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تصنيف يبوئ جامعة مراكش في الرتبة 15 عربيا

تصنيف يبوئ جامعة مراكش في الرتبة 15 عربيا
هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 28 نونبر 2018 - 10:05

احلت جامعة القاضي عياض بمراكش، مرة أخرى، صدارة ترتيب الجامعات المغربية والمغاربية وجامعات الدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية حسب تصنيف "تايمز هاير إديكاسيون 2019" لأفضل الجامعات في العالم.

وحسب بلاغ لجامعة القاضي عياض، فإن الجامعة احتلت ، أيضا، المرتبة ال15 على مستوى العالم العربي والمركز ال12 في القارة الافريقية.

ووفقا لهذا التصنيف ، يضيف المصدر ذاته ، احتلت جامعة القاضي عياض مرتبة الصدارة على المستوى الوطني والمغاربي والجامعات الافريقية الناطقة بالفرنسية في مجال العلوم الفيزيائية، والمرتبة ال13 على مستوى العالم العربي والمركز ال14 بإفريقيا.

وتعد هذه التصنيفات ، حسب الجامعة، نتيجة لتقييم موضوعي يأخد بعين الاعتبار 13 معيارا من بينها التعليم والبحث العلمي ونقل التكنولوجيا والبعد الدولي.

يذكر أنه في مجال العلوم الفيزيائية تم تصنيف جامعة القاضي عياض أيضا ضمن أفضل 300 جامعة في العالم وفقا لترتيب "شنغهاي لعام 2018".

وأشار البلاغ إلى " أن هذه الاستحقاقات تعزى أساسا للمجهودات المتواصلة التي تبذلها الجامعة لأجل تطوير البحث العلمي" ، مبرزا أن الجامعة تضم 14 فريق بحث في 30 مختبرا ويتفوقون في مواضيع عديدة مثل الفيزياء الفلكية والبصريات والإلكترونيات والطاقة والتنقل الحضري.

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1 - sami الأربعاء 28 نونبر 2018 - 10:21
في فرع الفيزيا فقط،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
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