر الجمعة 23 نونبر 2018 - 01:51
السلام ، المغرب دائما وابدا يقع في الفخ النظام الجزائري لسبب بسيط جدا لأن العقلية النظام الجزائري ملوتة من أولها،
و في المقابل العقلية المغربية ملبوسة وقديمة جدا ومليئة بتقاليد والأعراف القديمة هذه يجب تركها على جنب أو مسحها من الداكرة عندما نريد التعامل مع هذا النظام وأتباعه، هذا الخبر العاجل الذي جاء من طرف النظام الجزائري لا علافة له مع المغرب بل هو رسالة إلى طرف أخر ،
الجواب على دعوة العاهل المغربي لا نحتاج كل هذه الأيام وهي دعوة لا يستهان بها، بل السبب هو الضغط الخارجي الدي أصبح مزعجا بنسبة إلى هذا النظام ، حتى لو سألنا هذا النظام الجزائري يقول لك هذه الدعوة ليس لها أي علاقة مع دعوة العاهل المغربي، فلمدا نحن نريد خلط هدا و دالك.
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9 - جابر الجمعة 23 نونبر 2018 - 01:58
اردت فقط ان افهم كل تعليقاتكم سب وشتم في الجزائر بالمقابل تتسولون لها بفتح الحدود ..الايوجد عاقل منكم وبشرح هذا التناقض؟
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10 - مغربي الجمعة 23 نونبر 2018 - 01:59
سبب الخصومة هي الحرب الباردة نقطة الى السطر
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11 - ملاحظة الجمعة 23 نونبر 2018 - 02:02
الزعامة ليست عذرا مقنعا لأن بوتفليقة وجدي و ينوب عن المغرب في قيادة الجزائر
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