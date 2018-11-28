24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:38
|08:08
|13:20
|16:00
|18:23
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الأميرة أستريد في الرباط
- دفاع سائق "قطار الموت" يطالب بالعُلبة السوداء والفيديوهات المحذوفة
- حسابات فيسبوكية مزيفة
- وفاة مبتكر الرسوم المتحركة الشهيرة "سبونج بوب"
- داء "السيدا" يفتك بـ20 ألف مغربي .. ونشطاء يشْكون شُح التمويل
رصيف الصحافة: جبهة البوليساريو تدشن منشآت في أمهيريز وتفاريتي (5.00)
الكعبي يثمّن العلاقات الإماراتية المغربية في ندوة مئوية الشيخ زايد (5.00)
- محكمة طنجة تدين مسرِّبي "فيديو" الفنان السكيرج بسنتين سجنا - (137)
- الداودي يهدد شركات المحروقات: تخفيض الأسعار أو تسقيف الأرباح - (93)
- الممرضون يشلون المستشفيات وينقلون الاحتجاج صوب الجهات - (56)
- عسكري جزائري: صمت "المرادية" مقبول .. ومبادرة المغرب "مبهمة" - (51)
- رصيف الصحافة: جبهة البوليساريو تدشن منشآت في أمهيريز وتفاريتي - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تصنيف يبوئ جامعة مراكش في الرتبة 15 عربيا
احلت جامعة القاضي عياض بمراكش، مرة أخرى، صدارة ترتيب الجامعات المغربية والمغاربية وجامعات الدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية حسب تصنيف "تايمز هاير إديكاسيون 2019" لأفضل الجامعات في العالم.
وحسب بلاغ لجامعة القاضي عياض، فإن الجامعة احتلت ، أيضا، المرتبة ال15 على مستوى العالم العربي والمركز ال12 في القارة الافريقية.
ووفقا لهذا التصنيف ، يضيف المصدر ذاته ، احتلت جامعة القاضي عياض مرتبة الصدارة على المستوى الوطني والمغاربي والجامعات الافريقية الناطقة بالفرنسية في مجال العلوم الفيزيائية، والمرتبة ال13 على مستوى العالم العربي والمركز ال14 بإفريقيا.
وتعد هذه التصنيفات ، حسب الجامعة، نتيجة لتقييم موضوعي يأخد بعين الاعتبار 13 معيارا من بينها التعليم والبحث العلمي ونقل التكنولوجيا والبعد الدولي.
يذكر أنه في مجال العلوم الفيزيائية تم تصنيف جامعة القاضي عياض أيضا ضمن أفضل 300 جامعة في العالم وفقا لترتيب "شنغهاي لعام 2018".
وأشار البلاغ إلى " أن هذه الاستحقاقات تعزى أساسا للمجهودات المتواصلة التي تبذلها الجامعة لأجل تطوير البحث العلمي" ، مبرزا أن الجامعة تضم 14 فريق بحث في 30 مختبرا ويتفوقون في مواضيع عديدة مثل الفيزياء الفلكية والبصريات والإلكترونيات والطاقة والتنقل الحضري.