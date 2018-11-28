الأميرة للا مريم تترأس مأدبة عشاء على شرف أستريد

هسبريس - و.م.ع

ترأست الأميرة للا مريم، اليوم الثلاثاء بقصر الضيافة بأكدال بالرباط، مأدبة عشاء أقامها الملك محمد السادس، على شرف الأميرة أستريد لبلجيكا، ممثلة العاهل البلجيكي.

وحضر مأدبة العشاء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب صلاح الدين مزوار، إضافة إلى عدد من أعضاء الحكومة.

كما حضر مأدبة العشاء السفير ومستشار الأميرة استريد جان ماتهيسن، ونائب الوزير الأول البلجيكي، وزير الشؤون الخارجية والأوروبية ديدييه رايندرز، وسفير بلجيكا بالمغرب مارك ترونتيسو، وأعضاء من الوفد الرسمي البلجيكي المرافق للأميرة أستريد لبلجيكا.

وتترأس الأميرة أستريد وفدا هاما يضم عدة وزراء فيدراليين وجهويين ورجال أعمال، في إطار بعثة اقتصادية بلجيكية للمغرب من 25 إلى 30 نونبر الجاري.